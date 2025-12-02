Insultați, scuipați, bătuți! Revoltător:  ultrașii s-au răzbunat pe propriii jucători

Moffi și Boga, atacanții lui Nice, au fost prinși și pălmuiți de fanii radicali ai echipei, după a șasea înfrângere consecutivă.

Ce au făcut jucătorii agresați. Ce gânduri are antrenorul echipei din Ligue 1.

În noiembrie, Nice s-a prăbușit în toate competițiile. Și în campionatul francez, și în Europa League.

Șase înfrângeri una după alta:

1 noiembrie (Ligue 1): 0-1 cu PSG (d).

6 noiembrie (Europa League): 1-3 cu Freiburg (a).

9 noiembrie (Ligue 1): 1-2 cu Metz (d).

21 noiembrie (Ligue 1): 1-5 cu Marseille (a).

27 noiembrie (Europa League): 0-3 cu Porto (d).

30 noiembrie (Ligue 1): 1-3 cu Lorient (d).

În competiția continentală, pierduse și celelalte trei meciuri, 1-2 cu Roma (a), 1-2 cu Fenerbahce (d), 1-2 cu Celta (d).

În Franța, nu stă atât de rău în clasament. Locul 10 din 18. În Europa, e dezastru.

36 este poziția ocupată de Nice în Europa League, ultima în ierarhia fazei principale după cinci etape (zero puncte)

Ultrașii i-au agresat pe Moffi și Boga

După eșecul cu Lorient, ultrașii s-au răzbunat pe jucători, profitând și că agenții de securitate ai clubului nu au protejat echipa cum ar fi trebuit.

Moffi (în centru, în albastru) are o cotă de 15 milioane Foto: Imago

La întoarcere, roș-negrii au fost așteptați de 400 de fani radicali la centrul sportiv.

Când au ieșit din autocar, toți fotbaliștii au fost insultați. Însă doi dintre ei, atacantul nigerian Terem Moffi (26 de ani) și extrema ivoriană Jeremie Boga (28), au fost scuipați și loviți, pălmuiți!

Boga (dreapta) e evaluat de Transfermarkt la 10 milioane Foto: Imago

Au scăpat cu greu de furia suporterilor, potrivit L'Equipe și Foot Mercato. La fel, directorul sportiv Florian Maurice (51), fost atacant important în Ligue 1, și el agresat.

3 goluri a marcat Moffi în acest sezon la Nice (15 meciuri). Boga are două reușite și două assisturi în 20 de partide

Parchetul a lansat anchetă. Antrenorul vrea să plece

Moffi și Boga au depus plângere și Parchetul a declanșat o anchetă în cazul lor.

Alt efect al atacului ultras, antrenorul Franck Haise (54, venit la Nice în iulie 2024) se gândește să-și dea demisia.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport