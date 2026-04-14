Business Drops #97 Știrile săptămânii din marketing și business sportiv

- Cele mai interesante știri ale săptămânii din marketing și business sportiv. Episodul 97.
- Astăzi, printre altele, despre competiția inedită lansată de Shaquille O'Neal, sumele încasate de agenții de jucători din fotbalul englez și banii plătiți de platformele de streaming pentru drepturile de difuzare a evenimentelor sportive.
- Serie A intenționează să vândă până la 49% din drepturile tv internaționale unei firme de investiții. Forul care organizează campionatul de fotbal al Italiei colaborează în acest sens cu instituția financiară JP Morgan, care a contactat potențiali cumpărători precum Apollo, Ares, CVC și Sixth Street.
- Banii încasați din vânzarea biletelor pentru meciurile de la Cupa Mondială 2026 vor alimenta un fond de 11 miliarde de dolari, pe care FIFA îl reinvestește în fotbal. An de an, câte 8.000.000 de dolari merg către federațiile din cele 211 țări afiliate.
- Sezonul 2024-2025 a adus venituri record de 6,64 miliarde de euro pentru Federația Germană de Fotbal, dintre care 5,12 miliarde au fost generate de Bundesliga. Contractele de drepturi media, sponsorizările și veniturile din zilele de meci au reprezentat vectorii performanței finaciare. Peste 21.000.000 de spectatori au urmărit meciurile din primele două ligi.
- Companiile care dețin cele mai populare platforme de streaming au plătit suma record de 14,2 miliarde de dolari pentru drepturile de difuzare a evenimentelor sportive. Investiția este un pilon important al strategiei de atragere a publicului tânăr, care, în mare parte, nu se mai uită la televiziunea „clasică”.
- Agenții de jucători din fotbalul englez au câștigat în sezonul 2025-2026 peste 500.000.000 de lire sterline din comisioane acordate de grupările din primele patru ligi. Cluburile din Premier League au plătit în total 460.300.000 de milioane, Chelsea fiind pe primul loc în top, cu 65.100.000 de milioane.
- Federația Germană de Fotbal a înființat Bundesliga Media, un departament care va centraliza toate operațiunile comerciale, inclusiv drepturile media interne și internaționale, parteneriatele de sponsorizare și licențiere, departamentul de marketing și toate platformele digitale.
- Firma americană de investiții Sixth Street, prin Bay Collective, achiziționează 80% din acțiunile echipei feminine de fotbal Sunderland. Formația care evoluează în liga a 2-a din Anglia va beneficia de un buget de 1.400.000 de lire sterline, obiectivul fiind promovarea în primul eșalon.
- Fostul baschetbalist Shaquille O’Neal a anunţat că lansează o ligă profesionistă de dunk-uri. Având parteneri precum TNT Sports şi Authentic Brands Group, competiția îşi propune să transforme evenimentele demonstrative de slam dunk-uri într-o întrecere oficială. Câștigătorul va primi 500.000 de dolari.
- Peste 120 de investitori potențiali și-au exprimat interesul pentru NBA Europe, liga europeană de baschet care urmează să fie organizată de National Basketball Association. Mai multe companii sau organizații au depus solicitări de participare în competiția care va debuta în octombrie 2027, unele oferte ajungând la un miliard de dolari.
- Darsley Park, terenul de antrenament al lui Newcastle United, va fi redenumit The Knox de la 1 iulie, în urma parteneriatului încheiat între gruparea din Premier League cu brandul Knox Hydratation. Contractul pe trei ani semnat cu producătorul de băuturi hidratante valorează 18.000.000 de lire sterline.
* Autorul pastilei săptămânale „Business Drops” pentru GOLAZO.ro este Cristian Gheorghe, fost manager la Sportul Studențesc în anii 2000. Co-autor al manualului de Marketing Sportiv, el este fondatorul Sports Business Academy și inițiator al primei scoli de marketing sportiv în ASE București