Aproape de un gol uluitor FOTO. Execuția de senzație încercată de Caio cu Rapid » Manea, reflex de ultim moment din fața porții goale

FC Argeș - Rapid. Caio Martins (24 de ani), atacantul gazdelor, a fost aproape de un gol senzațional.

În minutul 15 al duelului de la Mioveni, Robert Moldoveanu a avansat în flancul drept și a intrat în careu după ce a trecut balonul printre picioarele lui Lars Kramer.

FOTO. Caio Martins a vrut să marcheze într-un mod spectaculos cu Rapid

Vârful piteștenilor a pasat către Jakov Blagaic, care a încercat să finalizeze acțiunea din prima atingere.

A luftat însă, iar balonul a luat o traiectorie paralelă cu poarta și a ajuns în dreptul lui Caio Martins, care a încercat o execuție acrobatică.

Fotbalistul brazilian a deviat mingea spre poartă cu pieptul, însă Cristi Manea a respins în ultimul moment balonul din fața porții goale.

FC Argeș - Rapid, echipele de start

FC Argeș: Straton - Oancea, Sadriu, Tudose, Borța - Rață, Garutti - Caio, Sierra, Blagaic - Moldoveanu

Straton - Oancea, Sadriu, Tudose, Borța - Rață, Garutti - Caio, Sierra, Blagaic - Moldoveanu Rezerve: Lazar, Tofan, Briceag, Orozco, Bettaieb, Matos, Popescu, Pîrvu, Rădescu

Lazar, Tofan, Briceag, Orozco, Bettaieb, Matos, Popescu, Pîrvu, Rădescu Antrenor: Bogdan Andone

Bogdan Andone Rapid: Aioani - Manea, Bolgado, Kramer, Onea - Gojkovic, Keita, Grameni - Pop, Jambor, Petrila

Aioani - Manea, Bolgado, Kramer, Onea - Gojkovic, Keita, Grameni - Pop, Jambor, Petrila Rezerve : Stolz, Bădescu, Ciobotariu, Baroan, Micovschi, Vulturar, Christensen, Dobre, Koljic

: Stolz, Bădescu, Ciobotariu, Baroan, Micovschi, Vulturar, Christensen, Dobre, Koljic Antrenor: Costel Gâlcă

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport