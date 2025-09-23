FC Argeș câștigă fani în Brazilia Caio, pictat pe o clădire în Orașul Zâmbetelor: „Punte neașteptată între două lumi atât de îndepărtate

Caio (24 de ani), jucătorul lui FC Argeș, e idol pentru locuitorii orașului său natal, Niteroi.

Jucătorul brazilian a fost adus de FC Argeș în această vară de la echipa din Republica Moldova, FC Bălți.

„Aripa” dreapta a venit gratis la echipa antrenată de Bogdan Andone.

Jucătorul lui FC Argeș, Caio, pictat pe o clădire, în Brazilia

În urma prestațiilor foarte bune la FC Argeș, Caio a ajuns să fie un idol pentru locuitorii din orașul natal, Niteroi.

Jucătorul brazilian a fost pictat pe una dintre clădirile orașului, devenind un simbol și o sursă de inspirație pentru comunitatea locală.

Alături de imaginea lui Caio stă următoarea frază: „Când timpul va fi potrivit, Eu, Domnul voi face să se întâmple!” (Isaia 60:22).

FC Argeș a postat imagini pe Facebook.

„La mii de kilometri distanță, în Niterói, un mic oraș pe care brazilienii îl numesc Cidade Sorriso, zidurile spun o poveste scrisă în alb și violet.

Dacă pe români i-a cucerit prin reprezentațiile sale și prin fotbalul jucat cu zâmbetul pe buze, atitudine firească pentru cineva venit din Orașul Zâmbetelor, pe brazilienii din Niterói i-a câștigat cu povestea sa.

Caio a devenit un simbol și o sursă de inspirație pentru comunitatea locală. Grație lui, în zilele de meci ale Argeșului, străzile din cartierul său natal se îmbracă în alb și violet.

Nu vom ști niciodată câți brazilieni s-ar fi îndrăgostit de FC Argeș dacă l-ar fi văzut la Guadalajara pe Dobrin și fentele sale. Ceea ce știm însă este că, prin muncă și prin dragoste pentru fotbal, Caio a reușit să clădească o punte neașteptată între două lumi atât de îndepărtate.

Felicitări, Caio! Continuă să muncești și să iubești fotbalul”, a transmis clubul piteștean.

Caio a jucat în 11 meciuri de când a venit la echipa antrenată de Bogdan Andone. Brazilianul a înscris de două ori și a oferit 3 pase decisive.

Singurele reușite ale mijlocașului au fost în etapa 8, atunci când FC Argeș a învins-o pe Metaloglobus, scor 2-1, și în etapa 9, în remiza cu UTA Arad, scor 3-3.

Caio a devenit un jucător de bază la echipa lui Bogdan Andone. Acesta a fost titularizat în 10 din cele 11 meciuri jucate până acum.

400.000 de euro valorează Caio, conform Transfermarkt

FC Argeș a devenit una dintre revelațiile sezonului actual. Clubul din Pitești se află pe locul 5 în Liga 1, cu 19 puncte acumulate în 10 partide, la egalitate cu Rapid, Dinamo și FC Botoșani.

Următorul meci pentru echipa lui Andone va fi în deplasare cu Hermannstadt. Meciul va avea loc vineri, 26 septembrie, de la ora 18:00.

