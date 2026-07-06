Business Drops #109 Știrile săptămânii din marketing și business sportiv
Serena Williams (Foto: IMAGO)
Special

Business Drops #109 Știrile săptămânii din marketing și business sportiv

alt-text Cristian Gheorghe
alt-text Publicat: 06.07.2026, ora 21:14
alt-text Actualizat: 06.07.2026, ora 21:14
  • Cele mai interesante știri ale săptămânii din marketing și business sportiv. Episodul 109.
  • Astăzi, printre altele, despre veniturile Serenei Williams din 2025, suma pe care o va obține Atletico Madrid pentru a găzdui concerte pe stadionul său și bonusul pe care îl vor primii jucătorii naționalei Franței în cazul în care vor câștiga CM 2026.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

1. Faza grupelor a stabilit un nou record de asistență pentru Cupa Mondială, atrăgând 4.644.549 de spectatori în tribune pe parcursul celor 72 de meciuri disputate. Cel mai mare număr de suporteri a fost înregistrat pe MetLife Stadium, din zona New York–New Jersey, care a găzduit cinci partide și a adunat peste 403.000 de fani în total.

2. FIFA estimează că va obține peste 12 miliarde de euro din Campionatul Mondial 2026, aproape dublu față de cele 6,6 miliarde câștigate cu ocazia ediției Qatar 2022. Din vânzarea biletelor se vor încasa aproximativ 2,24 miliarde de euro, costul unui pachet premium pentru finală ajungând la 35.000 de euro.

3. Jucătorii naționalei Franței vor primi câte 500.000 de euro dacă vor câștiga Cupa Mondială 2026. Federația Franceză de Fotbal a estimat costuri de 24.000.000 de euro pentru participarea la turneul final, sumă acoperită odată cu accederea în sferturile de finală.

Naționala Franței (Foto: IMAGO) Naționala Franței (Foto: IMAGO)
Naționala Franței (Foto: IMAGO)

4. Atletico Madrid a încheiat un acord pe 10 ani cu Live Nation Entertainment pentru organizarea de concerte pe stadionul său, transformând arena Metropolitano într-un centru de divertisment și în afara sezonului fotbalistic. Clubul madrilen estimează un câștig net de aproximativ 1.000.000 de euro pentru fiecare concert, ceea ce ar putea însemna încasări de până la 20.000.000 de euro anual din evenimente non-sportive.

5. Serena Williams a obținut venituri estimate la 40.000.000 de dolari în anul 2025, provenite din discursuri, pentru care a perceput până la 1.000.000 de dolari, din sponsorizări și din afaceri. Jucătoarea de tenis colaborează cu peste 10 branduri internaționale. De asemenea, Williams și-a construit un portofoliu semnificativ de investiții prin Serena Ventures, companie care a atras fonduri de 111.000.000 dolari.

6. Potrivit unui raport al grupului de cercetare Market Decipher, piața suvenirurilor sportive și a cardurilor de colecție va crește de la aproximativ 70 miliarde de dolari în 2026 la 393 miliarde dolari până în 2036. America de Nord va continua să domine acest sector, generând 42,3% din veniturile globale.

7. NBA a anunțat oficial plafonul salarial pentru sezonul 2026–2027, care va fi de 164.961.000 de dolari, cu 6,5% mai mare față de anul precedent. Această cifră a intrat în vigoare pe 1 iulie, odată cu debutul perioadei de free agency, în care francizele pot transfera jucători fără contract.

8. Austria va ridica un nou stadion pentru naționala de fotbal, lângă Viena. Arena va avea o capacitate între 60.000 și 72.000 de locuri și va găzdui atât sporturi de vară, cât și de iarnă, inclusiv sărituri cu schiurile. Proiectul în valoare de 700.000.000 de euro prevedere construirea unui complex în care vor fi incluse o zonă comercială cu restaurante, săli de antrenamente, un hotel și un muzeu.

9. Digi Sport și Prima Sport au achiziționat drepturile tv pentru partidele jucate de Universitatea Craiova în primul tur preliminar al Champions League și pentru returul pe care „U” Cluj îl va disputa în turul I preliminar al Europa League.

Astfel, vor fi transmise meciurile campioanei României cu Vitebsk (Belarus), din 8 iulie (tur, în deplasare) și 15 iulie (retur, acasă), precum și confruntarea Universității Cluj cu Dinamo Kiev din 16 iulie (acasă). Deocamdată nu se știe cine va televiza prima manșă dintre „șepcile roșii” și echipa ucraineană, care va avea loc în Polonia.

10. Golden State Warriors (NBA) a semnat un parteneriat cu Iren, companie australiană de IT. Înțelegerea multianuală care intră în vigoare din sezonul 2026-2027 este de peste 50.000.000 de dolari pe an, reprezentând cel mai valoros contract de sponsorizare pentru o expunere pe tricou din istoria sporturilor de echipă din America de Nord.

