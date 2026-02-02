Matei Ilie (23 de ani), fundașul titular al celor de la CFR Cluj, ar putea fi vândut în această iarnă.

CFR poartă negocieri cu un club din Rusia. Prima ofertă nu l-ar fi mulțumit pe patronul Ioan Varga, dar discuțiile ar continua.

Matei Ilie a venit de la Padova în 2023 și și-a câștigat treptat locul de titular și a devenit unul dintre cei mai importanți ai ardelenilor în lupta pentru play-off. Echipa este acum pe locul 9, cu 35 de puncte.

Matei Ilie, dorit de un club din Rusia. Ce sumă vrea patronul Ioan Varga

Matei Ilie a evoluat în 27 de partide în acest sezon, în care a reușit să marcheze de trei ori și să ofere tot atâtea pase decisive.

Datorită evoluțiilor din acest sezon, fundașul român ar fi dorit de clubul rus Krylya Sovetov Samara , conform prosport.ro.

Totuși, prima ofertă de un milion de euro nu ar fi satisfăcut pretențiile celor de la CFR Cluj. Ioan Varga, patronul echipei, le-ar fi cerut rușilor două milioane de euro.

1,7 milioane de euro este cota de piață a fotbalistului celor de la CFR Cluj

Negocierile dintre cele două cluburi ar continua, dar rușii mai sunt interesați și de un alt fundaș central argentinian de 22 de ani.

Krylya Sovetov are un lot evaluat la 30 de milioane de euro și ocupă locul 12 în campionatul Rusiei, cu 17 puncte.

Echipa rusă, la care a jucat și fostul jucător de la Dinamo Paul Anton, se luptă pentru a evita retrogradarea

Nu este prima ofertă pentru Matei Ilie. Fundașul central a fost foarte căutat de cluburi de-a lungul timpului, printre care și Dinamo, dar prețul cerut de Varga a fost prea mare.

FOTO: FCSB - CFR Cluj 1-4

Următorul meci al CFR Cluj este programat pe 4 februarie, la ora 18:00, împotriva celor de la UTA Arad.

Pe 7 februarie, echipa va juca împotriva celor de la U Cluj, de la ora 20:00.

Perioada de transferuri rămâne deschisă până pe 9 februarie.

