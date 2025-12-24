Gafă de proporții la Cupa Africii VIDEO: Jucătorii antrenați de un român, puși într-o situație stânjenitoare! N-au știut cum să reacționeze +10 foto
Fotbaliștii din Zimbabwe (FOTO: captură BeinSports)
Gafă de proporții la Cupa Africii VIDEO: Jucătorii antrenați de un român, puși într-o situație stânjenitoare! N-au știut cum să reacționeze

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 24.12.2025, ora 14:35
  • Jucătorii din Zimbabwe, națională antrenată de românul Mario Marinică (61 de ani), au fost victimele unei gafe a organizatorilor la meciul cu Egipt, scor 1-2, de la Cupa Africii.

Momentul stânjenitor a avut loc înainte de startul partidei, în timpul intonării imnurilor naționale ale celor două echipe.

Au pus imnul Egiptului, dar i-au filmat pe jucătorii din Zimbabwe

Când a început să se audă imnul Egiptului, cameramanul a făcut greșeala de a îndrepta camera spre jucătorii din Zimbabwe.

În mod normal, atenția se concentrează asupra fotbaliștilor al căror imn național este intonat, astfel că rezultatul a fost unul jenant. Neștiind cum să reacționeze, jucătorii din Zimbabwe au evitat să se uite direct în cameră.

Egipt - Zimbabwe, gafă a cameramanului în timpul intonării imnurilor (FOTO: captură video BeinSports) Egipt - Zimbabwe, gafă a cameramanului în timpul intonării imnurilor (FOTO: captură video BeinSports) Egipt - Zimbabwe, gafă a cameramanului în timpul intonării imnurilor (FOTO: captură video BeinSports) Egipt - Zimbabwe, gafă a cameramanului în timpul intonării imnurilor (FOTO: captură video BeinSports) Egipt - Zimbabwe, gafă a cameramanului în timpul intonării imnurilor (FOTO: captură video BeinSports)
După 50 de secunde, în imagini au apărut fani din tribune, însă nici de această dată nu era vorba despre egipteni! Doi suporteri din Zimbabwe au fost filmați în timp ce vorbeau între ei, iar un altul flutura steagul lângă ei.

Pe teren, Zimbabwe a deschis scorul prin Prince Dube ('20), însă Egipt a revenit și s-a impus grație golurilor marcate de vedetele Omar Marmoush ('64) și Mohamed Salah ('90+1), reușind să evite surpriza.

7 jucători din Liga 1 evoluează la Cupa Africii pe Națiuni

  • Siyabonga Ngezana (Africa de Sud/FCSB)
  • Devis Epassy (Camerun/Dinamo)
  • Baba Alhassan (Uganda/FCSB)
  • Elio Capradossi (Uganda/U Cluj)
  • David Kiki (Benin/FCSB)
  • Yohan Roche (Benin/Petrolul)
  • Esteban Orozco (Guineea Ecuatorială/FC Argeș)

De asemenea, la turneul final din Africa participă mai multe staruri: Mohamed Salah (Egipt/Liverpool), Achraf Hakimi (Maroc/PSG), Victor Osimhen (Nigeria/Galatasaray), Sadio Mane (Senegal/Al-Nassr), Riyad Mahrez (Algeria/Al-Ahli), Bryan Mbeumo (Camerun/Manchester United), Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon/Marseille), Amad Diallo (Coasta de Fildeș/Manchester United), Yves Bissouma (Mali/Tottenham)

Premiile de la Cupa Africii pe Națiuni 2025

Confederația africană (CAF) a anunțat un fond total de premii de 32 de milioane de dolari, record la CAN.

Câștigătoarea titlului continental va primi 10 milioane, cu 3 milioane mai mult decât Coasta de Fildeș (2023) și cu 5 peste Senegal (2021).

  • Campioana: 7 milioane de dolari
  • Finalista: 4 milioane de dolari
  • Semifinale: 2,5 milioane de dolari
  • „Sferturi”: 1,3 milioane de dolari
  • „Optimi”: 800.000 de dolari
  • Locul 3 în grupă: 700.000 de dolari
  • Locul 4 în grupă: 500.000 de dolari

Episod șocant de rasism la Mediaș Dezvăluirile brazilianului care a fermecat România: „Asta mi-a spus șoferul când am urcat în taxi cu copilul. Am zis «Poftim?!»”
Special
24.12
Episod șocant de rasism la Mediaș Dezvăluirile brazilianului care a fermecat România: „Asta mi-a spus șoferul când am urcat în taxi cu copilul. Am zis «Poftim?!»”
Citește mai mult
Episod șocant de rasism la Mediaș Dezvăluirile brazilianului care a fermecat România: „Asta mi-a spus șoferul când am urcat în taxi cu copilul. Am zis «Poftim?!»”
Veste uriașă pentru Dinamo și FC Argeș! A venit ordinul! Ziua în care vor începe lucrările la noile stadioane: „Visul devine realitate!”
Superliga
24.12
Veste uriașă pentru Dinamo și FC Argeș! A venit ordinul! Ziua în care vor începe lucrările la noile stadioane: „Visul devine realitate!”
Citește mai mult
Veste uriașă pentru Dinamo și FC Argeș! A venit ordinul! Ziua în care vor începe lucrările la noile stadioane: „Visul devine realitate!”
Noi înregistrări cu Camelia Voinea AUDIO. Antrenoarea asmute fanii împotriva unei colege din federație:  „Crapă de invidie”
Special
24.12
Noi înregistrări cu Camelia Voinea AUDIO. Antrenoarea asmute fanii împotriva unei colege din federație: „Crapă de invidie”
Citește mai mult
Noi înregistrări cu Camelia Voinea AUDIO. Antrenoarea asmute fanii împotriva unei colege din federație:  „Crapă de invidie”
Cheia cazului Drăgușin Cine poate influența decisiv viitorul „tricolorului”. Ce s-a întâmplat în noiembrie și ce s-ar schimba în ianuarie
Stranieri
24.12
Cheia cazului Drăgușin Cine poate influența decisiv viitorul „tricolorului”. Ce s-a întâmplat în noiembrie și ce s-ar schimba în ianuarie
Citește mai mult
Cheia cazului Drăgușin Cine poate influența decisiv viitorul „tricolorului”. Ce s-a întâmplat în noiembrie și ce s-ar schimba în ianuarie

