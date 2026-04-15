Crește chiria pe Arena Națională! Cât ar urma să plătească FCSB și Dinamo pentru a juca pe cel mai mare stadion din țară

Primăria București ia în calcul să majoreze chiria pe Arena Națională.

În prezent, FCSB și Dinamo, echipe care evoluează constant pe Arena Națională, sunt nevoite să achite câte 35.000 de euro la fiecare meci găzduit pe cel mai mare stadion al țării.

Chiria de pe Arena Națională ar putea ajunge la 42.000 de euro

Astfel, în loc de 35.000 de euro, echipele intereste să evolueze pe stadionul de peste 55.000 de locuri ar urma să plătească aproximativ 42.000 de euro , informează prosport.ro.

„La data prezentei, Primăria Municipiului București are în plan majorarea tarifelor de închiriere cu aproximativ 17%–20%, raportat la nivelurile prevăzute în anexa nr. 1 la HCGMB nr. 59/2017, cu modificările și completările ulterioare (HCGMB nr. 228/2021).

Propunerea urmează să fie supusă aprobării, conform procedurilor legale”, au spus reprezentații Primăriei Capitale pentru sursa citată.

Prețul pentru care pot fi închiriate cele 4 stadioane din București

STADION PREȚ Steaua 24.760 Arena Națională 35.000 Arcul de Triumf 22.000 Rapid 12.000

Primăria București: „E necesară înlocuirea ecranelor led cu unele noi”

Un moment jenant a avut loc la meciul FCSB - Oțelul 4-0. În timpul momentului de reculegere în memoria lui Mircea Lucescu, chipul legendarului antrenor a apărut și pe tabela de marcaj a Arenei Naționale, însă acesta nu a putut fi vizibil în totalitate din cauza defecțiunilor.

Primăria București a oferit un răspuns și cu privire la această problemă:

„Problemele apărute la tabela electronică a stadionului Arena Națională sunt cauzate în principal de uzura echipamentelor (surse electrice) ce deservesc display-ul acesteia.

Astfel, pentru ca aceste probleme să fie rezolvate, este necesară înlocuirea ecranelor led cu unele noi, moderne, de generație nouă”.

235 de milioane de euro a costat construcția Arenei Naționale (2008-2011)