* Autorul pastilei săptămânale „Business Drops” pentru GOLAZO.ro este Cristian Gheorghe, fost manager la Sportul Studențesc în anii 2000. Co-autor al manualului de Marketing Sportiv, el este fondatorul Sports Business Academy și inițiator al primei scoli de marketing sportiv în ASE București

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

SUA avertizează Polonia: Putin pregătește un atac pentru a testa NATO
SUA avertizează Polonia: Putin pregătește un atac pentru a testa NATO
SUA avertizează Polonia: Putin pregătește un atac pentru a testa NATO
franta Atletico Madrid Serena Williams marketing sportiv cm 2026 business drops business sportiv
Știrile zilei din sport
De ce suferă atât de mult Argentina 5 motive pentru care Messi și campionii lumii ajung în situații limită la Mondial
Campionatul Mondial
07.07
De ce suferă atât de mult Argentina 5 motive pentru care Messi și campionii lumii ajung în situații limită la Mondial
Citește mai mult
De ce suferă atât de mult Argentina 5 motive pentru care Messi și campionii lumii ajung în situații limită la Mondial
Șoc în Liga 1! Damjan Djokovic și juristul de la CFR Cluj, anchetați de FRF pentru pariuri » Ce pedeapsă riscă jucătorul
Superliga
07.07
Șoc în Liga 1! Damjan Djokovic și juristul de la CFR Cluj, anchetați de FRF pentru pariuri » Ce pedeapsă riscă jucătorul
Citește mai mult
Șoc în Liga 1! Damjan Djokovic și juristul de la CFR Cluj, anchetați de FRF pentru pariuri » Ce pedeapsă riscă jucătorul
LIVE Elveția - Columbia » Se joacă ultimul meci din optimile Campionatului Mondial
Campionatul Mondial
07.07
LIVE Elveția - Columbia » Se joacă ultimul meci din optimile Campionatului Mondial
Citește mai mult
LIVE Elveția - Columbia » Se joacă ultimul meci din optimile Campionatului Mondial
Îl amenință pe Mbappe! Senatoarea paraguayană rasistă, încă o replică extremă. Ce îi cere și  ce avertisment lansează
Campionatul Mondial
07.07
Îl amenință pe Mbappe! Senatoarea paraguayană rasistă, încă o replică extremă. Ce îi cere și ce avertisment lansează
Citește mai mult
Îl amenință pe Mbappe! Senatoarea paraguayană rasistă, încă o replică extremă. Ce îi cere și  ce avertisment lansează
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:23
„Au vrut să rămână Messi” Egiptenii au explodat după eliminarea dramatică în fața Argentinei: „Turneul e trucat!”. Semnul făcut de antrenor
 „Au vrut să rămână Messi”  Egiptenii au explodat după eliminarea dramatică în fața Argentinei:  „Turneul e trucat!”. Semnul făcut de antrenor
23:37
„O nebunie” Lionel Messi, prima reacție după „thrillerul” cu Egipt: „Am avut noroc să marcăm repede” + a depășit recordul lui Maradona
„O nebunie”  Lionel Messi, prima reacție după „thrillerul” cu Egipt: „Am avut noroc să marcăm repede” + a depășit recordul lui Maradona
22:03
Scaloni, copleșit de emoții VIDEO. Selecționerul Argentinei a părăsit interviul după meciul nebun cu Egipt: „Nu pot”
Scaloni, copleșit de emoții VIDEO. Selecționerul Argentinei a părăsit interviul după meciul nebun cu Egipt: „Nu pot”
22:36
Coelho, enervat la conferință Tehnicianul Craiova a răbufnit înaintea debutului în Liga Campionilor: „De ce mă întrebi iar asta? E normal!?”
Coelho, enervat la conferință Tehnicianul Craiova a răbufnit înaintea debutului în Liga Campionilor: „De ce mă întrebi iar asta? E normal!?”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Mohammad, omul care a ieșit de sub talpa cuplului Trump-Infantino

Dan Udrea: Mohammad, omul care a ieșit de sub talpa cuplului Trump-Infantino

Dan Udrea: Mohammad, omul care a ieșit de sub talpa cuplului <span>Trump-Infantino</span>
Zlatan, Henry și cazul Balogun

Silviu Tudor Samuilă: Zlatan, Henry și cazul Balogun

Silviu Tudor Samuilă: Zlatan, Henry și cazul Balogun
A dat Trump telefon și pentru arbitrul care nu vede penaltyuri? „Hei, Gianni!”

Theodor Jumătate: A dat Trump telefon și pentru arbitrul care nu vede penaltyuri? „Hei, Gianni!”

Theodor Jumătate: A dat Trump telefon și pentru arbitrul care nu vede penaltyuri? „Hei, Gianni!”
Nu mai e valabil «scopul scuză mijloacele»?

Dan Udrea: Nu mai e valabil «scopul scuză mijloacele»?

Dan Udrea: Nu mai e valabil «scopul scuză mijloacele»?
Uzbekul care voia să trimită Franța acasă

Cristian Geambașu: Uzbekul care voia să trimită Franța acasă

Cristian Geambașu: Uzbekul care voia să trimită Franța acasă
Mai rar așa ciomăgari și simulanți!

