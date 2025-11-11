Business Drops #76 Știrile săptămânii din marketing și business sportiv
Special

Business Drops #76 Știrile săptămânii din marketing și business sportiv

alt-text Cristian Gheorghe
alt-text Publicat: 11.11.2025, ora 10:03
  • Cele mai interesante știri ale săptămânii din marketing și business sportiv. Episodul 76.
  • Astăzi, printre altele, despre Formula 1, Barcelona și Bayern Munchen.

1. Echipa masculină de baschet Steaua Roșie Belgrad a stabilit un nou record de asistență la jocurile de pe teren propriu. Victoria în fața celor de la Panathinaikos Atena (86-68), din Euroliga, a fost aplaudată de 20.787 de spectatori. Sârbii au urcat pe primul loc în cea mai importantă competiție continentală intercluburi.

2. Inter Milano și AC Milan, pe de o parte, și primăria orașului Milano, pe de altă parte, au semnat documentele prin care cele două cluburi achiziționează stadionul San Siro pentru 197.000.000 de euro. Arena va fi demolată, pe locul ei urmând să fie construită una nouă, în cadrul unui proiect cu valoarea de 1,2 miliarde de euro.

3. Liberty Media a anunțat că veniturile obținute prin organizarea Formulei 1 au crescut la 869.000.000 de dolari în cel de-al treilea sfert al anului 2025, față de 861.000.000 de dolari în perioada similară din 2024. De asemenea, competiția MotoGP a adus câștiguri de 169.000.000 de dolari în perioada de referință.

4. FC Barcelona a vândut în câteva zile toate cele 23.000 de bilete disponibile pentru primul antrenament pe noul Camp Nou, care s-a desfășurat pe 7 noiembrie. Arena va avea o capacitate de 105.000 locuri după ce va fi ridicat și cel de-al treilea inel.

5. Fondul de investiții Monarch Collective a achiziționat 38% din acțiunile echipei feminine de fotbal Viktoria Berlin (Germania). Este prima investiție făcută în Europa de compania americană, care are un portofoliu în valoare de 250.000.000 de dolari și care deține acțiuni la trei francize din liga americană de soccer (NWSL).

6. FC Bayern München a înregistrat un rulaj record de 978.300.000 de euro în sezonul 2024-2025. Cea mai mare contribuție la venituri au avut-o încasările din zilele de meci (260.700.000 de euro), în timp ce sponsorizările au adus 240.400.000 de euro.

7. Firma chiliană de consultanță sportivă MatchVision a dat în judecată UEFA și solicită daune în valoare de 20.000.000 de euro, acuzând forul european că i-ar fi furat în 2024 formatul brevetat de competiție, folosindu-l pentru noua versiune a UEFA Champions League. Competiția al cărui format ar fi fost copiat s-a desfășurat pentru prima dată în Chile, în 2006.

8. Profitul generat de NASCAR a fost de 102.600.000 de dolari anul trecut. Echipa care va câștiga sezonul 2025 va primi 2.800.000 de dolari dintr-un fond de premiere de 33.700.000 de dolari, care urmează să crească la 39.100.000 până în 2030.

9. Arabia Saudită va construi primul stadion de fotbal suspendat. „NEOM Sky Stadium” va fi ridicat la o înălțime de 350 de metri deasupra deșertului, va avea o capacitate de 46.000 de locuri și va folosi exclusiv energie regenerabilă, urmând să fie una dintre arenele care vor găzdui meciuri de la Cupa Mondială 2034.

10. Omul de afaceri Mark Walter va plăti aproximativ 8,5 miliarde de dolari pentru 85% din acțiunile francizei Los Angeles Lakers, tranzacția fiind aprobată de Consiliul de Administrație al NBA. CEO-ul companiei TWG Global este acționar în mai multe organizații sportive, precum Los Angeles Dodgers (MLB), Los Angeles Sparks (WNBA), Chelsea FC (Premier League) și Cadillac Formula 1.

* Autorul pastilei săptămânale „Business Drops” pentru GOLAZO.ro este Cristian Gheorghe, fost manager la Sportul Studențesc în anii 2000. Co-autor al manualului de Marketing Sportiv, el este fondatorul Sports Business Academy și inițiator al primei scoli de marketing sportiv in ASE București

