Business Drops #99 Știrile săptămânii din marketing și business sportiv

Cele mai interesante știri ale săptămânii din marketing și business sportiv. Episodul 98.

Astăzi, printre altele, despre noua grafică din Liga 1, cel mai valoros club din lume și decizia Primăriei București.

1. Real Madrid (7,7 miliarde de dolari) este cel mai valoros club de fotbal din lume. Pe următoarele locuri ale topului publicat de Sportico se află FC Barcelona (6,65 miliarde de dolari), Manchester United(6,47 miliarde de dolari), Bayern München(5,78 miliarde de dolari) și Liverpool(5,74 miliarde de dolari).

2. New York Yankees (Major League Baseball) a încasat aproape 225.000.000 de dolari din vânzarea biletelor și abonamentelor în primul sfert al anului 2026 (1 ianuarie – 31 martie), deși nu a jucat niciun meci pe teren propriu în această perioadă. Sezonul trecut, veniturile din ticketing au fost de 387.000.000 de dolari.

3. „U” Cluj și Banca Transilvania au prelungit parteneriatul pentru încă patru sezoane, având ca obiective prioritare performanța, dezvoltarea sustenabilă a clubului și întărirea legăturii cu suporterii și comunitatea locală. Această conexiune a generat un important capital de încredere care alimentează succesele sportive actuale.

4. Universitatea Craiova vs Rapid (1-0) este meciul care a atras la stadion cel mai mare număr de spectatori, 23.234, în actuala ediție a play-off-ului din SuperLiga României. Pe podiumul audiențelor se mai află „U” Cluj vs CFR Cluj (2-1), 20.155 de spectatori, și Universitatea Craiova vs CFR Cluj (2-0), 19.754 de spectatori.

5. Arabia Saudită investește 267.000.000 de dolari în proiectul Drammam Sports City, un complex modern construit pe 100.000 metri pătrați, cu facilități pentru competiții, antrenamente și activități desfășurate atât de sportivi legitimați, cât și de publicul larg.

6. EAD, deținătorul drepturilor comerciale și TV pentru Superliga României, împreună cu posturile Prima Sport și Digi Sport și în parteneriat cu inSports au introdus cu ocazia derby-ului Dinamo vs Rapid (26 aprilie) o nouă grafică. Un element distinct este reprezentat de carduri ale jucătorilor, cu evaluări pe o scară de 100 de puncte, inspirate din simulatoarele de fotbal.

7. Lazio a încheiat un contract de sponsorizare cu Polymarket, o platformă descentralizată de predicții pe blockchain, bazată pe criptomonede, până la finalul sezonului 2027-2028, cu posibilitate de prelungire pe încă un an. Valoarea înțelegerii poate depăși 22.000.000 de dolari. Este prima colaborare de acest tip a companiei cu sediul în New York. Lazio era singura echipă din Serie A care nu avea sponsor principal.

8. Roland Garros 2026 (18 mai – 7 iunie) va avea un fond de premiere cu 9.5% mai mare decât ediția din anul precedent. Câștigătorul/câștigătoarea va primi 3.300.000 de dolari, față de 3.000.000 în 2025. Turneul de Grand Slam găzduit de Paris oferă premii mai consistente decât Australian Open, dar mai mici decât Wimbledon și US Open.

9. Baschetbalistul american Stephen Curry a scos la licitație 75 de perechi de ghete, cea mai mare ofertă primită fiind de 55.000 de dolari, pentru un produs Nike. Banii câștigați vor fi donați către fundația de caritate pe care sportivul și soția sa au înființat-o pentru a combate foamea în rândul copiilor.

10. Primăria București intenționează să majoreze tariful pentru închirierea Arenei Naționale. În prezent, echipele care doresc să organizeze o partidă de fotbal pe acest stadion trebuie să achite 35.000 de euro pentru un meci. Prețul poate crește la aproximativ 42.000 de euro.

* Autorul pastilei săptămânale „Business Drops” pentru GOLAZO.ro este Cristian Gheorghe, fost manager la Sportul Studențesc în anii 2000. Co-autor al manualului de Marketing Sportiv, el este fondatorul Sports Business Academy și inițiator al primei scoli de marketing sportiv în ASE București

