A devenit celebru la Jocurile Olimpice  FOTO+VIDEO. Modul inedit în care un cameraman imortalizează momentele de la patinaj artistic +10 foto
Foto: captură X/@elespanolcom
Jocurile Olimpice

A devenit celebru la Jocurile Olimpice FOTO+VIDEO. Modul inedit în care un cameraman imortalizează momentele de la patinaj artistic

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 21.02.2026, ora 11:43
  • Jordan Cowan (35 de ani), fost patinator artistic care a devenit cameraman, a devenit celebru pentru modul inedit în care i-a filmat pe concurenții de la Jocurile Olimpice.

Cowan s-a retras din activitate în 2012 și apoi a devenit cameraman, fiind foarte pasionat și de filme.

A început prin a posta scurte clipuri de patinaj pe rețelele sociale și acum a bifat prima sa participare la Jocurile Olimpice.

„De atunci nu am mai fost convocat” Gabi Torje explică momentul în care s-a produs ruptura cu naționala: „Cred că majoritatea au fost de acord cu mine, dar n-au spus-o”
Citește și
„De atunci nu am mai fost convocat” Gabi Torje explică momentul în care s-a produs ruptura cu naționala: „Cred că majoritatea au fost de acord cu mine, dar n-au spus-o”
Citește mai mult
„De atunci nu am mai fost convocat” Gabi Torje explică momentul în care s-a produs ruptura cu naționala: „Cred că majoritatea au fost de acord cu mine, dar n-au spus-o”

Cameramanul Jordan Cowan a devenit celebru la Jocurile Olimpice

La prima sa participare din postura de cameraman pe patine la Jocurile Olimpice, Jordan Cowan a atras atenția tuturor pentru modul inedit de a filma concurenții.

Acesta ține camera de filmat în mână în timp ce patinează pe gheață în același timp cu sportivii de la Jocurile Olimpice, reușind să imortalizeze cele mai bune cadre din competiție.

Cowan patinează uneori pe un singur picior și, în funcție de situație, alunecă pe gheață și cu spatele, fără mari emoții.

Cameramanul Jordan Cowan a devenit celebru pentru modul inedit de a filma concurenții de la JO. Foto: captură X/@elespanolcom
Cameramanul Jordan Cowan a devenit celebru pentru modul inedit de a filma concurenții de la JO. Foto: captură X/@elespanolcom

Galerie foto (10 imagini)

Cameramanul Jordan Cowan a devenit celebru pentru modul inedit de a filma concurenții de la JO. Foto: captură X/@elespanolcom Cameramanul Jordan Cowan a devenit celebru pentru modul inedit de a filma concurenții de la JO. Foto: captură X/@elespanolcom Cameramanul Jordan Cowan a devenit celebru pentru modul inedit de a filma concurenții de la JO. Foto: captură X/@elespanolcom Cameramanul Jordan Cowan a devenit celebru pentru modul inedit de a filma concurenții de la JO. Foto: captură X/@elespanolcom Cameramanul Jordan Cowan a devenit celebru pentru modul inedit de a filma concurenții de la JO. Foto: captură X/@elespanolcom
+10 Foto
labels.photo-gallery

„Sunt Jordan Cowan și sunt videograf de patinaj artistic la Jocurile Olimpice.

Aceasta este platforma mea de filmare personalizată, pe care am conceput-o special pentru transmisiile de patinaj artistic.

Vestea bună este că am fost patinator artistic de performanță, așa că am reușit să stăpânesc partea asta.

Este special, este pentru prima dată când se face așa ceva. E și prima mea participare la Jocurile Olimpice și nu mi-aș fi putut dori o primă experiență mai bună decât asta.

Cred că patinajul este cea mai ușoară parte din ceea ce trebuie să fac. Este vorba de a duce senzația patinajului către spectator.

Ceea ce îmi place la asta este că în felul în care filmez acum încerc cumva să creez un aspect mai degrabă atemporal decât unul la modă.

Așa că echipamentul cu care filmez acum este modul meu de a spune cel mai bine poveștile gheții”, a spus Jordan Cowan, conform digi24.ro.

Jordan Cowan: „E ca și cum ai cânta la un instrument”

Jordan Cowan a explicat cât de ușor este pentru el să filmeze în timp ce patinează alături de concurenții de la Jocurile Olimpice.

„O mare parte a fost experimentală, descoperind ce arată bine, fără să-i distrag și fără să-i fac să simtă că au o cameră pe ei. Eu însumi sunt o persoană timidă în fața camerei.

Cel mai frumos compliment pe care îl primesc de la patinatori este că au uitat că eram acolo pe gheață cu ei. Acesta este standardul de aur: să reușești să surprinzi ceva exact așa cum a fost, fără să intervii sau să influențezi momentul.

La un eveniment precum Jocurile Olimpice, vrei să aduci ceva nou, fără să iei nimic din ceea ce există deja.

Îmi cunosc camera atât de bine încât cred că emoțiile mele pot trece prin obiectiv. Totul este manual, e ca și cum ai cânta la un instrument.

Dacă simt tristețe, cred că este imposibil să nu se vadă în cadru. Rămân cât se poate de profesionist, dar la finalul zilei suntem aici pentru a spune o poveste. Nu voi ascunde asta”, a declarat Cowan, citat de sports.yahoo.com.

Am ajuns să fiu un artist pe gheață și am învățat enorm despre film, pentru că ai această libertate de mișcare și am putut folosi tehnologie de ultimă generație și să experimentez Jordan Cowan, după retragerea din activitate din 2012

Citește și

Va juca deși e acuzat de rasism?! Când e așteptată decizia UEFA în „cazul Vinicius - Prestianni” 
Liga Campionilor
11:29
Va juca deși e acuzat de rasism?! Când e așteptată decizia UEFA în „cazul Vinicius - Prestianni”
Citește mai mult
Va juca deși e acuzat de rasism?! Când e așteptată decizia UEFA în „cazul Vinicius - Prestianni” 
Propunere pentru Dinamo  Ce jucător l-a impresionat pe Basarab Panduru: „Kopic să-i dea direcție” + Soluție pentru națională: „Îi ia fața lui Eissat” 
Superliga
10:15
Propunere pentru Dinamo Ce jucător l-a impresionat pe Basarab Panduru: „Kopic să-i dea direcție” + Soluție pentru națională: „Îi ia fața lui Eissat”
Citește mai mult
Propunere pentru Dinamo  Ce jucător l-a impresionat pe Basarab Panduru: „Kopic să-i dea direcție” + Soluție pentru națională: „Îi ia fața lui Eissat” 

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

VIDEO Cum va arăta și când va fi gata primul nod rutier pe trei niveluri din România
VIDEO Cum va arăta și când va fi gata primul nod rutier pe trei niveluri din România
VIDEO Cum va arăta și când va fi gata primul nod rutier pe trei niveluri din România
Jocurile Olimpice cameraman milano-cortina Jordan Cowan
Știrile zilei din sport
„Nu cred că a vrut să lovească!” Președinta FRP răspunde acuzațiilor făcute de Eduard Novak și Marius Negrea la adresa patinatoarei Julia Sauter
Jocurile Olimpice
13:26
„Nu cred că a vrut să lovească!” Președinta FRP răspunde acuzațiilor făcute de Eduard Novak și Marius Negrea la adresa patinatoarei Julia Sauter
Citește mai mult
„Nu cred că a vrut să lovească!” Președinta FRP răspunde acuzațiilor făcute de Eduard Novak și Marius Negrea la adresa patinatoarei Julia Sauter
Cristiano Ronaldo nu se oprește FOTO. Anunț important după „dubla” reușită în campionat » Câte goluri îl despart de marele său obiectiv
Campionate
12:34
Cristiano Ronaldo nu se oprește FOTO. Anunț important după „dubla” reușită în campionat » Câte goluri îl despart de marele său obiectiv
Citește mai mult
Cristiano Ronaldo nu se oprește FOTO. Anunț important după „dubla” reușită în campionat » Câte goluri îl despart de marele său obiectiv
„Are un stâng mai bun decât al meu” Jucătorul remarcat de Chivu, după ce Inter a ajuns la 7 victorii consecutive în Serie A + ce spune despre returul cu Bodo/Glimt
Stranieri
10:26
„Are un stâng mai bun decât al meu” Jucătorul remarcat de Chivu, după ce Inter a ajuns la 7 victorii consecutive în Serie A + ce spune despre returul cu Bodo/Glimt
Citește mai mult
„Are un stâng mai bun decât al meu” Jucătorul remarcat de Chivu, după ce Inter a ajuns la 7 victorii consecutive în Serie A + ce spune despre returul cu Bodo/Glimt
Găsit mort într-un garaj FOTO. Ultima postare a unui sportiv din SUA i-a stupefiat pe fanii săi:  „Nu s-a schimbat nimic”
Diverse
13:13
Găsit mort într-un garaj FOTO. Ultima postare a unui sportiv din SUA i-a stupefiat pe fanii săi: „Nu s-a schimbat nimic”
Citește mai mult
Găsit mort într-un garaj FOTO. Ultima postare a unui sportiv din SUA i-a stupefiat pe fanii săi:  „Nu s-a schimbat nimic”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
14:49
„Are apucături de geniu” Fotbalistul de la CFR Cluj care l-a dat pe spate pe Daniel Pancu + Secretul din spatele seriei câștigătoare
„Are apucături de geniu” Fotbalistul de la CFR Cluj care l-a dat pe spate pe Daniel Pancu + Secretul din spatele seriei câștigătoare
14:58
Fanii FC Argeș protestează FOTO. Mesajul afișat pe stadionul din Mioveni înaintea partidei cu Farul, după scandalul de la Ploiești
Fanii FC Argeș protestează FOTO. Mesajul afișat pe stadionul din Mioveni înaintea partidei cu Farul, după scandalul de la Ploiești
14:56
LIVE FC Argeș - Farul, în etapa #28 » Duel tare în lupta pentru play-off
LIVE FC Argeș - Farul, în etapa #28 » Duel tare în lupta pentru play-off
15:06
Radiografia lui Lindsey Vonn! FOTO. Schioarea americană, operată a 5-a oară: „Sunt bionică acum”
Radiografia lui Lindsey Vonn! FOTO. Schioarea americană, operată a 5-a oară: „Sunt bionică acum”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!
Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”
Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?
Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă
Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo
Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini
Cum îl oprim pe Vinicius?

