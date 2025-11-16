Sinner, parcurs perfect  VIDEO.  Italianul l-a învins pe Alcaraz și a câștigat Turneul Campionilor pentru al doilea an consecutiv

- Jannik Sinner (24 de ani, #2 ATP) este din nou triumfător la Turneul Campionilor.
- Italianul și-a apărat trofeul cucerit anul trecut, după ce l-a învins în finală pe Carlos Alcaraz (22 de ani, #1 ATP), scor 7-6 (4), 7-5.
Jannik Sinner a avut un parcurs perfect la Turneul Campionilor. Fostul lider mondial a încheiat competiția desfășurată în Inalpi Arena din Torino fără set pierdut.
Jannik Sinner a câștigat Turneul Campionilor pentru al doilea an consecutiv
În ultimul act al turneului, Sinner l-a întâlnit pe marele său rival, Carlos Alcaraz. A fost cea de-a șasea finală disputată de cei doi în acest an.
Așa cum era de așteptat, primul set al duelului a fost unul echilibrat. S-a mers cap la cap până la scorul de 6-6, motivul pentru care actul inaugural a ajuns în tiebreak.
Sinner a fost mult mai lucid și a reușit să se impună la 4.
Setul secund a adus momente de magie, lovituri spectaculoase și multe aplauze din tribune.
Sinner a închis meciul după 2 ore și 4 minute, când a fructificat prima minge de meci, chiar pe serviciul lui Alcaraz.
A fost a doua finală consecutivă câștigată de fostul lider mondial, după cea de anul trecută, când îl învingea pe americanul Taylor Fritz (28 de ani, #6 ATP), scor 6-4, 6-4
Janik Sinner a intrat într-un top select, alături de Ilie Năstase
Grație victoriei sale, italianul a devenit doar al nouălea jucător care reușește să-și apere titlul la Turneul Campionilor.
Sinner a intrat într-un top select din care mai fac parte: Iilie Năstase, John McEnroe, Pete Sampras, Roger Federer sau Novak Djokovic.
- Ilie Năstase a câștigat de 4 ori Turneul Campionilor: 1971, 1972, 1973 și 1975