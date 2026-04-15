Crește chiria pe Arena Națională! Cât ar urma să plătească FCSB și Dinamo pentru a juca pe cel mai mare stadion din țară

alt-text Publicat: 15.04.2026, ora 20:31
alt-text Actualizat: 15.04.2026, ora 20:31
  • Primăria București ia în calcul să majoreze chiria pe Arena Națională.
  • În prezent, FCSB și Dinamo, echipe care evoluează constant pe Arena Națională, sunt nevoite să achite câte 35.000 de euro la fiecare meci găzduit pe cel mai mare stadion al țării.

În următoarea perioadă, primăria din București are în plan să crească tariful pentru închirierea Arenei Naționale.

Chiria de pe Arena Națională ar putea ajunge la 42.000 de euro

Astfel, în loc de 35.000 de euro, echipele intereste să evolueze pe stadionul de peste 55.000 de locuri ar urma să plătească aproximativ 42.000 de euro, informează prosport.ro.

„La data prezentei, Primăria Municipiului București are în plan majorarea tarifelor de închiriere cu aproximativ 17%–20%, raportat la nivelurile prevăzute în anexa nr. 1 la HCGMB nr. 59/2017, cu modificările și completările ulterioare (HCGMB nr. 228/2021).

Propunerea urmează să fie supusă aprobării, conform procedurilor legale”, au spus reprezentații Primăriei Capitale pentru sursa citată.

Prețul pentru care pot fi închiriate cele 4 stadioane din București

STADIONPREȚ
Steaua24.760
Arena Națională35.000
Arcul de Triumf22.000
Rapid12.000

Primăria București: „E necesară înlocuirea ecranelor led cu unele noi”

Un moment jenant a avut loc la meciul FCSB - Oțelul 4-0. În timpul momentului de reculegere în memoria lui Mircea Lucescu, chipul legendarului antrenor a apărut și pe tabela de marcaj a Arenei Naționale, însă acesta nu a putut fi vizibil în totalitate din cauza defecțiunilor.

Galerie foto (18 imagini)

Primăria București a oferit un răspuns și cu privire la această problemă:

„Problemele apărute la tabela electronică a stadionului Arena Națională sunt cauzate în principal de uzura echipamentelor (surse electrice) ce deservesc display-ul acesteia.

Astfel, pentru ca aceste probleme să fie rezolvate, este necesară înlocuirea ecranelor led cu unele noi, moderne, de generație nouă”.

235 de milioane de euro
a costat construcția Arenei Naționale (2008-2011)

FOTO. Primarul general Ciprian Ciucu a inspectat Arena Națională

Galerie foto (11 imagini)

