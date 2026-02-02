Când se joacă U Craiova - FCSB LPF a publicat programul etapei #27 din Liga 1 : dueluri tari pentru play-off

LPF a publicat orarul etapei #27 din Liga 1, care programează dueluri interesante în lupta din play-off / play-out

Toate partidele vor fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct la Prima Sport 1 și Digi Sport 1.

Cel mai tare duel al etapei va fi la Craiova, unde Universitatea întâlnește FCSB, pe „Ion Oblemenco”.

Rapid joacă la Constanța, cu Farul, iar Dinamo primește vizita Unirii Slobozia.

Etapa #27 din Liga 1, program complet

Vineri, 13 februarie

Ora 20.00 Petrolul Ploiești - FC Argeș

Sâmbătă, 14 februarie

Ora 14.30 Universitatea Cluj – Csikszereda

Ora 19.00 Metaloglobus- Oțelul Galați

Duminică, 15 februarie

Ora 14.00 UTA Arad - FC Botoșani

Ora 17.00 Farul Constanța - FC Rapid

Ora 20.00 Universitatea Craiova - FCSB

Luni, 16 februarie

Ora 17.00 Hermannstadt - CFR Cluj

Ora 20.00 Dinamo București - Unirea Slobozia

Clasamentul din Liga 1 în acest moment

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 U Craiova 24 46 2 Dinamo 24 45 3 Rapid 24 45 4 FC Argeș 24 40 5 U Cluj 24 39 6 Botoșani 23 38 7 UTA Arad 24 38 8 Oțelul Galați 23 36 9 CFR Cluj 24 35 10 Farul 24 34 11 FCSB 24 34 12 Petrolul 24 21 13 Unirea Slobozia 24 21 14 Csikszereda 24 19 15 Hermannstadt 24 17 16 Metaloglobus 24 11

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport