Drama lui Iuliu Hajnal Medicii i-au amputat piciorul drept legendarului fotbalist

Drama fostului fotbalist Iuliu Hajnal (74 de ani), unul dintre simbolurile generației de aur a clubului ASA Târgu Mureș, a căpătat proporții cutremurătoare în ultima perioadă.

Potrivit apropiaților, medicii au fost nevoiți recent să îi amputeze piciorul drept legendarului mijlocaș din cauza unei infecții severe.

Iuliu Hajnal, dramă cumplită. I-a fost amputat piciorul drept, iar stângul e paralizat

Lovitura vine după alte probleme medicale majore. În iulie 2025, Hajnal a suferit o hemoragie cerebrală care i-a paralizat piciorul stâng și i-a afectat serios vorbirea.

Recuperarea a fost dificilă, iar complicațiile nu au încetat să apară. După câteva luni a mai suferit un accident vascular.

Laszlo Hajnal: „Tata nu mai vede, zărește doar umbre”

În urmă cu patru luni, fiul fostului fotbalist a dezvăluit că starea generală a tatălui său este extrem de fragilă. Iuliu Hajnal nu mai vede propriu-zis, ci doar distinge vag lumina și contururile.

„Din păcate, tata nici nu mai vede, zărește doar umbre. Am fi vrut să-i facem transplant de retină la Barcelona, dar e greu din cauza problemelor pe care le are la inimă”, a mărturisit Laszlo Hajnal, în octombrie 2025, pentru GOLAZO.ro.

Iuliu Hajnal, în scaun cu rotile, alături de Loți Bölöni

Ultima apariție publică a fostului mare fotbalist Iuliu Hajnal a avut loc pe 20 octombrie 2025, la premiera din România a documentarului „Bölöni - Legenda care ne leagă”.

Fostul mijlocaș a ajuns la eveniment în scaun cu rotile, după luni extrem de grele de recuperare. Vizibil slăbit, dar hotărât să fie prezent la eveniment.

Loți Bölöni s-a oprit câteva secunde în fața lui Hajnal, l-a îmbrățișat și i-a mângâiat obrazul cu un gest cald, profund uman. Privirile lor s-au întâlnit, iar sala a reacționat spontan cu aplauze puternice.

LPF l-a ajutat pe Hajnal cu 20.000 de lei

Cornel Cacovean (77 de ani), fostul președinte al ASA Târgu Mureș, a precizat că Liga Profesionistă de Fotbal l-a sprijinit financiar pe Hajnal, cu 20.000 de lei, acordați în două tranșe, prin intervenția președintelui Gino Iorgulescu.

În 2013, LPF a creat un fond lunar de 8.333 de euro pentru ajutorarea foştilor fotbalişti aflaţi într-o situaţie financiară precară, suma fiind obţinută în urma reducerilor salariilor preşedintelui Gino Iorgulescu şi secretarului general Justin Ştefan.

Hajnal are pensie 2.300 de lei

Iuliu Hajnal trăiește dintr-o pensie modestă de 2.300 de lei, dar este mândru de cariera sa.

„Noi aveam salarii de la întreprindere. Am fost angajatul Combinatului Chimic. Și-avem pe patru ore salariu de la Combinat.

Ca să ne plătească până la opt ore, restul era suportat de armată. Indemnizația de efort era de 200 de lei, prima de victorie, 50 de lei acasă și 100 de lei în deplasare.

Regret foarte mult că nu m-am dus la Steaua. Am avut oferte foarte serioase pe care le-am refuzat. Ofertă chiar de la ministrul apărării. Steaua m-a luat cu japca și-am zis nu! N-am vrut să plec”, a povestit Hajnal, în 2023, pentru gsp.ro.

Hajnal Gyula a fost unul dintre cei mai iubiți jucători din istoria clubului ASA Târgu Mureș, pentru care a jucat între 1969 și 1983, adunând 380 de meciuri și marcând 70 de goluri.

A îmbrăcat de 12 ori tricoul naționalei României, fiind considerat un simbol al fotbalului local și un model de devotament.

Iuliu Hajnal a jucat pentru ASA Târgu Mureș în perioada 1969–1983

