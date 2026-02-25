Părinții îi presează pe politicieni Deputați de la PSD, USR și PNL explică de ce au votat noile legi care protejează tinerii în fața jocurilor de noroc
Părinții îi presează pe politicieni Deputați de la PSD, USR și PNL explică de ce au votat noile legi care protejează tinerii în fața jocurilor de noroc

alt-text Rebecca Popescu
alt-text Publicat: 25.02.2026, ora 09:14
  • Foarte rar poți vedea, în Parlament, deputați PSD, USR și PNL susținând aceleași principii politice.
  • De această dată însă, ei s-au unit. Pentru că, în spatele atitudinii lor, o recunosc chiar trei deputați PSD, USR și PNL, stau cererile repetate ale multor părinți.

Alegătorii le cer măsuri mai ferme ale statului care să protejeze tinerii de jocurile de noroc. Despre ce e vorba?

Ce spun legile

Într-o mișcare surprinzătoare, recent două legi au fost adoptate de Senat. Votul a fost covârșitor „pentru” o mai bună protecție a tinerilor în fața gamblingului.

Una dintre legile votate interzice accesul tinerilor sub 21 de ani în sălile cu jocuri de noroc.

Cealaltă lege îi oprește pe influenceri să facă publicitate pentru industria pariurilor și interzice reclamele online la jocurile de noroc în intervalul orar 6:00-24:00.

Legile urmează să intre în Camera Deputaților.

Opozanții: „Lege făcută pe genunchi”

Cei câțiva senatori care au votat „contra” au explicat, intervievați de HotNews, că nu li se pare normal ca tinerii să poată vota sau să meargă pe front, dar, în același timp, să nu avem încredere în discernământul lor în materie de jocuri de noroc.

Opozanții, de la UDMR, au numit legea, prin vocea senatorului Turos Lorand, drept una „făcută pe genunchi”. 

Inițiatorii: Statul nu poate abdica de la obligația de protecție

Argumentul majorității a fost acela că, în materie de adicții, statul nu-și poate abandona misiunea de protejare a societății, mai ales a minorilor și tinerilor.

În România, conform BNR, cele mai multe tranzacții online cu cardul se fac la jocurile de noroc, cele legale. În 2023, s-au jucat online 2,5 miliarde de euro la cazinouri online și pariuri sportive. Din acești bani, o parte s-au întors la jucători drept câștig.

Ce spune industria

Căutate de GOLAZO, siteul de sport al HotNews, mai multe entități din industria jocurilor de noroc au exprimat și poziția lor.

Superbet, liderul pieței de gambling, a susținut într-o declarație că aceste noi restricții vor împinge jucătorii către piața neagră. Problema pieții ilegale e într-adevăr reală, în România la fiecare site legal existând acces al 50 de siteuri ilegale, cu toate eforturilor ONJN.

Conform unei investigații a GOLAZO, „caracatița pariurilor ilegale” este forma cea mai nocivă, neimpozitată și care nu returnează nimic la bugetul de stat. Nu doar în România, în toată lumea.

Presați de părinți

HotNews a discutat cu câțiva dintre parlamentari. Ei au explicat că ideea noilor legi le-a venit după ce au ascultat poveștile oamenilor cu care au intrat în contact, fie direct, la dezbateri, fie prin mesaje.

Aceste mesaje vin pe ruta obișnuită cetățeni - parlamentari. Românii s-au obișnuit să se adreseze aleșilor lor. Oamenii reclamă diverse probleme. Iar reclamațiile privind problemele de dependență în legătură cu pariurile și cu jocurile de noroc au apărut în ultimii ani și cresc, spun parlamentarii.

Mihai Ghigiu, deputat PSD, a decis să semneze legea din același motiv - părinții i-au semnalat problema adicțiilor, în general, dar și cea a jocurilor de noroc. Totul în contextul în care senatorii PSD intenționau să voteze împotriva adoptării legilor la Senat. După dezbateri însă, social-democrații au votat pentru „pentru” adoptare.

„Ideea a pornit din faptul că am avut discuții cu foarte mulți părinți care se plâng, în general subiectul adicțiilor. E vorba nu doar de jocurile de noroc, ci vorbim de adicții în general”, a explicat Ghigiu. Deputatul a spus că problema jocurilor de noroc este printre primele pe care le semnalează părinții.

Diana Stoica, deputată USR, a explicat și ea că profesori, părinți și chiar copii i-au sesizat probleme legată de reclamele la jocuri de noroc sau de amplasarea sălilor.

„Vorbesc de ani de zile cu oameni. Problema a pornit de la oamenii care mi-au spus, și de la profesori, și de la părinți, și de la copiii care tot se sesizau problema asta. Ei când pleacă de la școală merg la păcăneaua de lângă școală, de aia am început cu cele fizice”, a mai spus Diana Stoica.

Până acum, povestește Stoica, niciuna dintre aceste inițiative care vizează jocurile de noroc nu au trecut de Parlament, cele mai multe sunt blocate în comisiile de la Camera Deputaților, for decizional, chiar dacă pe lista inițiatorilor apar parlamentari de la toate partidele puterii.

„Oamenii îmi scriu constant, în fiecare zi, foarte mulți oameni. Eu doar preiau mesajele”, a mai explicat deputata. 

