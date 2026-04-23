Premieră în Liga 1 Ce va apărea pe ecranele televizoarelor românilor la derby-ul Dinamo - Rapid
Superliga

Premieră în Liga 1 Ce va apărea pe ecranele televizoarelor românilor la derby-ul Dinamo - Rapid

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 23.04.2026, ora 14:20
alt-text Actualizat: 23.04.2026, ora 14:20
  • Un nou pachet grafic TV va fi testat la derby-ul Dinamo - Rapid.
  Partida este programată duminică, cu începere de la ora 21:00, și se vede în direct pe Prima Sport 1.

Derby-ul Dinamo – Rapid, programat pe 26 aprilie în etapa a 6-a a play-off-ului Superligii, va include un proiect-pilot de grafică TV, menit să îmbunătățească modul de prezentare a jocului pentru telespectatori.

Andrei Nicolescu, confuz Președintele lui Dinamo nu-și explică situația lui Karamoko: „E o enigmă. Ceva se întâmplă”
Citește și
Andrei Nicolescu, confuz Președintele lui Dinamo nu-și explică situația lui Karamoko: „E o enigmă. Ceva se întâmplă”
Citește mai mult
Andrei Nicolescu, confuz Președintele lui Dinamo nu-și explică situația lui Karamoko: „E o enigmă. Ceva se întâmplă”

Un nou pachet grafic TV va fi testat la derby-ul Dinamo - Rapid

EAD, deținătorul drepturilor comerciale și TV pentru Superliga, împreună cu posturile Prima Sport și Digi Sport, în parteneriat cu compania inSports, vor introduce un set de elemente vizuale utilizate frecvent în competițiile internaționale, se arată într-un comunicat transmis de EAD.

„Proiectul urmărește o prezentare mai clară a fazelor importante, fără a încărca excesiv imaginea. Grafica va fi integrată punctual, în funcție de contextul jocului.

Pachetul include, printre altele, reprezentări ale distribuției cornerelor, evoluția posesiei în timp, harta duelurilor, acțiunile în ultima treime, heatmap-uri ale jucătorilor și harta șuturilor.

De asemenea, vor fi afișate informații contextuale, precum istoricul penalty-urilor sau poziționarea liniilor defensive în anumite momente.

Un element distinct îl reprezintă introducerea unor carduri de jucători, cu evaluări pe o scară de 100 de puncte, inspirate din simulatoarele de fotbal.

FOTO EAD FOTO EAD
FOTO EAD

Implementarea din cadrul meciului Dinamo – Rapid va fi utilizată pentru evaluarea acestui format, în perspectiva extinderii sale în transmisiunile viitoare”, a transmis EAD.

În acest sezon, cele două rivale din Capitală s-au întâlnit de trei ori. De fiecare dată, giuleștenii au avut câștig de cauză (2-0 și 2-1, în sezonul regulat, respectiv 3-2, în turul play-off-ului).

VIDEO. Golul marcat de Petrila în meciul Rapid - Dinamo 3-2

Înaintea acestui duel, Rapid și Dinamo sunt vecine de clasament. Alb-vișiniii sunt pe locul 4, cu 32 de puncte, în timp ce „câinii” sunt pe 5, cu 31.

Clasamentul în play-off

LocEchipăMeciuriPuncte
1U Cluj539
2U Craiova539
3CFR Cluj534
4Rapid532
5Dinamo531
6FC Argeș530

Citește și

Șoc în Spania. Ratează Yamal CM? Un medic din Spania lansează  un avertisment  pentru starul Barcelonei: „Este foarte riscant”
Campionate
13:43
Șoc în Spania. Ratează Yamal CM? Un medic din Spania lansează un avertisment pentru starul Barcelonei: „Este foarte riscant”
Citește mai mult
Șoc în Spania. Ratează Yamal CM? Un medic din Spania lansează  un avertisment  pentru starul Barcelonei: „Este foarte riscant”
Psiholog pentru Drăgușin Tottenham a dat anunț pe social media, după ce De Zerbi a găsit punctul nevralgic al jucătorilor săi
Campionate
12:22
Psiholog pentru Drăgușin Tottenham a dat anunț pe social media, după ce De Zerbi a găsit punctul nevralgic al jucătorilor săi
Citește mai mult
Psiholog pentru Drăgușin Tottenham a dat anunț pe social media, după ce De Zerbi a găsit punctul nevralgic al jucătorilor săi

