Business Drops #109 Știrile săptămânii din marketing și business sportiv

Cele mai interesante știri ale săptămânii din marketing și business sportiv. Episodul 109.

Astăzi, printre altele, despre veniturile Serenei Williams din 2025, suma pe care o va obține Atletico Madrid pentru a găzdui concerte pe stadionul său și bonusul pe care îl vor primii jucătorii naționalei Franței în cazul în care vor câștiga CM 2026.

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1. Faza grupelor a stabilit un nou record de asistență pentru Cupa Mondială, atrăgând 4.644.549 de spectatori în tribune pe parcursul celor 72 de meciuri disputate. Cel mai mare număr de suporteri a fost înregistrat pe MetLife Stadium, din zona New York–New Jersey, care a găzduit cinci partide și a adunat peste 403.000 de fani în total.

2. FIFA estimează că va obține peste 12 miliarde de euro din Campionatul Mondial 2026, aproape dublu față de cele 6,6 miliarde câștigate cu ocazia ediției Qatar 2022. Din vânzarea biletelor se vor încasa aproximativ 2,24 miliarde de euro, costul unui pachet premium pentru finală ajungând la 35.000 de euro.

3. Jucătorii naționalei Franței vor primi câte 500.000 de euro dacă vor câștiga Cupa Mondială 2026. Federația Franceză de Fotbal a estimat costuri de 24.000.000 de euro pentru participarea la turneul final, sumă acoperită odată cu accederea în sferturile de finală.

Naționala Franței (Foto: IMAGO)

4. Atletico Madrid a încheiat un acord pe 10 ani cu Live Nation Entertainment pentru organizarea de concerte pe stadionul său, transformând arena Metropolitano într-un centru de divertisment și în afara sezonului fotbalistic. Clubul madrilen estimează un câștig net de aproximativ 1.000.000 de euro pentru fiecare concert, ceea ce ar putea însemna încasări de până la 20.000.000 de euro anual din evenimente non-sportive.

5. Serena Williams a obținut venituri estimate la 40.000.000 de dolari în anul 2025, provenite din discursuri, pentru care a perceput până la 1.000.000 de dolari, din sponsorizări și din afaceri. Jucătoarea de tenis colaborează cu peste 10 branduri internaționale. De asemenea, Williams și-a construit un portofoliu semnificativ de investiții prin Serena Ventures, companie care a atras fonduri de 111.000.000 dolari.

6. Potrivit unui raport al grupului de cercetare Market Decipher, piața suvenirurilor sportive și a cardurilor de colecție va crește de la aproximativ 70 miliarde de dolari în 2026 la 393 miliarde dolari până în 2036. America de Nord va continua să domine acest sector, generând 42,3% din veniturile globale.

7. NBA a anunțat oficial plafonul salarial pentru sezonul 2026–2027, care va fi de 164.961.000 de dolari, cu 6,5% mai mare față de anul precedent. Această cifră a intrat în vigoare pe 1 iulie, odată cu debutul perioadei de free agency, în care francizele pot transfera jucători fără contract.

8. Austria va ridica un nou stadion pentru naționala de fotbal, lângă Viena. Arena va avea o capacitate între 60.000 și 72.000 de locuri și va găzdui atât sporturi de vară, cât și de iarnă, inclusiv sărituri cu schiurile. Proiectul în valoare de 700.000.000 de euro prevedere construirea unui complex în care vor fi incluse o zonă comercială cu restaurante, săli de antrenamente, un hotel și un muzeu.

9. Digi Sport și Prima Sport au achiziționat drepturile tv pentru partidele jucate de Universitatea Craiova în primul tur preliminar al Champions League și pentru returul pe care „U” Cluj îl va disputa în turul I preliminar al Europa League.

Astfel, vor fi transmise meciurile campioanei României cu Vitebsk (Belarus), din 8 iulie (tur, în deplasare) și 15 iulie (retur, acasă), precum și confruntarea Universității Cluj cu Dinamo Kiev din 16 iulie (acasă). Deocamdată nu se știe cine va televiza prima manșă dintre „șepcile roșii” și echipa ucraineană, care va avea loc în Polonia.

10. Golden State Warriors (NBA) a semnat un parteneriat cu Iren, companie australiană de IT. Înțelegerea multianuală care intră în vigoare din sezonul 2026-2027 este de peste 50.000.000 de dolari pe an, reprezentând cel mai valoros contract de sponsorizare pentru o expunere pe tricou din istoria sporturilor de echipă din America de Nord.

* Autorul pastilei săptămânale „Business Drops” pentru GOLAZO.ro este Cristian Gheorghe, fost manager la Sportul Studențesc în anii 2000. Co-autor al manualului de Marketing Sportiv, el este fondatorul Sports Business Academy și inițiator al primei scoli de marketing sportiv în ASE București

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