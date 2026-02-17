Drama lui Iuliu Hajnal Medicii i-au amputat piciorul drept legendarului fotbalist
Iuliu Hajnal (captură Facebook/Revista Născut pentru Sport)
Superliga

Drama lui Iuliu Hajnal Medicii i-au amputat piciorul drept legendarului fotbalist

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 17.02.2026, ora 16:26
alt-text Actualizat: 17.02.2026, ora 17:22
  • Drama fostului fotbalist Iuliu Hajnal (74 de ani), unul dintre simbolurile generației de aur a clubului ASA Târgu Mureș, a căpătat proporții cutremurătoare în ultima perioadă.

Potrivit apropiaților, medicii au fost nevoiți recent să îi amputeze piciorul drept legendarului mijlocaș din cauza unei infecții severe.

„M-am trezit cu conturile blocate” Conducător din Liga 1 , amenințat cu executarea silită »  „Recuperarea creanței, nu prin înfometare”
Citește și
„M-am trezit cu conturile blocate” Conducător din Liga 1, amenințat cu executarea silită » „Recuperarea creanței, nu prin înfometare”
Citește mai mult
„M-am trezit cu conturile blocate” Conducător din Liga 1 , amenințat cu executarea silită »  „Recuperarea creanței, nu prin înfometare”

Iuliu Hajnal, dramă cumplită. I-a fost amputat piciorul drept, iar stângul e paralizat

Lovitura vine după alte probleme medicale majore. În iulie 2025, Hajnal a suferit o hemoragie cerebrală care i-a paralizat piciorul stâng și i-a afectat serios vorbirea.

Recuperarea a fost dificilă, iar complicațiile nu au încetat să apară. După câteva luni a mai suferit un accident vascular.

Laszlo Hajnal: „Tata nu mai vede, zărește doar umbre”

În urmă cu patru luni, fiul fostului fotbalist a dezvăluit că starea generală a tatălui său este extrem de fragilă. Iuliu Hajnal nu mai vede propriu-zis, ci doar distinge vag lumina și contururile.

„Din păcate, tata nici nu mai vede, zărește doar umbre. Am fi vrut să-i facem transplant de retină la Barcelona, dar e greu din cauza problemelor pe care le are la inimă”, a mărturisit Laszlo Hajnal, în octombrie 2025, pentru GOLAZO.ro.

Iuliu Hajnal, în scaun cu rotile, alături de Loți Bölöni

Ultima apariție publică a fostului mare fotbalist Iuliu Hajnal a avut loc pe 20 octombrie 2025, la premiera din România a documentarului „Bölöni - Legenda care ne leagă”.

Fostul mijlocaș a ajuns la eveniment în scaun cu rotile, după luni extrem de grele de recuperare. Vizibil slăbit, dar hotărât să fie prezent la eveniment.

Loți Bölöni s-a oprit câteva secunde în fața lui Hajnal, l-a îmbrățișat și i-a mângâiat obrazul cu un gest cald, profund uman. Privirile lor s-au întâlnit, iar sala a reacționat spontan cu aplauze puternice.

LPF l-a ajutat pe Hajnal cu 20.000 de lei

Cornel Cacovean (77 de ani), fostul președinte al ASA Târgu Mureș, a precizat că Liga Profesionistă de Fotbal l-a sprijinit financiar pe Hajnal, cu 20.000 de lei, acordați în două tranșe, prin intervenția președintelui Gino Iorgulescu.

În 2013, LPF a creat un fond lunar de 8.333 de euro pentru ajutorarea foştilor fotbalişti aflaţi într-o situaţie financiară precară, suma fiind obţinută în urma reducerilor salariilor preşedintelui Gino Iorgulescu şi secretarului general Justin Ştefan.

Hajnal are pensie 2.300 de lei

Iuliu Hajnal trăiește dintr-o pensie modestă de 2.300 de lei, dar este mândru de cariera sa.

„Noi aveam salarii de la întreprindere. Am fost angajatul Combinatului Chimic. Și-avem pe patru ore salariu de la Combinat.

Ca să ne plătească până la opt ore, restul era suportat de armată. Indemnizația de efort era de 200 de lei, prima de victorie, 50 de lei acasă și 100 de lei în deplasare.

Regret foarte mult că nu m-am dus la Steaua. Am avut oferte foarte serioase pe care le-am refuzat. Ofertă chiar de la ministrul apărării. Steaua m-a luat cu japca și-am zis nu! N-am vrut să plec”, a povestit Hajnal, în 2023, pentru gsp.ro.

  • Hajnal Gyula a fost unul dintre cei mai iubiți jucători din istoria clubului ASA Târgu Mureș, pentru care a jucat între 1969 și 1983, adunând 380 de meciuri și marcând 70 de goluri.
  • A îmbrăcat de 12 ori tricoul naționalei României, fiind considerat un simbol al fotbalului local și un model de devotament.
Iuliu Hajnal a jucat pentru ASA Târgu Mureș în perioada 1969–1983 Iuliu Hajnal a jucat pentru ASA Târgu Mureș în perioada 1969–1983
Iuliu Hajnal a jucat pentru ASA Târgu Mureș în perioada 1969–1983

Citește și

„Am aflat ceva cu stupoare” Primarul Piteștiului,  reacție dură după ce FRF l-a reclamat pe Coman: „Zvon sau pumnul în gură?”
Superliga
16:09
„Am aflat ceva cu stupoare” Primarul Piteștiului, reacție dură după ce FRF l-a reclamat pe Coman: „Zvon sau pumnul în gură?”
Citește mai mult
„Am aflat ceva cu stupoare” Primarul Piteștiului,  reacție dură după ce FRF l-a reclamat pe Coman: „Zvon sau pumnul în gură?”
„Cu pistolul și cuțitul la gât”  Momentul în care Ilie Dumitrescu a fost atacat de o grupare interlopă + Cine l-a salvat
Diverse
10:00
„Cu pistolul și cuțitul la gât” Momentul în care Ilie Dumitrescu a fost atacat de o grupare interlopă + Cine l-a salvat
Citește mai mult
„Cu pistolul și cuțitul la gât”  Momentul în care Ilie Dumitrescu a fost atacat de o grupare interlopă + Cine l-a salvat

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Piloți americani și olandezi de F-16 sunt în Ucraina, deasupra Kievului, susține o publicație franceză de investigații. Care este rolul acestora
Piloți americani și olandezi de F-16 sunt în Ucraina, deasupra Kievului, susține o publicație franceză de investigații. Care este rolul acestora
Piloți americani și olandezi de F-16 sunt în Ucraina, deasupra Kievului, susține o publicație franceză de investigații. Care este rolul acestora
PICIOR asa targu mures amputare iuliu hajnal
Știrile zilei din sport
Performanță istorică Tentea și Iordache, cel mai bun rezultat al României de peste 3 decenii la Jocurile Olimpice de iarnă
Jocurile Olimpice
17.02
Performanță istorică Tentea și Iordache, cel mai bun rezultat al României de peste 3 decenii la Jocurile Olimpice de iarnă
Citește mai mult
Performanță istorică Tentea și Iordache, cel mai bun rezultat al României de peste 3 decenii la Jocurile Olimpice de iarnă
Vinicius reclamă rasismul! Meciul Benfica - Real Madrid a fost întrerupt 10 minute: scene incredibile pe Da Luz!
Liga Campionilor
17.02
Vinicius reclamă rasismul! Meciul Benfica - Real Madrid a fost întrerupt 10 minute: scene incredibile pe Da Luz!
Citește mai mult
Vinicius reclamă rasismul! Meciul Benfica - Real Madrid a fost întrerupt 10 minute: scene incredibile pe Da Luz!
Probleme cu demolarea Detaliul care oprește temporar lucrările la Stadionul Dinamo: „Trebuie să întrebăm creditorii”
Superliga
17.02
Probleme cu demolarea Detaliul care oprește temporar lucrările la Stadionul Dinamo: „Trebuie să întrebăm creditorii”
Citește mai mult
Probleme cu demolarea Detaliul care oprește temporar lucrările la Stadionul Dinamo: „Trebuie să întrebăm creditorii”
FCSB tremură Și un parcurs perfect ar putea fi insuficient pentru play-off! De ajutorul cui depinde campioana
Superliga
17.02
FCSB tremură Și un parcurs perfect ar putea fi insuficient pentru play-off! De ajutorul cui depinde campioana
Citește mai mult
FCSB tremură Și un parcurs perfect ar putea fi insuficient pentru play-off! De ajutorul cui depinde campioana
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
08:58
„I-a spus de cinci ori «maimuță»” Mbappe confirmă acuzația de rasism făcută de Vinicius împotriva lui Prestianni. Reacția brazilianului
„I-a spus de cinci ori «maimuță»” Mbappe confirmă acuzația de rasism făcută de Vinicius împotriva lui Prestianni. Reacția brazilianului 
09:30
Și locul 5 e premiat de COSR Câți bani vor primi Tentea și Iordache pentru rezultatul istoric de la Jocurile Olimpice + Suma ar putea fi dublată
Și locul 5 e premiat de COSR Câți bani vor primi Tentea și Iordache pentru rezultatul istoric de la Jocurile Olimpice + Suma ar putea fi dublată
09:50
„De ce să-i pară rău lui Prestianni?” Jose Mourinho, după incidentul rasist de la Benfica - Real: „Am vorbit cu Vinicius” » Arbeloa: „Nu putem tolera!”
„De ce să-i pară rău lui Prestianni?” Jose Mourinho, după incidentul rasist de la Benfica - Real: „Am vorbit cu Vinicius” » Arbeloa: „Nu putem tolera!”
23:56
Probleme cu demolarea Detaliul care oprește temporar lucrările la Stadionul Dinamo: „Trebuie să întrebăm creditorii”
Probleme cu demolarea Detaliul care oprește temporar lucrările la Stadionul Dinamo: „Trebuie să întrebăm creditorii”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Este Pușcaș bun pentru Dinamo?

Cristian Geambașu: Este Pușcaș bun pentru Dinamo?

Cristian Geambașu: Este Pușcaș bun pentru Dinamo?
Hațegan, demisia!

Dan Udrea: Hațegan, demisia!

Dan Udrea: Hațegan, demisia!
Al Naibii Hamlawi!

Cristian Geambașu: Al Naibii Hamlawi!

Cristian Geambașu: Al Naibii Hamlawi!
Nevoia de răspunsuri

Silviu Tudor Samuilă: Nevoia de răspunsuri

Silviu Tudor Samuilă: Nevoia de răspunsuri
Iepurele și bomba dezamorsată

Dan Udrea: Iepurele și bomba dezamorsată

Dan Udrea: Iepurele și bomba dezamorsată
Un tricou problematic

Cristian Geambașu: Un tricou problematic

Cristian Geambașu: Un tricou problematic
Ce vrea Zelenski, să-i dea Olimpiada arme?

Cătălin Tolontan: Ce vrea Zelenski, să-i dea Olimpiada arme?

Cătălin Tolontan: Ce vrea Zelenski, <span>să-i</span> dea Olimpiada arme?
Coventrizarea sportului

Radu Naum: Coventrizarea sportului

Radu Naum: Coventrizarea sportului
Lucescu și Hagi în Capela Sixtină

Dan Udrea: Lucescu și Hagi în Capela Sixtină

Dan Udrea: Lucescu și Hagi în Capela Sixtină
FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova

Cristian Geambașu: FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova

Cristian Geambașu: FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova
Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța

Cristian Geambașu: Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța

Cristian Geambașu: Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța
Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți

Cătălin Tolontan: Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți

Cătălin Tolontan: Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți
Rebranduirea violenței

Radu Naum: Rebranduirea violenței

Radu Naum: Rebranduirea violenței
Cristiano, ce ocazie ai ratat!

Cristian Geambașu: Cristiano, ce ocazie ai ratat!

Cristian Geambașu: Cristiano, ce ocazie ai ratat!
În apărarea „diavolului” Bergodi!

Dan Udrea: În apărarea „diavolului” Bergodi!

Dan Udrea: În apărarea „diavolului” Bergodi!
Mândri că suntem români

Cristian Geambașu: Mândri că suntem români

Cristian Geambașu: Mândri că suntem români
Ce a trăit JD VANCE

Cătălin Tolontan: Ce a trăit JD VANCE

Cătălin Tolontan: Ce a trăit JD VANCE
Lecții de comportament

Vlad Nedelea: Lecții de comportament

Vlad Nedelea: Lecții de comportament
Ape negre

Radu Naum: Ape negre

Radu Naum: Ape negre
Țipă statistica. Las-o să țipe!

Cristian Geambașu: Țipă statistica. Las-o să țipe!

Cristian Geambașu: Țipă statistica. <span>Las-o</span> să țipe!
Top stiri din sport
Superliga pletoșilor 😅 FOTO. Cum ar arăta vedetele din Liga 1 dacă nu s-ar mai fi tuns de când echipa lor a avut 5 victorii consecutive
Superliga
17.02
Superliga pletoșilor 😅 FOTO. Cum ar arăta vedetele din Liga 1 dacă nu s-ar mai fi tuns de când echipa lor a avut 5 victorii consecutive
Citește mai mult
Superliga pletoșilor 😅 FOTO. Cum ar arăta vedetele din Liga 1 dacă nu s-ar mai fi tuns de când echipa lor a avut 5 victorii consecutive
Se pregătește pentru Dinamo  FOTO. George Pușcaș muncește din greu înainte să ajungă în tabăra „câinilor”
Superliga
17.02
Se pregătește pentru Dinamo FOTO. George Pușcaș muncește din greu înainte să ajungă în tabăra „câinilor”
Citește mai mult
Se pregătește pentru Dinamo  FOTO. George Pușcaș muncește din greu înainte să ajungă în tabăra „câinilor”
„Datoria nu contează” Mesajul lui Iuliu Mureșan despre situația financiară de la CFR Cluj: „M-aș ruga să fie 80 de milioane!”
Superliga
17.02
„Datoria nu contează” Mesajul lui Iuliu Mureșan despre situația financiară de la CFR Cluj: „M-aș ruga să fie 80 de milioane!”
Citește mai mult
„Datoria nu contează” Mesajul lui Iuliu Mureșan despre situația financiară de la CFR Cluj: „M-aș ruga să fie 80 de milioane!”
Îngrijorare la Dinamo VIDEO: Georgi Milanov nu s-a putut ridica de pe gazon. A avut nevoie de ajutor pentru a ajunge la vestiar
Superliga
17.02
Îngrijorare la Dinamo VIDEO: Georgi Milanov nu s-a putut ridica de pe gazon. A avut nevoie de ajutor pentru a ajunge la vestiar
Citește mai mult
Îngrijorare la Dinamo VIDEO: Georgi Milanov nu s-a putut ridica de pe gazon. A avut nevoie de ajutor pentru a ajunge la vestiar

Echipe/Competiții

fcsb 78 CFR Cluj 24 dinamo bucuresti 32 rapid 10 Universitatea Craiova 63 petrolul ploiesti 16 Poli Iasi uta arad 6 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Australian Open liga 1 Cristi Chivu europa league fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
18.02

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share