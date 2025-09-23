Decizie în scandalul sexual de la FRF GOLAZO.ro a aflat ce hotărâre dură va lua forul prezidat de Răzvan Burleanu în cazul Ion Geolgău
Decizie în scandalul sexual de la FRF GOLAZO.ro a aflat ce hotărâre dură va lua forul prezidat de Răzvan Burleanu în cazul Ion Geolgău

Publicat: 23.09.2025, ora 13:13
Actualizat: 23.09.2025, ora 13:13

Federația Română de Fotbal e implicată în unul dintre scandalurile care îi afectează cel mai mult imaginea de când Răzvan Burleanu e președinte, de mai bine de 10 ani.

Unul dintre oamenii care s-au ocupat de scouting la nivel de juniori e acuzat că a făcut remarci cu tentă sexuală la adresa mamei unuia dintre puștii care urmau să participe la o acțiune de selecție. 

Ion Geolgău, anchetat de FRF

După apariția dezvăluirilor în presă, făcute de Gazeta de Cluj, FRF a anunțat public că a deschis o anchetă internă, pentru a investiga în ce măsură lucrurile prezentate de mass-media sunt reale. 

FRF dispune de un Regulament de Ordine Interioară și un Cod de Etică aplicabile tuturor angajaților, integritatea fiind unul dintre principiile fundamentale care ghidează activitatea instituției.

FRF consideră necesară verificarea veridicității acestora prin proceduri interne, în deplină transparență și conform reglementărilor în vigoare”, a fost anunțul FRF.

Geolgău a recunoscut

Între timp însă, misiunea Federației s-a simplificat fiindcă Ion Geolgău a avut o reacție în care a recunoscut dialogul apărut în presă.

Recunosc că e o conversație reală, însă trebuie spus că este o discuție veche, purtată în urmă cu mai bine de un an. Sunt om și sunt supus greșelii.

Deși sunt prezentate doar fragmente care mă pun într-o lumină proastă, recunosc că am greșit și regret sincer acest lucru. Totuși, nu s-a întâmplat nimic între mine și doamna respectivă”, a declarat Geolgău pentru prosport.ro.

GOLAZO.ro a aflat ce hotărâre dură va lua forul prezidat de Răzvan Burleanu în cazul Ion Geolgău

FRF încă nu a anunțat în mod oficial o decizie în acest caz, dar sursele GOLAZO.ro din interiorul Casei Fotbalului susțin că aceasta e deja luată la nivelul șefilor Federației și va fi extrem de dură la adresa fostului internațional.

Geolgău va fi dat afară, iar FRF va prezenta măsura ca o consecință logică a faptului că Burleanu a pus mereu pe primul loc, de când a preluat președinția FRF, integritate instituției pe care o conduce.

Între mesajele trimise de Geolgău pe WhatsApp mamei copilului respectiv: „Ar fi fost frumos să-ți dai colanții jos, în ritm de muzică… Mi-ar fi plăcut o scenă de la duș, cu săpun, mult săpun pe tine… Crede-mă, știu să dezbrac o femeie din priviri. Ești o femeie care nu are prejudecăți și îmi place să dialoghez cu tine”.

Geolgău nu mai este șeful departamentului de scouting la FRF din vara lui 2023, când acest rol a fost preluat de Bebe Alexe, cel care a fost adus de la Academia FCSB.

Geolgău era însă în continuare angajat al Federației și avea în subordine taberele de vară organizate la Mogoșoaia pentru grupele de vârstă U13, U12 și U11. 

Geolgău e un fost mare fotbalist. El a fost 13 ani în echipa Universității Craiova, cu care a cucerit 6 trofee: două titluri și 4 Cupe ale României.

A jucat semifinală de Cupa UEFA în 1983, iar în echipa națională a bifat 24 de selecții și 3 goluri în perioada 1980-1988. 

FRF scandal sexual decizie razvan burleanu ion geolgau
