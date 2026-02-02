Când se joacă U Craiova - FCSB LPF a publicat programul etapei #27 din Liga 1 : dueluri tari pentru play-off

- LPF a publicat orarul etapei #27 din Liga 1, care programează dueluri interesante în lupta din play-off / play-out
Toate partidele vor fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct la Prima Sport 1 și Digi Sport 1.
Cel mai tare duel al etapei va fi la Craiova, unde Universitatea întâlnește FCSB, pe „Ion Oblemenco”.
Rapid joacă la Constanța, cu Farul, iar Dinamo primește vizita Unirii Slobozia.
Etapa #27 din Liga 1, program complet
Vineri, 13 februarie
- Ora 20.00 Petrolul Ploiești - FC Argeș
Sâmbătă, 14 februarie
- Ora 14.30 Universitatea Cluj – Csikszereda
- Ora 19.00 Metaloglobus- Oțelul Galați
Duminică, 15 februarie
- Ora 14.00 UTA Arad - FC Botoșani
- Ora 17.00 Farul Constanța - FC Rapid
- Ora 20.00 Universitatea Craiova - FCSB
Luni, 16 februarie
- Ora 17.00 Hermannstadt - CFR Cluj
- Ora 20.00 Dinamo București - Unirea Slobozia
Clasamentul din Liga 1 în acest moment
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1
|U Craiova
|24
|46
|2
|Dinamo
|24
|45
|3
|Rapid
|24
|45
|4
|FC Argeș
|24
|40
|5
|U Cluj
|24
|39
|6
|Botoșani
|23
|38
|7
|UTA Arad
|24
|38
|8
|Oțelul Galați
|23
|36
|9
|CFR Cluj
|24
|35
|10
|Farul
|24
|34
|11
|FCSB
|24
|34
|12
|Petrolul
|24
|21
|13
|Unirea Slobozia
|24
|21
|14
|Csikszereda
|24
|19
|15
|Hermannstadt
|24
|17
|16
|Metaloglobus
|24
|11