Dan Udrea: Mai rar așa ciomăgari și simulanți!

Dan Udrea: Mai rar așa ciomăgari și simulanți!
Am văzut Argentina suferind. Dar tot suferind a cucerit lumea

Theodor Jumătate: Am văzut Argentina suferind. Dar tot suferind a cucerit lumea

Theodor Jumătate: Am văzut Argentina suferind. Dar tot suferind a cucerit lumea
O blasfemie și o deconspirare

Cristian Geambașu: O blasfemie și o deconspirare

Cristian Geambașu: O blasfemie și o deconspirare
Eterna și fascinanta Elveție

Dan Udrea: Eterna și fascinanta Elveție

Dan Udrea: Eterna și fascinanta Elveție
Noaptea magică a lui Martinez

Silviu Tudor Samuilă: Noaptea magică a lui Martinez

Silviu Tudor Samuilă: Noaptea magică a lui Martinez
Kane e mare. Dar Anglia nu poate cuceri Mondialul

Theodor Jumătate: Kane e mare. Dar Anglia nu poate cuceri Mondialul

Theodor Jumătate: Kane e mare. Dar Anglia nu poate cuceri Mondialul
Fake tennis news

Cristian Tudor Popescu: Fake tennis news

Cristian Tudor Popescu: Fake tennis news
Comentatorii Mondialului, stand-up comedy

Dan Udrea: Comentatorii Mondialului, stand-up comedy

Dan Udrea: Comentatorii Mondialului, <span>stand-up</span> comedy
Înfricoșătorii

Cristian Geambașu: Înfricoșătorii

Cristian Geambașu: Înfricoșătorii
46.39 sau 1.41.59?

Radu Naum: 46.39 sau 1.41.59?

Radu Naum: 46.39 sau 1.41.59?
VAR-ul e bun, tot oamenii sunt problema!

Dan Udrea: VAR-ul e bun, tot oamenii sunt problema!

Dan Udrea: <span>VAR-ul</span> e bun, tot oamenii sunt problema!
Nagelsmann și marketingul

Silviu Tudor Samuilă: Nagelsmann și marketingul

Silviu Tudor Samuilă: Nagelsmann și marketingul
Brazilia lui „jogo bonito” a dispărut. E Brazilia disperării

Theodor Jumătate: Brazilia lui „jogo bonito” a dispărut. E Brazilia disperării

Theodor Jumătate: Brazilia lui „jogo bonito” a dispărut. E Brazilia disperării
David pe Șapte Coline

Cristian Geambașu: David pe Șapte Coline

Cristian Geambașu: David pe Șapte Coline
Africa a mai închis din gura mare a Europei!

Dan Udrea: Africa a mai închis din gura mare a Europei!

Dan Udrea: Africa a mai închis din gura mare a Europei!
Top stiri
„Du-te dracului” Replică virală a selecționerului pentru jucătorul advers care  i-a pus mari probleme la Mondial
Campionatul Mondial
07.07
„Du-te dracului” Replică virală a selecționerului pentru jucătorul advers care i-a pus mari probleme la Mondial
Citește mai mult
„Du-te dracului” Replică virală a selecționerului pentru jucătorul advers care  i-a pus mari probleme la Mondial
Prăbușit la 11 metri Messi ratează din nou un penalty la Mondiale! Record negativ incredibil în istoria turneelor finale
Campionatul Mondial
07.07
Prăbușit la 11 metri Messi ratează din nou un penalty la Mondiale! Record negativ incredibil în istoria turneelor finale
Citește mai mult
Prăbușit la 11 metri Messi ratează din nou un penalty la Mondiale! Record negativ incredibil în istoria turneelor finale
Roger Federer, ce gest! FOTO. Fostul număr 1 ATP a oferit imaginea anului la Wimbledon. Cum a fost surprins
Tenis
07.07
Roger Federer, ce gest! FOTO. Fostul număr 1 ATP a oferit imaginea anului la Wimbledon. Cum a fost surprins
Citește mai mult
Roger Federer, ce gest! FOTO. Fostul număr 1 ATP a oferit imaginea anului la Wimbledon. Cum a fost surprins
FOTO | Ce spune Inițiativa Prelungirea Ghencea despre stadiul lucrărilor de pe șantier. „Vrem ca lucrurile să se miște mai repede, vedem doar câteva echipe pe teren”
B365
07.07
FOTO | Ce spune Inițiativa Prelungirea Ghencea despre stadiul lucrărilor de pe șantier. „Vrem ca lucrurile să se miște mai repede, vedem doar câteva echipe pe teren”
Citește mai mult
FOTO | Ce spune Inițiativa Prelungirea Ghencea despre stadiul lucrărilor de pe șantier. „Vrem ca lucrurile să se miște mai repede, vedem doar câteva echipe pe teren”

Echipe/Competiții

fcsb 31 CFR Cluj 11 dinamo bucuresti 13 rapid 13 Universitatea Craiova 7 petrolul ploiesti Poli Iasi 1 uta arad farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share