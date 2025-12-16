Business Drops #81 Știrile săptămânii din marketing și business sportiv
Special

Business Drops #81 Știrile săptămânii din marketing și business sportiv

alt-text Cristian Gheorghe
alt-text Publicat: 16.12.2025, ora 09:29
alt-text Actualizat: 16.12.2025, ora 09:29
  • Cele mai interesante știri ale săptămânii din marketing și business sportiv. Episodul 81.
  • Astăzi, printre altele, despre Max Verstappen, noua lovitură dată de Netflix și aplicația pregătită de FIFA.

1. Max Verstappen (Red Bull Racing) este cel mai bine plătit pilot de Formula 1. Olandezul câștigă 76.000.000 de dolari pe an (65.000.000 din salariu și 11.000.000 din bonusuri). Top 3 este completat de Lewis Hamilton (Ferrari, venituri de 70.500.000 de dolari) și de Lando Norris (McLaren, 57.500.000 de dolari).

2. Apollo Sports Capital, care are active gestionate de până la 840 de miliarde de dolari, a achiziționat un pachet minoritar de acțiuni la Wrexham AFC (Anglia Championship), club deținut de actorii Ryan Reynolds și Rob McElhenney. Potrivit presei americane, fondul de investiții a plătit aproximativ 350.000.000 de dolari pentru mai puțin de 10% din acțiuni.

3. Netflix a anunțat că va prelua o parte din afacerile Warner Bros Discovery, care include și canalele cu tematică sportivă TNT Sports și Eurosport. Tranzacția în valoare de 82,7 miliarde de dolari se va parafa anul viitor.

4. Evaluată la 4,4 miliarde de dolari, Toronto Maple Leafs este cea mai valoroasă franciză din National Hockey League (NHL). Pe podium se mai află brandurile New York Rangers (4 miliarde de dolari) și Montreal Canadiens (3,4 miliarde de dolari).

5. The Women’s Tennis Association (WTA) și Mercedes au semnat cel mai mare contract de sponsorizare din istoria tenisului feminin. Producătorul german de automobile va plăti 50.000.000 de dolari pe an, timp de un deceniu, începând cu 1 ianuarie 2026. Se estimează că sportul feminin va avea încasări anuale de 2,5 miliarde de dolari până în 2030.

6. Cluburile din National Football League (NFL) au votat în favoarea unei investiții de 32.000.000 de dolari pentru lansarea unui ligi profesioniste de Flag football. Aceasta este o disciplină aflată în plină expansiune, având 20.000.000 de jucători activi în întreaga lume.

7. Qatar Sports Investments (QSI), fondul de investiții care deține clubul francez Paris Saint-Germain, va achiziționa echipa de ligă secundă belgiană KAS Eupen. QSI mai deține un pachet minoritar de acțiuni și la clubul portughez Sporting Braga.

8. Bret Taylor, președintele companiei de tehnologie OpenAI, intenționează să cumpere 1% din acțiunile grupării San Francisco 49ers, franciză de fotbal american evaluată la peste 9 miliarde de dolari. Jed York, care deține împreună cu familia 90% din acțiuni, va avea în continuare controlul total al acestui club.

9. FIFA colaborează cu Globant pentru lansarea unei noi aplicații mobile cu ocazia Cupei Mondiale 2026. Compania IT argentiniană va fi „susținător oficial” al turneului final în America de Nord și în Europa. Parteneriatul acoperă și alte competiții, precum Cupa Mondială la fotbal feminin și Cupa Mondială U20, din 2027.

10. Conținutul legat de sport de pe platforma Twitch a avut o audiență cu aproape 40% mai mare în 2025 comparativ cu anul precedent. Un stream al influencerului Kai Cernat, în care a apărut baschetbalistul LeBron James, a înregistrat peste 100.000 de urmăritori în timp real.

* Autorul pastilei săptămânale „Business Drops” pentru GOLAZO.ro este Cristian Gheorghe, fost manager la Sportul Studențesc în anii 2000. Co-autor al manualului de Marketing Sportiv, el este fondatorul Sports Business Academy și inițiator al primei scoli de marketing sportiv în ASE București