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Scumpiri la pompă. Cât costă benzina și motorina azi la marile stații de alimentare
Scumpiri la pompă. Cât costă benzina și motorina azi la marile stații de alimentare
Scumpiri la pompă. Cât costă benzina și motorina azi la marile stații de alimentare
rapid bucuresti dinamo bucuresti liga 1 ead grafica
Știrile zilei din sport
Imaginile pe care nu le-ai văzut la TV FOTO: Cum s-au trăit loviturile de departajare, la Dinamo - Craiova + gestul superb al lui Coelho
Cupa Romaniei
23.04
Imaginile pe care nu le-ai văzut la TV FOTO: Cum s-au trăit loviturile de departajare, la Dinamo - Craiova + gestul superb al lui Coelho
Citește mai mult
Imaginile pe care nu le-ai văzut la TV FOTO: Cum s-au trăit loviturile de departajare, la Dinamo - Craiova + gestul superb al lui Coelho
Gică Hagi face scouting FOTO: Selecționerul, în tribună la Dinamo - Universitatea Craiova + Mihai Rotaru, exasperat
Cupa Romaniei
23.04
Gică Hagi face scouting FOTO: Selecționerul, în tribună la Dinamo - Universitatea Craiova + Mihai Rotaru, exasperat
Citește mai mult
Gică Hagi face scouting FOTO: Selecționerul, în tribună la Dinamo - Universitatea Craiova + Mihai Rotaru, exasperat
Chiricheș a spus NU Mihai Stoica a spus ce va face fundașul, la finalul contractului cu FCSB: „I-am propus, s-a gândit, apoi...”
Superliga
23.04
Chiricheș a spus NU Mihai Stoica a spus ce va face fundașul, la finalul contractului cu FCSB: „I-am propus, s-a gândit, apoi...”
Citește mai mult
Chiricheș a spus NU Mihai Stoica a spus ce va face fundașul, la finalul contractului cu FCSB: „I-am propus, s-a gândit, apoi...”
Situație critică la CFR Cluj Ardelenii riscă să intre în insolvență dacă nu achită datorie către ANAF în 24 de ore! Reacția lui Varga
Superliga
23.04
Situație critică la CFR Cluj Ardelenii riscă să intre în insolvență dacă nu achită datorie către ANAF în 24 de ore! Reacția lui Varga
Citește mai mult
Situație critică la CFR Cluj Ardelenii riscă să intre în insolvență dacă nu achită datorie către ANAF în 24 de ore! Reacția lui Varga
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:56
Imaginile pe care nu le-ai văzut la TV FOTO: Cum s-au trăit loviturile de departajare, la Dinamo - Craiova + gestul superb al lui Coelho
Imaginile pe care nu le-ai văzut la TV FOTO: Cum s-au trăit loviturile de departajare, la Dinamo - Craiova + gestul superb al lui Coelho
00:08
Kopic, împietrit pe bancă Antrenorul lui Dinamo, după eliminarea dramatică din Cupă: „E greu pentru noi toți când pierdem așa”
Kopic, împietrit pe bancă Antrenorul lui Dinamo, după eliminarea dramatică din Cupă: „E greu pentru noi toți când pierdem așa”
00:13
„Sunt foarte îngrijorat” Coelho se gândește deja la următorul meci: „Să vedem pe cine ne mai putem baza”
„Sunt foarte îngrijorat” Coelho se gândește deja la următorul meci: „Să vedem pe cine ne mai putem baza”
23:22
Craiova e în finala Cupei României! A doua semifinală s-a decis tot la penalty-uri, iar oltenii vor înfrunta U Cluj în ultimul act
Craiova e în finala Cupei României! A doua semifinală s-a decis tot la penalty-uri, iar oltenii vor înfrunta U Cluj în ultimul act
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi
Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?
Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește
Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?
Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!
Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1
Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!
Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România
Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia
Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului
Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU
Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc
Clement, fratele lui Istvan

Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan

Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan
Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?
Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii
Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona <span>anti-Kovacs</span>
O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh
Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare
Războiul Lucescu-presă care n-a existat

Vlad Nedelea: Războiul Lucescu-presă care n-a existat

Vlad Nedelea: Războiul <span>Lucescu-presă</span> care <span>n-a</span> existat
Le grand Monsieur

Radu Naum: Le grand Monsieur

Radu Naum: Le grand Monsieur
Top stiri
Antrenor surpriză pentru FCSB Un fost fotbalist la Rapid, secund al lui Serse Cosmi și campion în Croația a fost propus să-l înlocuiască pe Rădoi
Superliga
23.04
Antrenor surpriză pentru FCSB Un fost fotbalist la Rapid, secund al lui Serse Cosmi și campion în Croația a fost propus să-l înlocuiască pe Rădoi
Citește mai mult
Antrenor surpriză pentru FCSB Un fost fotbalist la Rapid, secund al lui Serse Cosmi și campion în Croația a fost propus să-l înlocuiască pe Rădoi
Radu Naum, agasat de „Poliția CNA” Consiliul Național al Audiovizualului intervine la cea mai mică scăpare pe subiectul Steaua vs FCSB: „E absurd! Nici nu mai putem respira?”
Special
23.04
Radu Naum, agasat de „Poliția CNA” Consiliul Național al Audiovizualului intervine la cea mai mică scăpare pe subiectul Steaua vs FCSB: „E absurd! Nici nu mai putem respira?”
Citește mai mult
Radu Naum, agasat de „Poliția CNA” Consiliul Național al Audiovizualului intervine la cea mai mică scăpare pe subiectul Steaua vs FCSB: „E absurd! Nici nu mai putem respira?”
Craiova e în finala Cupei României! A doua semifinală s-a decis tot la penalty-uri, iar oltenii vor înfrunta U Cluj în ultimul act
Cupa Romaniei
23.04
Craiova e în finala Cupei României! A doua semifinală s-a decis tot la penalty-uri, iar oltenii vor înfrunta U Cluj în ultimul act
Citește mai mult
Craiova e în finala Cupei României! A doua semifinală s-a decis tot la penalty-uri, iar oltenii vor înfrunta U Cluj în ultimul act
BREAKING | Circulație întreruptă la metrou, după un incident grav pe Magistrala M4. O bucată de tavan a căzut în tunel, între stațiile 1 Mai și Jiului
B365
22.04
BREAKING | Circulație întreruptă la metrou, după un incident grav pe Magistrala M4. O bucată de tavan a căzut în tunel, între stațiile 1 Mai și Jiului
Citește mai mult
BREAKING | Circulație întreruptă la metrou, după un incident grav pe Magistrala M4. O bucată de tavan a căzut în tunel, între stațiile 1 Mai și Jiului

Echipe/Competiții

fcsb 59 CFR Cluj 16 dinamo bucuresti 30 rapid 27 Universitatea Craiova 32 petrolul ploiesti 4 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 10

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
24.04

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share