Transfer rezolvat de FCSB A trecut vizita medicală și e noul jucător al campioanei! Poate juca pe 3 posturi

Joao Paulo (27 de ani), mijlocașul de la Oțelul Galați, a semnat cu FCSB și urmează să fie prezentat în scurt timp la formația bucureșteană.

După ce FCSB și Oțelul Galați s-au înțeles în privința transferului, așa cum GOLAZO.ro a anunțat duminică, Joao Paulo a ajuns la București.

Joao Paulo a semnat cu FCSB! Poate juca pe 3 posturi

Mijlocașul din Capul Verde a asistat duminică la victoria campioanei cu Csikszereda, scor 1-0, iar astăzi a efectuat vizita medicală și a semnat contractul.

Acesta va fi prezentat în curând și adăugat pe lista jucătorilor eligibili pentru meciurile de Superliga.

Campioana a insistat pentru transferul lui Joao Paulo, dorindu-și un jucător polivant. Africanul poate acoperi nu mai puțin de trei posturi în toate cele 3 zone ale terenului:

mijlocaș central - postul pe care a fost utilizat la Oțelul;

fundaș stânga - postul de la naționala Capului Verde;

atacant lateral dreapta - post unde a fost folosit la Sheriff Tiraspol.

700.000 de euro este cota lui Joao Paulo, conform Transfermarkt

Mihai Stoica, despre Joao Paulo: „Pentru asta a fost adus”

Mihai Stoica, președintele consiliului de administrație de la FCSB, a vorbit despre poziția pe care va juca Joao Paulo la FCSB.

„Eu îl știu de când juca la Sheriff.L-am întrebat care este poziția pe care o preferă și mi-a spus că vrea să joace număr 8 (mijlocaș central).

În principiu, pentru asta a fost adus, să întărească compartimentul median după plecările lui Șut și Edjouma”, a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.

Pentru un loc în primul „11” în fața apărării, Joao Paulo se va lupta cu Mihai Lixandru, Baba Alhassan, Ofri Arad și Vlad Chiricheș.

