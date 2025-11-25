Business Drops #78 Știrile săptămânii din marketing și business sportiv
Steve Ballmer, patronul Los Angeles Clippers (foto: IMAGO)
Business Drops #78 Știrile săptămânii din marketing și business sportiv

alt-text Cristian Gheorghe
alt-text Publicat: 25.11.2025, ora 11:00
alt-text Actualizat: 25.11.2025, ora 11:01
  • Cele mai interesante știri ale săptămânii din marketing și business sportiv. Episodul 78.
  • Astăzi, printre altele, despre tranzacția istorică realizată de Neymar, cel mai bogat patron de organizație sportivă din lume și suma câștigată de Jannik Sinner din premii în 2025.

1. Federația de Fotbal din Argentina a primit aproximativ 12.000.000 de dolari pentru amicalul jucat de prima reprezentativă în Angola, pe 14 noiembrie, cu ocazia împlinirii a 50 de ani de la obținerea independenței statului african. Cu Messi, Lautaro Martinez și Alexis Mac Allister în formație, campioana mondială s-a impus cu 2-0 (gol și assist Messi).

2. Manchester United plănuiește să înființeze o echipă de baschet care să participe la NBA Europe League. Competiția urmează să fie lansată în octombrie 2027, în parteneriat cu FIBA. Gianni Petrucci, președintele Federației Internaționale de Baschet, apreciază că piața europeană a acestui sport are un potențial de 50 de miliarde de dolari.

3. Valoarea medie a francizelor din Formula 1 a crescut cu 48% față de anul trecut, până la 3,4 miliarde de dolari. Ferrari este cel mai bine cotat brand (6,4 miliarde), urmat de Mercedes (5,88 miliarde) și de McLaren (4,73 miliarde). Valoarea francizei McLaren a crescut cu 203% din 2023 până azi.

4. Steve Ballmer, proprietarul grupării Los Angeles Clippers (NBA), este cel mai bogat patron de organizație sportivă, potrivit Forbes, cu o avere estimată de 118 miliarde de dolari. Top 3 este completat de Rob Walton (Denver Broncos/NFL) – 110 miliarde de dolari – și de Miriam Adelson (Dallas Mavericks/NBA) – 32,1 miliarde de dolari.

5. Compania controlată de familia internaționalului brazilian Neymar a cumpărat drepturile asupra mărcii „Pele”, cu 15.500.000 de dolari. NR Sports va controla de acum încolo utilizarea numelui, imaginii, arhivelor și a tuturor oportunităților comerciale asociate cu triplul campion mondial.

Neymar (foto: IMAGO)
Neymar (foto: IMAGO)

6. DoorDash, o companie americană care operează servicii de livrare de mâncare, a devenit sponsor oficial al Cupei Mondiale 2026. Parteneriatul semnat cu FIFA, în valoare de până la 100.000.000 de dolari, acoperă și Cupa Mondială 2027 la feminin. DoorDash mai sponsorizează Major Soccer League, Los Angeles FC (MLS), Angel City (NWSL), National Basketball Association și Women’s National Basketball Association.

7. Nitto a prelungit până în 2030 contractul de sponsorizare cu ATP Finals, inițiat în 2017. De asemenea, corporația japoneză a devenit partener oficial al Japan Open Tennis Championships, turmeu ATP 500 găzduit de Tokyo.

8. În noul contract colectiv de muncă din WNBA, liga feminină de baschet nord-americană, se propune ridicarea plafonului pentru salariul maxim la 1.100.000 de dolari pe an, de la 250.000 de dolari. Salariul minim ar putea crește la 220.000 de dolari, iar cel mediu va ajunge la 460.000.

9. Cea de-a 153-a ediție a Open Championship la Golf a generat venituri de 280.000.000 de lire sterline pentru economia Irlandei de Nord. Complexul Royal Portrush, care a găzduit turneul, a fost vizitat de 278.000 de spectatori. Recordul era de 237.750 de spectatori (stabilit în 2019).

10. Jucătorul de tenis Jannik Sinner a câștigat 19.100.000 de dolari din premii în acest sezon, după ce a încasat 5.100.000 de dolari în urma triumfului din Turneul Campionilor. Recordul de câștiguri într-un sezon este deținut de Novak Djokovic – 21.150.000 de dolari, în 2015.

Jannik Sinner (foto: IMAGO)
Jannik Sinner (foto: IMAGO)

* Autorul pastilei săptămânale „Business Drops” pentru GOLAZO.ro este Cristian Gheorghe, fost manager la Sportul Studențesc în anii 2000. Co-autor al manualului de Marketing Sportiv, el este fondatorul Sports Business Academy și inițiator al primei scoli de marketing sportiv in ASE București

