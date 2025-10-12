Bonusuri imense Câți bani vor încasa Barcelona și Villarreal pentru meciul de la Miami
Barcelona - Villarreal FOTO: Montaj GOLAZO.ro
Bonusuri imense Câți bani vor încasa Barcelona și Villarreal pentru meciul de la Miami

Ștefan Ogrezeanu
Publicat: 12.10.2025, ora 20:39
  • Barcelona și Villarreal vor încasa o sumă imensă pentru meciul care se va disputa în Statele Unite, în luna decembrie.
  • Villarreal - Barcelona se va disputa pe 21 decembrie, la Miami, pe Hard Rock Stadium.

În afară de acea partidă, și AC Milan - Como, din cadrul etapei #16 din Serie A, se va disputa în afara Europei, în Australia.

Câți bani vor încasa Barcelona și Villarreal pentru meciul de la Miami

Meciul Villarreal - Barcelona va conta pentru etapa #17 din La Liga. Ultima dată când Barcelona a jucat un meci în Florida a fost în 2022, atunci când catalanii au jucat un meci amical împotriva celor de la Inter Miami.

Conform as.com, cele două formații vor încasa între 5 și 7 milioane de euro pentru partida care se va disputa peste ocean.

Această sumă va acoperi cheltuielile pe care atât cluburile, cât și suporterii ar trebui să le suporte pentru a ajunge la meci.

Villarreal, beneficii pentru fanii săi

Conducătorii „submarinului galben” au decis ca fanii care și-au achiziționat abonamente și nu vor putea ajunge la meci să aibă parte de un beneficiu.

Concret, abonații care nu vor merge la meciul de la Miami vor primi înapoi până la 30% din banii achitați pe abonament la începutul sezonului. Clubul a mai anunțat că deținătorii de abonament care vor face deplasarea în America nu vor plăti niciun ban, toate cheltuielile fiind suportate de club.

„Au fost planificate măsuri pentru a compensa deținătorii de abonamente ai clubului gazdă. Deținătorii de abonamente Villarreal CF vor putea călători gratuit la meci, iar cei care aleg să nu călătorească la Miami vor beneficia de o reducere de 30% la abonament, ca parte a măsurilor de compensare menite să le răsplătească loialitatea și sprijinul”, a anunțat Villarreal pe site-ul oficial.

Aleksander Ceferin: „E regretabil că trebuie să permitem asta”

„Meciurile din campionat ar trebui jucate pe teren propriu. Orice alt scenariu ar priva fanii loiali, care merg la meciuri, și ar putea introduce elemente de distorsionare a competițiilor.

Deși este regretabil că trebuie să permitem desfășurarea acestor două meciuri, această decizie este excepțională și nu trebuie considerată un precedent.

Angajamentul nostru este clar: să protejăm integritatea ligilor naționale și să ne asigurăm că fotbalul rămâne ancorat în mediul său de origine”, a transmis Ceferin, conform theguardian.com.

