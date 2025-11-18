Tranzacție istorică Neymar este aproape de a cumpăra marca Pele pentru o sumă uriașă » Când s-ar putea finaliza achiziția

Neymar (30 de ani), jucătorul lui Santos, și tatăl său vor să cumpere drepturile de imagine ale fostului fotbalistul legendar Pele.

Tranzacția va fi realizată prin intermediul companiei fotbalistului, NR Sports.

Neymar dorește să revitalizeze imaginea lui Pele, care a fost rar folosită după moartea triplului campion mondial.

Neymar va achiziționa marca „Pele” pentru o sumă uriașă

Oficilizarea tranzacției s-ar putea realiza miercuri, în ziua în care se vor aniversa 56 de ani de la cel de-al 1.000-lea gol marcat de Pele în carieră, potrivit goal.com.

NR Sports ar urma să vireze aproximativ 15,5 milioane de euro firmei Sport 10, deținătoarea mărcii Pele până în prezent , conform publicației braziliene UOL.

După finalizarea tranzacției, NR Sports va avea drept de utilizare a numelui şi imaginii lui Pele, precum şi licenţa pentru produse derivate şi accesul la arhivele istorice.

Neymar a renovat loja familiei lui Pele

Familia legendarului Pele a continuat să vină la meciurile celor de la Santos după moartea triplului campion mondial.

Astfel, Neymar a găsit ocazia perfectă de a renova loja VIP de pe Urbano Caldeira de unde familia lui Pele urmărește meciurile.

Modernizarea lojei a presupus montarea unor scaune noi, renovarea băii, instalarea unor lambriuri de sticlă și a unui aer condiționat.

Cariera lui Pele, cel mai bun marcator din toate timpurile

Pele a debutat la nivel de seniori la 15 ani, pentru Santos, echipă la care a jucat într-o proporție covârșitoare a carierei sale.

În cei 18 ani petrecuți la echipa de pe Urbano Caldeira, a câștigat 6 titluri de campion al Braziliei și de 2 ori Copa Libertadores, în 1962 și 1963.

Brazilianul deține recordul mondial Guiness pentru cele mai multe goluri înscrise de-a lungul carierei și este detașat cel mai bun marcator din istorie.

1.279 de goluri a marcat Pele, dintre care 757 în meciurile oficiale

Pele este singurul fotbalist din istorie care a reușit să câștige de trei ori Cupa Mondială. Atacantul a condus Brazilia spre trofeele din 1958, 1962 și 1970.

