Business Drops #119 Știrile săptămânii din marketing și business sportiv +51 foto
Ivan Toney (IMAGO / fotomontaj GOLAZO.ro)
Special

Business Drops #119 Știrile săptămânii din marketing și business sportiv

alt-text Cristian Gheorghe
alt-text Publicat: 07.09.2026, ora 10:07
alt-text Actualizat: 07.09.2026, ora 10:53
  • Cele mai interesante știri ale săptămânii din marketing și business sportiv. Episodul 119.
  • Astăzi, printre altele, despre cel mai bine plătit fotbalist englez, transferul-record reușit de Manchester City și prelungirea contractului dintre FRF și Joma.
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1. Ivan Toney (Al Ahly/Arabia Saudită) este cel mai bine plătit fotbalist englez, cu un salariu săptămânal de 418.765 lire sterline. Urmează Ollie Watkins (Aston Villa, 410.618 lire sterline) și Harry Kane (Bayern Munchen/Germania, echivalentul a 410.393 lire sterline).

2. Suma totală obținută din vânzările francizelor sportive din SUA a atins un record de 30 de miliarde de dolari în această vară. Cea mai importantă tranzacție, în valoare de 12,5 miliarde de dolari, a vizat-o pe Los Angeles Lakers (NBA), club preluat de investitorul Joshua Kushner. Aceste francize sunt considerate active sigure, mai puțin expuse perturbărilor economice care ar putea fi provocate de dezvoltarea viitoare a inteligenței artificiale.

3. Întrucât derby-ul cu FCSB s-a jucat pe „Arcul de Triumf”, un stadion cu capacitatea de numai 8.207 de locuri, Dinamo a apelat la strategia „licitației olandeze” pentru vânzarea biletelor. Acestea au fost puse în vânzare cu 900 RON fiecare, de aproximativ cinci ori mai mult decât prețul obișnuit, scăzând de la o zi la alta.

Dinamo - FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg
Dinamo - FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg

Galerie foto (51 imagini)

Dinamo - FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Dinamo - FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Dinamo - FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Dinamo - FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Dinamo - FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpeg
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4. Capitalul social al Dinamo 1948 SA a crescut de la 90.200 RON la 18.119.656,94 RON, după finalizarea majorării de capital aprobate în iulie. În urma acestei majorări, societatea care gestionează echipa de fotbal din SuperLiga are în total 82.362.077 de acțiuni, acționar majoritar fiind Red&White 2022 Management (87,8696%).

5. Ligue 1 va comercializa în octombrie 2026 drepturile de difuzare pentru ciclul 2029/30 – 2033/34. Au fost purtate discuții preliminare cu Apple, Amazon, Netflix, Paramount și Canal+. Serviciul de streaming bazat pe abonament ar putea aduce cluburilor aproximativ 166.000.000 de euro.

6. Peste 260 de jucători care au participat la Cupa Mondială, provenind din 47 de țări, s-au transferat în perioada de după turneul final. Suma totală încasată pe ei a fost de 3,3 miliarde de dolari, adică peste o treime din suma record de 9,89 miliarde de dolari cheltuită pe transferuri internaționale în fotbalul masculin, în mercato din vara acestui an (1 iunie – 3 septembrie).

7. Manchester City a plătit 145.000.000 de euro către Chelsea pentru mijlocașul argentinian Enzo Fernandez. Această sumă egalează cel mai scump transfer din istoria Premier League, cel a lui Alexander Isak de la Newcastle la Liverpool, perfectat pe 1 septembrie 2025.

8. Dinamo a semnat un parteneriat cu Walter Tosto, firmă care proiectează și produce materiale pentru mașini industriale. Pentru 300.000 de euro pe sezon, numele noului sponsor va apărea pe partea laterală a echipamentului „roș-albilor”.

9. Federația Română de Fotbal și Joma au anunțat prelungirea până în 2030 a acordului de sponsorizare tehnică inițiat în 2015. Astfel, brandul spaniol va continua să echipeze selecționatele naționale masculine și feminine ale României, de la categoriile de juniori până la echipele de seniori.

FRF a anunțat prelungirea parteneriatului cu Joma până în 2030. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro
FRF a anunțat prelungirea parteneriatului cu Joma până în 2030. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro

Galerie foto (12 imagini)

FRF a anunțat prelungirea parteneriatului cu Joma până în 2030. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro FRF a anunțat prelungirea parteneriatului cu Joma până în 2030. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro FRF a anunțat prelungirea parteneriatului cu Joma până în 2030. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro FRF a anunțat prelungirea parteneriatului cu Joma până în 2030. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro FRF a anunțat prelungirea parteneriatului cu Joma până în 2030. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro
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10. Compania americană de plăți Circle este noul sponsor principal al clubului Chelsea. Acordul prevede afișarea logo-ului USDC, moneda digitală creată de Circle, pe partea din față a tricourilor tuturor echipelor grupării londoneze, care a solicitat 50.000.000 de lire sterline pe an pentru acest spațiu publicitar premium.

* Autorul pastilei săptămânale „Business Drops” pentru GOLAZO.ro este Cristian Gheorghe, fost manager la Sportul Studențesc în anii 2000. Co-autor al manualului de Marketing Sportiv, el este fondatorul Sports Business Academy și inițiator al primei școli de marketing sportiv în ASE București

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