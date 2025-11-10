Un portughez e favorit Cine l-ar putea înlocui pe Rădoi la Craiova » Are Chelsea, Tottenham și Porto în CV!

Daniel Sousa (41 de ani) este favorit să devină noul antrenor al Universității Craiova, după demisia lui Mirel Rădoi (44 de ani).

Fostul selecționer a părăsit gruparea olteană luni, după ce a pierdut meciul din etapa #16 a Ligii 1, 1-2 împotriva celor de la UTA Arad.

Daniel Sousa ar urma să fie noul antrenor de la Universitatea Craiova

Conform surselor GOLAZO.ro, Daniel Sousa ar fi în acest moment prima opțiune pentru a-l înlocui pe Rădoi.

Portughezul a făcut parte din staff-ul lui Andre Villas-Boas ca antrenor secund, lucrând împreună la formații precum Chelsea, Tottenham sau Porto. Despre subiect a mai scris și fanatik.ro.

Acesta ar fi fost deja abordat de olteni și ar fi început să adune informații despre jucătorii Craiovei, conducerea clubului și campionatul României.

Sousa i-a fost propus lui Rotaru de către Mario Felgueiras, directorul sportiv al oltenilor.

Ca antrenor principal, Sousa le-a mai pregătit pe Gil Vicente, Arouca, Braga și Vitoria Guimaraes.

Dacă cele două părți vor ajunge la un acord, Sousa ar deveni al cincilea antrenor străin al Craiovei în ultimii 10 ani, după Devis Mangia, Cristiano Bergodi, Marinos Ouzounidis și Ivaylo Petev.

Cine este Daniel Sousa

După ce a fost secundul lui Villas-Boas, Sousa a decis în anul 2022 să își înceapă propriul drum în antrenorat.

Prima sa formație a fost Gil Vicente, echipă cu care a obținut 10 victorii în 25 de meciuri.

După un sezon petrecut la Gil Vicente, Sousa a plecat la Arouca, formație alături de care a reușit rezultate excelente, echipa sa fiind considerată revelația sezonului 2023/2024 în prima ligă din Portugalia.

Rezultatele bune obținute cu Arouca l-au propulsat pe Daniel Sousa direct în topul antrenorilor din liga portugheză, acesta fiind instalat chiar la SC Braga, după plecarea lui Artur Jorge de la echipă.

Sousa a rezistat doar 4 meciuri la Braga, reușind să obțină două victorii și două remize. Ultima sa echipă a fost Vitoria Guimaraes, în sezonul trecut, acolo unde a stat doar 18 zile și a înregistrat două remize și o înfrângere.

