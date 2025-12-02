Insultați, scuipați, bătuți! Revoltător:  ultrașii s-au răzbunat pe propriii jucători

- Moffi și Boga, atacanții lui Nice, au fost prinși și pălmuiți de fanii radicali ai echipei, după a șasea înfrângere consecutivă.
- Ce au făcut jucătorii agresați. Ce gânduri are antrenorul echipei din Ligue 1.
În noiembrie, Nice s-a prăbușit în toate competițiile. Și în campionatul francez, și în Europa League.
Șase înfrângeri una după alta:
- 1 noiembrie (Ligue 1): 0-1 cu PSG (d).
- 6 noiembrie (Europa League): 1-3 cu Freiburg (a).
- 9 noiembrie (Ligue 1): 1-2 cu Metz (d).
- 21 noiembrie (Ligue 1): 1-5 cu Marseille (a).
- 27 noiembrie (Europa League): 0-3 cu Porto (d).
- 30 noiembrie (Ligue 1): 1-3 cu Lorient (d).
În competiția continentală, pierduse și celelalte trei meciuri, 1-2 cu Roma (a), 1-2 cu Fenerbahce (d), 1-2 cu Celta (d).
În Franța, nu stă atât de rău în clasament. Locul 10 din 18. În Europa, e dezastru.
Ultrașii i-au agresat pe Moffi și Boga
După eșecul cu Lorient, ultrașii s-au răzbunat pe jucători, profitând și că agenții de securitate ai clubului nu au protejat echipa cum ar fi trebuit.
La întoarcere, roș-negrii au fost așteptați de 400 de fani radicali la centrul sportiv.
Când au ieșit din autocar, toți fotbaliștii au fost insultați. Însă doi dintre ei, atacantul nigerian Terem Moffi (26 de ani) și extrema ivoriană Jeremie Boga (28), au fost scuipați și loviți, pălmuiți!
Au scăpat cu greu de furia suporterilor, potrivit L'Equipe și Foot Mercato. La fel, directorul sportiv Florian Maurice (51), fost atacant important în Ligue 1, și el agresat.
Parchetul a lansat anchetă. Antrenorul vrea să plece
Moffi și Boga au depus plângere și Parchetul a declanșat o anchetă în cazul lor.
Alt efect al atacului ultras, antrenorul Franck Haise (54, venit la Nice în iulie 2024) se gândește să-și dea demisia.