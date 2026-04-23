Premieră în Liga 1 Ce va apărea pe ecranele televizoarelor românilor la derby-ul Dinamo - Rapid

Un nou pachet grafic TV va fi testat la derby-ul Dinamo - Rapid.

Partida este programată duminică, cu începere de la ora 21:00, și se vede în direct pe Prima Sport 1 și Prima Sport 1.

Derby-ul Dinamo – Rapid, programat pe 26 aprilie în etapa a 6-a a play-off-ului Superligii, va include un proiect-pilot de grafică TV, menit să îmbunătățească modul de prezentare a jocului pentru telespectatori.

EAD, deținătorul drepturilor comerciale și TV pentru Superliga, împreună cu posturile Prima Sport și Digi Sport, în parteneriat cu compania inSports, vor introduce un set de elemente vizuale utilizate frecvent în competițiile internaționale, se arată într-un comunicat transmis de EAD.

„Proiectul urmărește o prezentare mai clară a fazelor importante, fără a încărca excesiv imaginea. Grafica va fi integrată punctual, în funcție de contextul jocului.

Pachetul include, printre altele, reprezentări ale distribuției cornerelor, evoluția posesiei în timp, harta duelurilor, acțiunile în ultima treime, heatmap-uri ale jucătorilor și harta șuturilor.

De asemenea, vor fi afișate informații contextuale, precum istoricul penalty-urilor sau poziționarea liniilor defensive în anumite momente.

Un element distinct îl reprezintă introducerea unor carduri de jucători, cu evaluări pe o scară de 100 de puncte, inspirate din simulatoarele de fotbal.

Implementarea din cadrul meciului Dinamo – Rapid va fi utilizată pentru evaluarea acestui format, în perspectiva extinderii sale în transmisiunile viitoare”, a transmis EAD.

În acest sezon, cele două rivale din Capitală s-au întâlnit de trei ori. De fiecare dată, giuleștenii au avut câștig de cauză (2-0 și 2-1, în sezonul regulat, respectiv 3-2, în turul play-off-ului).

VIDEO. Golul marcat de Petrila în meciul Rapid - Dinamo 3-2

Înaintea acestui duel, Rapid și Dinamo sunt vecine de clasament. Alb-vișiniii sunt pe locul 4, cu 32 de puncte, în timp ce „câinii” sunt pe 5, cu 31.

Clasamentul în play-off

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 U Cluj 5 39 2 U Craiova 5 39 3 CFR Cluj 5 34 4 Rapid 5 32 5 Dinamo 5 31 6 FC Argeș 5 30