Silviu Tudor Samuilă: Cum îl oprim pe Vinicius?

Silviu Tudor Samuilă: Cum îl oprim pe Vinicius?
Pighine, Kyros! Ne-am lămurit și cu Hațegan…

Vlad Nedelea: Pighine, Kyros! Ne-am lămurit și cu Hațegan…

Vlad Nedelea: Pighine, Kyros! <span>Ne-am</span> lămurit și cu Hațegan…
Este Pușcaș bun pentru Dinamo?

Cristian Geambașu: Este Pușcaș bun pentru Dinamo?

Cristian Geambașu: Este Pușcaș bun pentru Dinamo?
Hațegan, demisia!

Dan Udrea: Hațegan, demisia!

Dan Udrea: Hațegan, demisia!
Al Naibii Hamlawi!

Cristian Geambașu: Al Naibii Hamlawi!

Cristian Geambașu: Al Naibii Hamlawi!
Nevoia de răspunsuri

Silviu Tudor Samuilă: Nevoia de răspunsuri

Silviu Tudor Samuilă: Nevoia de răspunsuri
Iepurele și bomba dezamorsată

Dan Udrea: Iepurele și bomba dezamorsată

Dan Udrea: Iepurele și bomba dezamorsată
Un tricou problematic

Cristian Geambașu: Un tricou problematic

Cristian Geambașu: Un tricou problematic
Ce vrea Zelenski, să-i dea Olimpiada arme?

Cătălin Tolontan: Ce vrea Zelenski, să-i dea Olimpiada arme?

Cătălin Tolontan: Ce vrea Zelenski, <span>să-i</span> dea Olimpiada arme?
Coventrizarea sportului

Radu Naum: Coventrizarea sportului

Radu Naum: Coventrizarea sportului
Lucescu și Hagi în Capela Sixtină

Dan Udrea: Lucescu și Hagi în Capela Sixtină

Dan Udrea: Lucescu și Hagi în Capela Sixtină
FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova

Cristian Geambașu: FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova

Cristian Geambașu: FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova
Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța

Cristian Geambașu: Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța

Cristian Geambașu: Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța
Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți

Cătălin Tolontan: Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți

Cătălin Tolontan: Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți
Top stiri din sport
Rasism pe Arenă Ultrașii lui Dinamo au strigat repetat spre Rapid înaintea jocului: „La țigani, m… la țigani”
Superliga
21.02
Rasism pe Arenă Ultrașii lui Dinamo au strigat repetat spre Rapid înaintea jocului: „La țigani, m… la țigani”
Citește mai mult
Rasism pe Arenă Ultrașii lui Dinamo au strigat repetat spre Rapid înaintea jocului: „La țigani, m… la țigani”
Kylian Mbappe, atacat Starul de la Real Madrid, făcut praf de un fost adversar: „Când pierde, te insultă”
Campionate
09:30
Kylian Mbappe, atacat Starul de la Real Madrid, făcut praf de un fost adversar: „Când pierde, te insultă”
Citește mai mult
Kylian Mbappe, atacat Starul de la Real Madrid, făcut praf de un fost adversar: „Când pierde, te insultă”
Inter defilează în Serie A Trupa lui Cristi Chivu învinge Lecce și face un pas important în lupta pentru „Scudetto”
Stranieri
21.02
Inter defilează în Serie A Trupa lui Cristi Chivu învinge Lecce și face un pas important în lupta pentru „Scudetto”
Citește mai mult
Inter defilează în Serie A Trupa lui Cristi Chivu învinge Lecce și face un pas important în lupta pentru „Scudetto”
Ronaldo, chemat de Trump în SUA Președintele Americii s-a filmat și a postat imaginile pe TikTok: „Cristiano, avem nevoie de tine!”
Campionate
21.02
Ronaldo, chemat de Trump în SUA Președintele Americii s-a filmat și a postat imaginile pe TikTok: „Cristiano, avem nevoie de tine!”
Citește mai mult
Ronaldo, chemat de Trump în SUA Președintele Americii s-a filmat și a postat imaginile pe TikTok: „Cristiano, avem nevoie de tine!”

Echipe/Competiții

fcsb 43 CFR Cluj 28 dinamo bucuresti 53 rapid 45 Universitatea Craiova 28 petrolul ploiesti 10 Poli Iasi uta arad 10 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Liga Campionilor Universitatea Craiova Jocurile Olimpice liga 1 Cristi Chivu fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
22.02

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share