FCSB continuă curățenia în lot Vlăsceanu a fost împrumutat la o echipă din Superliga » Încă un jucător ar urma să plece
Robert Necșulescu. Foto: Facebook, @FCSB
Superliga

FCSB continuă curățenia în lot Vlăsceanu a fost împrumutat la o echipă din Superliga » Încă un jucător ar urma să plece

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 05.01.2026, ora 16:59
  • Robert Necşulescu (18 ani) ar urma să se despartă de FCSB și să semneze cu o formație din Liga 2, care luptă pentru play-off.
  • Campioana României a renunțat recent și la serviciile lui Laurențiu Vlăsceanu (20 de ani).

Necşulescu a bifat un singur meci pentru prima echipă a FCSB-ului în acest sezon.

Necșulescu ar urma să semneze cu Chindia Târgoviște

Debutul lui Necșulescu a fost unul dificil: titular în meciul din grupele Cupei României împotriva celor de la UTA Arad, pierdut de roș-albaștri cu 0-3, Necşulescu a fost eliminat direct în minutul 34 pentru un fault dur asupra lui Alexandru Benga.

Fotbalistul ar urma să fie împrumutat la Chindia Târgoviște, potrivit jurnalistului Emanuel Roșu.

Chinia joacă în Liga 2, unde se află pe locul șapte, cu 30 de puncte după 17 etape.

Eliminarea lui Robert Necșulescu în UTA Arad - FCSB Foto captura ecran Prima Sport (6).jpeg
Eliminarea lui Robert Necșulescu în UTA Arad - FCSB Foto captura ecran Prima Sport (6).jpeg

Galerie foto (15 imagini)

Eliminarea lui Robert Necșulescu în UTA Arad - FCSB Foto captura ecran Prima Sport (1).jpeg Eliminarea lui Robert Necșulescu în UTA Arad - FCSB Foto captura ecran Prima Sport (2).jpeg Eliminarea lui Robert Necșulescu în UTA Arad - FCSB Foto captura ecran Prima Sport (3).jpeg Eliminarea lui Robert Necșulescu în UTA Arad - FCSB Foto captura ecran Prima Sport (4).jpeg Eliminarea lui Robert Necșulescu în UTA Arad - FCSB Foto captura ecran Prima Sport (5).jpeg
+15 Foto
labels.photo-gallery

Laurențiu Vlăsceanu, împrumutat la Unirea Slobozia

Abia revenit după împrumutul la UTA Arad, unde a fost folosit doar în 4 partide, Laurențiu Vlăsceanu (20 de ani) a ajuns la Unirea Slobozia, sub formă de împrumut.

Fundașul stânga mai fusese împrumutat la ialomițeni timp de două sezoane și jumătate înainte de a reveni la FCSB vara trecută.

Laurențiu Vlăsceanu/ Foto: sportpictures.eu Laurențiu Vlăsceanu/ Foto: sportpictures.eu
Laurențiu Vlăsceanu/ Foto: sportpictures.eu

Inițial, campioana României ar fi vrut să-l folosească titular pe Vlăsceanu la startul acestei stagiuni având în vedere că este eligibil pentru regula U21, dar oficialii roș-albaștrilor s-au răzgândit în ultimul moment, conform gsp.ro.

150.000 de euro
este cota lui Laurențiu Vlăsceanu, potrivit transfermarkt.ro

După 21 de etape jucate, FCSB se află pe locul 9, cu 31 de puncte.

În primul meci al anului, campioana României o va întâlni pe FC Argeș, pe 16 ianuarie, de la ora 20:00.

Partida va fi transmisă liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

liga 2 transfer liga 1 fcsb laurentiu vlasceanu robert necsulescu
