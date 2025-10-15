Business Drops #72 Știrile săptămânii din marketing și business sportiv

Cele mai interesante știri ale săptămânii din marketing și business sportiv. Episodu l 72.

l 72. Astăzi, printre altele, despre recordul lui Ronaldo, noul sponsor al FRF și drepturile TV ale cupelor europene.

1. Cluburile de fotbal din cele 5 ligi europene majore (Premier League, LaLiga, Serie A, Bundesliga și Ligue 1) au generat venituri de 1,1 miliarde de dolari din contracte de sponsorizare noi. Valoarea totală a sponsorizărilor pentru sezonul 2025-2026, la începutul stagiunii, era de 5,4 miliarde de dolari.

2. Platformele de streaming, precum Netflix, Disney+, Amazon sau DAZN, vor putea participa la licitația pentru drepturile TV ale meciurilor din cupele europene 2027-2033. UEFA estimează că va obține aproximativ 5 miliarde de euro din drepturile de televizare și din drepturile comerciale pentru respectivul ciclu.

3. Cristiano Ronaldo a devenit primul fotbalist activ miliardar, fiind inclus în premieră în Bloomberg Billionaire Index. Averea portughezului este estimată la 1,2 miliarde de euro și va fi „rotunjită” de cele 400.000.000 de euro pe care le va primi în următorii doi ani în Arabia Saudită, la Al-Nassr.

4. Familia Lewis, care deține pachetul majoritar de acțiuni la Tottenham Hotspur, a făcut o infuzie de capital de 134.000.000 de dolari în clubul londonez. Fondurile vor fi folosite pentru transferuri și infrastructură. Echipa antrenată de Thomas Frank se află pe locul 3 în Premier League, după 7 etape.

5. UEFA a aprobat ca partidele FC Barcelona vs Villarreal (LaLiga) și Como – AC Milan (Serie A), ambele din 21 decembrie, să se joace în SUA și, respectiv, în Australia. Potrivit presei spaniole, FC Barcelona și Villarreal vor primi fiecare aproximativ 6.000.000 de euro ca să se deplaseze la Miami.

6. Producătorul de gustări Intersnack, prin brandul Chio, a semnat un parteneriat cu Federația Română de Fotbal. Lider de piață pe segmentul său, Chio a devenit primul brand de snack-uri sărate din România care sprijină oficial echipa națională.

7. Adidas estimează vânzări de aproximativ două miliarde de dolari cu ocazia Cupei Mondiale 2026. Cele mai mari încasări ar trebui să provină din comercializarea tricourilor și mingilor, producătorul german de echipament sportiv având contract de exclusivitate cu FIFA. O replică a balonului care va fi folosit la meciurile oficiale de la CM va costa aproximativ 160 de dolari.

8. Arena în care își dispută meciurile de acasă Poenix Suns (NBA) și Phoenix Mercury (WNBA) se va numi Mortgage Matchup Center, în urma semnării unui parteneriat în valoare de 115.000.000 de dolari cu United Wholesale Mortgage, o companie americană de creditare ipotecară. În sala din Arizona sunt organizate anual peste 100 de evenimente sportive și de divertisment, care atrag peste 2.000.000 de spectatori.

9. Cluburile din Ligue 1 vor împărți 142.000.000 de euro reprezentând venituri obținute de platforma Ligue 1+, care transmite meciurile din campionatul Franței. Această platformă online a Ligii Profesioniste de Fotbal a depășit pragul de 1.000.000 de abonați în prima lună de după lansare.

10. RHC Group, consorțiu fondat de fiul miliardarului chinez Jianhua Xiao, se află în negocieri avansate pentru preluarea francizei Houston Dash, din National Women’s Soccer League (NWSL). Valoarea tranzacției va fi de 120.000.000 de dolari, în contextul în care clubul deținut de Ted Segal este evaluat la 74.000.000 de dolari.

* Autorul pastilei săptămânale „Business Drops” pentru GOLAZO.ro este Cristian Gheorghe, fost manager la Sportul Studențesc în anii 2000. Co-autor al manualului de Marketing Sportiv, el este fondatorul Sports Business Academy și inițiator al primei scoli de marketing sportiv in ASE București

