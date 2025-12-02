Pedeapsă pentru Csikszereda? Motivul pentru care ciucanii ar putea fi sancționați de FRF » Ce a notat observatorul la meciul cu Oțelul

Csikszereda - Oțelul Galați 1-2. Formația lui Robert Ilyeș a pierdut la ultima fază a partidei din etapa #2 a Cupei României.

Pe lângă eșec, ciucanii s-ar putea alege și cu o sancțiune din partea FRF, după ce nu au utilizat mingea corespunzătoare pentru această competiție.

Aflată în zona retrogradării în Liga 1, Csikszereda nu a reușit să obțină un rezultat pozitiv nici în primele două partide din grupele Cupei României.

Csikszereda - Oțelul 1-2 . Formația ciucană ar putea fi sancționată de FRF

Mingile pe care le formațiile din Liga 1 le utilizează la fiecare partidă sunt diferite de cele din Cupa României.

Regulamentul nu impune neapărat gazdelor să folosească modelul respectiv, însă neutilizarea acestuia ar putea atrage sancțiuni din partea Federației.

Ciucanii au utilizat la partida cu Oțelul o minge model „Select Brillant Super TB FIFA V24”, cel folosit în Liga 1, în locul modelului Joma Pontica, iar observatorul partidei ar fi notat acest aspect în raport, potrivit gsp.ro.

În primăvară, Alex Dobre, jucătorul Rapidului, critica calitatea mingilor din Cupa României, pe care Csikszereda nu le-a utilizat astăzi.

Pâna acum, Csikszereda a obținut un singur punct în grupa C din Cupa României, după egalul scor 0-0 cu Sepsi, din prima etapă.

În ultima rundă, formația lui Ilyeș va întâlni Sporting Liești, grupare din Liga 3.

