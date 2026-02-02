Transfer rezolvat de FCSB A trecut vizita medicală și e noul jucător al campioanei! Poate juca pe 3 posturi

- Joao Paulo (27 de ani), mijlocașul de la Oțelul Galați, a semnat cu FCSB și urmează să fie prezentat în scurt timp la formația bucureșteană.
După ce FCSB și Oțelul Galați s-au înțeles în privința transferului, așa cum GOLAZO.ro a anunțat duminică, Joao Paulo a ajuns la București.
Joao Paulo a semnat cu FCSB! Poate juca pe 3 posturi
Mijlocașul din Capul Verde a asistat duminică la victoria campioanei cu Csikszereda, scor 1-0, iar astăzi a efectuat vizita medicală și a semnat contractul.
Acesta va fi prezentat în curând și adăugat pe lista jucătorilor eligibili pentru meciurile de Superliga.
Campioana a insistat pentru transferul lui Joao Paulo, dorindu-și un jucător polivant. Africanul poate acoperi nu mai puțin de trei posturi în toate cele 3 zone ale terenului:
- mijlocaș central - postul pe care a fost utilizat la Oțelul;
- fundaș stânga - postul de la naționala Capului Verde;
- atacant lateral dreapta - post unde a fost folosit la Sheriff Tiraspol.
Mihai Stoica, despre Joao Paulo: „Pentru asta a fost adus”
Mihai Stoica, președintele consiliului de administrație de la FCSB, a vorbit despre poziția pe care va juca Joao Paulo la FCSB.
„Eu îl știu de când juca la Sheriff.L-am întrebat care este poziția pe care o preferă și mi-a spus că vrea să joace număr 8 (mijlocaș central).
În principiu, pentru asta a fost adus, să întărească compartimentul median după plecările lui Șut și Edjouma”, a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.
Pentru un loc în primul „11” în fața apărării, Joao Paulo se va lupta cu Mihai Lixandru, Baba Alhassan, Ofri Arad și Vlad Chiricheș.