Vlad Chiricheș (35 de ani) a fost păstrat pe lista de Liga 1 de FCSB, deși patronul clubului anunțase că nu-l mai vrea în lot.

Accidentat în primăvară, Joyskim Dawa (29 de ani) este așteptat și el să revină în lot.

În ce competiții vor putea evolua cei doi jucători, în rândurile de mai jos.

Chiricheș a avut evoluții modeste în ultimele partide de la FCSB, iar Becali a decis excluderea sa din lot după ultimul meci cu CFR Cluj, 2-2, când a fost înlocuit în minutul 29.

Chricheș rămâne în lotul FCSB

Acum, potrivit informațiilor GOLAZO.ro, FCSB a decis pe ultima sută de metri, menținerea lui Chiricheș pe lista de Liga 1. Luni seară, la miezul nopții, s-au închis listele.

Conducerea campioanei a considerat că o plecare în astfel de condiții nu ar fi fost potrivită pentru un jucător precum Vlad Chiricheș, important pentru istoria recentă a lui FCSB. Așa că a rămas în lotul pentru campionat.

În schimb, jucătorul nu a fost inclus pe lista pentru Europa League.

Mihai Pintilii, antrenor secund la FCSB și, în același timp, nașul lui Vlad Chiricheș, a povestit aseară în emisiunea Fotbal Club de pe Digisport că a încercat să intervină la Gigi Becali.

Am încercat să vorbesc cu patronul pentru Chiricheș. Nu mi se pare că el a greșit flagrant în acel meci. Bine, dacă vrei să-i găsești unui jucător nod în papură, îi găsești. Dar Chiricheș e cel mai serios fotbalist. Când zice el ceva, sunt toți smirnă în vestiar Mihai Pintilii

Dawa nu a intrat pe lista pentru Liga 1

Pe de altă parte, Joyskim Dawa, încă accidentat, nu a fost inclus pe lista pentru Liga 1, următoarea șansă fiind abia în ianuarie, când începe fereastra de transferuri din iarnă.

Dar fundașul camerunez se află pe lista pentru Europa League, unde va putea evolua din nou în a doua jumătate a lunii noiembrie.

În cea de-a treia competiție în care joacă FCSB, Cupa României, nu este necesară pregătirea unei liste cu jucători eligibili, putând evolua orice fotbalist aflat sub contract cu echipa. Astfel, atât Chiricheș, cât și Dawa vor putea juca pentru campioană în Cupa României.

