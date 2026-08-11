Business Drops #115 Știrile săptămânii din marketing și business sportiv
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Business Drops #115 Știrile săptămânii din marketing și business sportiv

alt-text Cristian Gheorghe
alt-text Publicat: 11.08.2026, ora 12:28
alt-text Actualizat: 11.08.2026, ora 12:28
  • Cele mai interesante știri ale săptămânii din marketing și business sportiv. Episodul 115.
  • Astăzi, printre altele, despre numărul fabulos de cereri de bilete primit de Bayern Munchen, vizita trofeului Premier League la București și investiția celor de la Liverpool pe piața din SUA.
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  1. Arsenal și Emirates au prelungit până în 2033 colaborarea inițiată în urmă cu 20 de ani, noua valoare a înțelegerii fiind de 70.000.000 de lire sterline pe an. Vechiul acord era de 50.000.000 de lire sterline pe an, compania de transport aerian agreând să plătească mai mult după ce „tunarii” au câștigat Premier League 2025-2026.
  2. Jan-Christian Dreesen, directorul general al clubului Bayern Munchen, a anunțat că s-au primit deja 350.000 de cereri de bilete pentru derby-ul cu Borussia Dortmund, care se va juca pe 31 octombrie. Cel mai ieftin abonament de acces pe Allianz Arena pentru sezonul 2026-2027 costă 180 de euro. Dintre cluburile din Bundesliga, doar Hoffenheim vinde abonamente mai ieftine, prețurile acestora pornind de la 158 euro.
  3. Manchester United a semnat un acord cu Betway, urmând să primească aproximativ 20.000.000 de lire sterline pe an. Asta deși logo-ul companiei de betting nu va apărea pe pieptul tricourilor la meciurile din Premier League, potrivit interdicției impuse sponsorilor din industria jocurilor de noroc, care intră în vigoare din sezonul 2026-2027.
  4. Gigantul media Disney a încheiat acorduri cu 58 de branduri care doresc să își facă reclamă cu ocazia Super Bowl 2027, marcând cea mai rapidă vânzare completă a spațiilor publicitare pentru acest eveniment din istoria unei rețele de televiziune. Se estimează că va fi depășit recordul anterior al NBC, care a încasat 920.000.000 de dolari din publicitatea difuzată în timpul finalei campionatului de fotbal american 2026. 
  5. Trofeul Premier League, competiție câștigată de Arsenal Londra în stagiunea precedentă, a fost expus la ARCUB, în Centrul Vechi din București. Noua ediție a campionatului Angliei va începe vineri, pe 21 august, și va putea fi urmărită în direct, în exclusivitate, pe platforma de streaming Voyo.
  6. Federația Americană de Soccer i-a extins contractul selecționerului Mauricio Pochettino până în 2030, valoarea totală a înțelegerii fiind de aproximativ 24.000.000 de dolari. O parte din această sumă va fi acoperită de miliardarul Ken Griffin. Pochettino va avea atribuții extinse în coordonarea dezvoltării fotbalului juvenil și a programelor de pregătire pentru antrenori din Statele Unite.
  7. Liverpool va deschide primele magazine dedicate fanilor din SUA, în cadrul strategiei de a ajunge la 40 de shop-uri la nivel mondial până în 2030. Clubul din Premier League deține în prezent 26 de astfel de magazine în afara Angliei. „Cormoranii” generează venituri de aproximativ 428.000.000 de dolari pe an din activități comerciale.
  8. Nikesh Arora, directorul general al companiei de securitate cibernetică Palo Alto Networks, conduce un grup de investitori care a depus o ofertă de peste un miliard de dolari pentru viitoarea franciză NBA Europe din Londra. 120 de întreprinzători,  inclusiv fonduri suverane importante, au depus oferte pentru participarea în noua ligă, care va fi formată din 16 echipe.
  9. Cseke Attila, ministrul interimar al Dezvoltării, a anunțat că proiectul Sălii Polivalente din Brașov a ajuns la un stadiu de execuție de 70%, inaugurarea fiind programată pentru iunie 2027. Valoarea proiectului celei mai mari săli de acest tip din România (capacitate de 11.000 de locuri) este de 646.000.000 de lei și este acoperită de Compania Națională de Investiții, cu o contribuție din partea Primăriei Brașov.
  10. Athletes Unlimited, o rețea de ligi sportive profesioniste pentru femei din Statele Unite, și-a suspendat liga de baschet pentru a-și reevalua strategia pe termen lung. Decizia vine după o majorare semnificativă a salariilor în WNBA, principala ligă profesionistă de baschet feminin din SUA, unde salariul minim a ajuns la 270.000 de dolari pe sezon. Între timp, ligile rivale desfășurate în sezonul de iarnă, precum Unrivaled și Project B, atrag tot mai multe jucătoare de top prin contracte foarte avantajoase, de la sute de mii de dolari până la câteva milioane de dolari.

* Autorul pastilei săptămânale „Business Drops” pentru GOLAZO.ro este Cristian Gheorghe, fost manager la Sportul Studențesc în anii 2000. Co-autor al manualului de Marketing Sportiv, el este fondatorul Sports Business Academy și inițiator al primei școli de marketing sportiv în ASE București

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