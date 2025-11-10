Victor Angelescu (41 de ani), președintele de la Rapid, a oferit detalii despre situația jucătorilor care au petrecut în club după victoria cu FC Argeș, scor 2-0.

După partida din Giulești, șase jucători de la Rapid au fost surprinși într-un club din capitală. Este vorba despre Constantin Grameni, Timotej Jambor, Leo Bolgado, Luka Gojkovic, Franz Stolz și Christopher Braun.

Victor Angelescu, după ce jucătorii Rapidului au petrecut în club: „Am trimis bodyguarzii”

Conducătorul de la Rapid a explicat că jucătorii au ieșit în oraș cu acceptul clubului, ținând cont că după meciul cu FC Argeș au primit 3 zile libere.

Mai mult, Angelescu a anunțat că a trimis doi oameni de la firma de pază care să aibă grijă de jucători.

„Noi știam, eram informați că se vor duce în club. Chiar am trimis doi bodyguarzi acolo, știam, ne-au informat. Au mers după o victorie, au avut trei zile libere și i-am lăsat. Și fotbaliștii sunt oameni.

O dată la 3-4 luni au și ei voie să iasă seara, în timpul lor liber, ținând cont că aveau trei zile libere. Am trimis doi oameni de la firma de pază să meargă cu ei, să aibă grijă.

Au avut rezultate foarte bune și au vrut și ei să se distreze. E normal, poți să ieși și să te distrezi”, a declarat Angelescu, conform fanatik.ro.

Dacă aveam meci, normal că nu-i lăsam. Tocmai de asta i-am lăsat, pentru că urmează meciurile echipelor naționale Victor Angelescu, președinte Rapid

