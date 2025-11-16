Sinner, parcurs perfect  VIDEO.  Italianul l-a învins pe Alcaraz și a câștigat Turneul Campionilor pentru al doilea an consecutiv

Jannik Sinner (24 de ani, #2 ATP) este din nou triumfător la Turneul Campionilor.

este din nou triumfător la Turneul Campionilor. Italianul și-a apărat trofeul cucerit anul trecut, după ce l-a învins în finală pe Carlos Alcaraz (22 de ani, #1 ATP), scor 7-6 (4), 7-5.

Jannik Sinner a avut un parcurs perfect la Turneul Campionilor. Fostul lider mondial a încheiat competiția desfășurată în Inalpi Arena din Torino fără set pierdut.

Jannik Sinner a câștigat Turneul Campionilor pentru al doilea an consecutiv

În ultimul act al turneului, Sinner l-a întâlnit pe marele său rival, Carlos Alcaraz. A fost cea de-a șasea finală disputată de cei doi în acest an.

Așa cum era de așteptat, primul set al duelului a fost unul echilibrat. S-a mers cap la cap până la scorul de 6-6, motivul pentru care actul inaugural a ajuns în tiebreak.

Sinner a fost mult mai lucid și a reușit să se impună la 4.

Sinner magic to seal the opener 🤯✨



Jaw-dropping end to the first set from the Italian and the home crowd goes WILD#NittoATPFinals pic.twitter.com/SJRbiIel4N — Tennis TV (@TennisTV) November 16, 2025

Setul secund a adus momente de magie, lovituri spectaculoase și multe aplauze din tribune.

Sinner a închis meciul după 2 ore și 4 minute, când a fructificat prima minge de meci, chiar pe serviciul lui Alcaraz.

A fost a doua finală consecutivă câștigată de fostul lider mondial, după cea de anul trecută, când îl învingea pe americanul Taylor Fritz (28 de ani, #6 ATP), scor 6-4, 6-4

5.071.000 de dolari este premiul câștigat de Janik Sinner

Janik Sinner a intrat într-un top select, alături de Ilie Năstase

Grație victoriei sale, italianul a devenit doar al nouălea jucător care reușește să-și apere titlul la Turneul Campionilor.

Sinner a intrat într-un top select din care mai fac parte: Iilie Năstase, John McEnroe, Pete Sampras, Roger Federer sau Novak Djokovic.

Jannik Sinner becomes the 9th man in history to win back to back ATP Finals titles.



Ilie Nastase.



Bjorn Borg.



Ivan Lendl.



John McEnroe.



Pete Sampras.



Lleyton Hewitt.



Roger Federer.



Novak Djokovic.



𝐉𝐚𝐧𝐧𝐢𝐤 𝐒𝐢𝐧𝐧𝐞𝐫.



Joining a list of legends. 🇮🇹🦊 pic.twitter.com/da3goU5iLj — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) November 16, 2025

Ilie Năstase a câștigat de 4 ori Turneul Campionilor: 1971, 1972, 1973 și 1975

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport