Camelia Voinea, plătită ilicit și de CSM? Antrenoarea Sabrinei Voinea e acuzată că a luat bani fără acoperire legală și de la clubul CSM Constanța

Camelia Voinea, 55 de ani, ar fi încasat sume necuvenite de la CSM Constanța, clubul unde o pregătea pe fiica ei.

Surse GOLAZO.ro susțin că familia Voinea, Camelia și Sabrina, au fost premiate pentru rezultatele din 2024, dar fără a exista „cadrul legal” pentru asta.

Curtea de Conturi, prin filiala locală, face un control la CSM Constanța în aceste zile, pentru a clarifica toate problemele existente la acest club. Toate detaliile în rândurile de mai jos.

Surse GOLAZO.ro au dezvăluit, în exclusivitate, un nou scandal cu bani publici al cărei protagonistă e Camelia Voinea. Nu e primul.

Aceasta, deși lucra la CSM Constanța (aflat sub oblăduirea primăriei), acolo unde activa fiica ei, Sabrina Voinea, era plătită în continuare de clubul Farul Constanța (subordonat Agenției Naționale pentru Sport).

ANS a cerut un raport, acum câteva săptămâni, de la Farul Constanța, în urmă căruia s-a dovedit că instituția publică are de recuperat suma de 153.031 lei de la familia Voinea.

Surse GOLAZO.ro: „Bani fără bază legală”

Dar nu numai Farul Constanța a plătit-o pe Camelia Voinea deși aceasta nu mai desfășura ore de pregătire sau să coordoneze vreo grupă de copii, deci ilegal, ci și CSM Constanța a făcut același lucru!

Surse GOLAZO.ro dezvăluie: „E jale mare la CSM Constanța! Curtea de Conturi, mai exact prin Camera de Conturi (filiala din Constanța), stă pe capul lor de aproape o lună. Agenții trebuiau să plece acum două săptămâni, dar au cerut două noi termene pentru a strânge în continuare dovezi, documente.

Ei căutau nereguli din 2025, atunci când s-au făcut acest premieri. Și vor găsi probe incriminatorii, pentru că s-au făcut plăți ilicite”.

Una dintre beneficiarele acestora e, conform surselor noastre, Camelia Voinea, cea care, conform lui Bogdan Matei, președintele ANS, într-o declarație făcută pentru orangesport.ro, trebuie să înapoieze 153.031 de lei, „reprezentând salarii achitate necuvenit (inclusiv sporul de lot naţional) d-nei Camelia Voinea pentru ianuarie 2024 - noiembrie 2025, respectiv cât aceasta nu a prestat muncă pentru Clubul Sportiv Farul Constanţa, ci pentru Federaţia Română de Gimnastică”.

Surse GOLAZO.ro: „Pe lângă povestea de la Farul Constanța, există și cea de la CSM Constanța. În 2023 și 2024 s-au putut acorda premii pentru sportivi și colectivele tehnice ale acestora exclusiv prin derogări exprese.

Cât lua sportivul, suma identica o primea și antrenorul acestuia. Dar, pentru anul 2025, O.U.G. nr. 156/30.12.2024 nu mai conține nicio dispoziție derogatorie care să permită acordarea de premii. O fi fost o scăpare a legiuitorului. Dar asta nu i-a împiedicat să dea, CSM Constanța, și să încaseze bani, familia Voinea, chiar și fără bază legală ”.

Ce spun art. III alin. (3) din O.U.G. nr. 168/2022 și art. IV alin. (4) din O.U.G. nr. 115/2023?

„Prin excepție de la prevederile alin. (2), în anul 2023 se pot acorda premii pentru sportivii și colectivele tehnice care au obținut performanțe deosebite la acțiunile sportive internaționale și naționale oficiale, pentru elevii, studenții, cercetătorii și profesorii care au obținut distincții la olimpiadele internaționale și concursurile internaționale și naționale pe discipline de învățământ și pentru profesorii care i-au pregătit pe aceștia, cu încadrarea în alocarea bugetară”.

Unde intervine problema

Surse GOLAZO.ro: „Sabrina Voinea a obținut rezultate bune în 2024. A obținut două medalii de argint la Campionatele Europene de la Rimini plus un loc patru în finala de la sol a Jocurilor Olimpice de la Paris. Numai că, în 2025, nu mai exista cadrul legal pentru a face plățile de către CSM Constanța pe numele familie Voinea”.

Sabrina Voinea a ocupat, într-adevăr, locurile 2 în probele de la sol și bârnă de la Europenele desfășurate în Italia. Plus deja super mediatizatul loc patru al finalei olimpice de la sol.

Aceste performanțe se traduc astfel în bani. GOLAZO.ro a intrat în posesia unei hotărâri ale Consiliului Local în care se pot vedea sumele încasate de Camelia și Sabrina Voinea.

CE 2024, Rimini

Sabrina Voinea

Bârnă, argint – 16.500 ron

Sol, argint – 16.500 ron

Camelia Voinea

Bârnă, argint – 16.500 ron

Sol, argint – 16.500 ron

JO 2024, Paris

Sabrina Voinea

Sol, locul 4 – 21.000 euro (107.000 ron)

Camelia Voinea

Sol, locul 4 – 21.000 euro (107.000 ron)

Total – 280.000 ron

Sursele GOLAZO.ro susțin că aceste plăți s-au făcut. „Asta e marea problemă la CSM Constanța, că banii s-au dat. Fără cadrul legal, tot la «mica înțelegere». Se va vedea la auditul Curții de Conturi.

E panică, mai ales că doamna Voinea mai are probleme și la Farul Constanța. Trebuie să le dea banii înapoi celor de la ANS. Acum, cel mai probabil, o să aibă necazuri și cu banii încasați, pentru 2024, de la CSM Constanța . Plățile s-au făcut începând cu luna martie 2025, în tranșe lunare, de câte 50.000 ron”.

Ce spune Camelia Voinea

Antrenoarea și mama Sabrinei Voinea a răspuns apelurilor noastre, a dorit să știe despre ce subiect e vorba, apoi nu a mai răspuns.

Ce spune Mihai Ochiuleț, președintele CSM Constanța

Întrebat dacă are măcar cinci minute pentru a confirma sau infirma acuzațiile, telefonic, președintele clubului a răspuns pe WhatsApp. „Sunt in concediu, după ce mă întorc (n.r. stăm de vorbă) fără probleme”.

Domnul Ochiuleț nu a dorit nici să confirme sau să infirme, prin da sau nu, informația conform căreia Curtea de Conturi, prin filiala locală, face un control la CSM Constanța. „Sunt în concediu, vă rog frumos să respectați acest lucru”.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport