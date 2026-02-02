Business Drops #87  Știrile săptămânii din marketing și business sportiv

Cele mai interesante știri ale săptămânii din marketing și business sportiv. Episodul 87.

Astăzi, printre altele, despre veniturile înregistrate de FCSB din iulie 2025 până în prezent, ce platformă ar putea transmite CM 2026 și clubul pe care vrea să-l cumpere Sergio Ramos.

1. Anta Sports a cumpărat cu 1,5 miliarde de euro 29,06% din acțiunile Puma. Prin această achiziție, producătorul de echipament sportiv listat la bursa din Hong Kong își consolidează prezența pe piața globală, în timp ce brandul german are oportunitatea unei relansări în contextul unui declin al afacerii.

2. Cele 36 de cluburi din primele două eșaloane fotbalistice din Germania au generat împreună venituri de 6,33 miliarde de euro în sezonul 2024-2025, cu 7,9% mai mari decât în campionatul precedent. Investițiile în academii și în echipele feminine au fost de 326.500.000 de euro.

3. Ediția recent încheiată a Cupei Africii pe Națiuni, câștigată de Senegal, a fost cea mai urmărită din istorie în mediul digital. Postările despre turneul găzduit de Maroc au avut peste 6 miliarde de vizualizări pe rețelele de socializare, cel mai mare succes fiind înregistrat pe Tik-Tok.

4. FCSB a înregistrat venituri de peste 25.000.000 de euro din iulie 2025 și până în prezent. Participarea în preliminariile cupelor europene și pe tabloul principal al Europa League a generat aproape jumătate din această sumă, mai precis 45%.

5. Platforma online Voyo va transmite în exclusivitate Euroliga, cea mai importantă competiție europeană masculină de baschet, după ce trustul Pro a achiziționat drepturile de difuzare pentru următorii trei ani. Final Four-ul ediției în curs se va disputa la Atena.

6. În meciul cu Fenerbahce (1-1), FCSB a avut cea mai mare asistență pe teren propriu în faza principală din Europa League. Partida cu echipa turcă a fost urmărită de 27.752 de fani pe „Arena Națională”. Campioana României a atras la stadion 104.000 suporteri în cele patru întâlniri de acasă din această fază a competiției.

7. Manchester United a încheiat un parteneriat cu firma de producție Lionsgate pentru lansarea unui serial tv bazat pe istoria clubului englez. Printre filmele de succes produse și distribuite de Lionsgate se numără „Jocurile Foamei”, „Twilight” și „John Wick”.

8. Fondul de investiții Premier Invest face demersuri pentru a strânge 150.000.000 de dolari de la atleți, bănci și autorități pentru a construi în Africa mai multe complexuri sportive. Scopul principal îl reprezintă creșterea economică a orașelor de pe acest continent.

9. Fostul internațional spaniol Sergio Ramos a făcut o ofertă de 450.000.000 de euro pentru preluarea pachetului majoritar de acțiuni al FC Sevilia. Tranzacția se poate realiza după finalizarea procedurilor de verificare a cifrelor contabile, prin care se va stabili valoarea la zi a datoriilor acumulate de clubul din LaLiga.

10. Liga Profesionistă de Fotbal din Franța a oferit 20.000.000 de euro pentru drepturile de difuzare a meciurilor de la Cupa Mondială 2026. Dacă oferta va fi acceptată, partidele vor fi transmise pe platforma de streaming Ligue 1+, care a fost lansată în 2025.

* Autorul pastilei săptămânale „Business Drops” pentru GOLAZO.ro este Cristian Gheorghe, fost manager la Sportul Studențesc în anii 2000. Co-autor al manualului de Marketing Sportiv, el este fondatorul Sports Business Academy și inițiator al primei scoli de marketing sportiv în ASE București

