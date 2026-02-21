A devenit celebru la Jocurile Olimpice FOTO+VIDEO. Modul inedit în care un cameraman imortalizează momentele de la patinaj artistic

Jordan Cowan (35 de ani), fost patinator artistic care a devenit cameraman, a devenit celebru pentru modul inedit în care i-a filmat pe concurenții de la Jocurile Olimpice.

Cowan s-a retras din activitate în 2012 și apoi a devenit cameraman, fiind foarte pasionat și de filme.

A început prin a posta scurte clipuri de patinaj pe rețelele sociale și acum a bifat prima sa participare la Jocurile Olimpice.

Cameramanul Jordan Cowan a devenit celebru la Jocurile Olimpice

La prima sa participare din postura de cameraman pe patine la Jocurile Olimpice, Jordan Cowan a atras atenția tuturor pentru modul inedit de a filma concurenții.

Acesta ține camera de filmat în mână în timp ce patinează pe gheață în același timp cu sportivii de la Jocurile Olimpice, reușind să imortalizeze cele mai bune cadre din competiție.

Cowan patinează uneori pe un singur picior și, în funcție de situație, alunecă pe gheață și cu spatele, fără mari emoții.

„Sunt Jordan Cowan și sunt videograf de patinaj artistic la Jocurile Olimpice.

Aceasta este platforma mea de filmare personalizată, pe care am conceput-o special pentru transmisiile de patinaj artistic.

Vestea bună este că am fost patinator artistic de performanță, așa că am reușit să stăpânesc partea asta.

Este special, este pentru prima dată când se face așa ceva. E și prima mea participare la Jocurile Olimpice și nu mi-aș fi putut dori o primă experiență mai bună decât asta.

Cred că patinajul este cea mai ușoară parte din ceea ce trebuie să fac. Este vorba de a duce senzația patinajului către spectator.

Ceea ce îmi place la asta este că în felul în care filmez acum încerc cumva să creez un aspect mai degrabă atemporal decât unul la modă.

Așa că echipamentul cu care filmez acum este modul meu de a spune cel mai bine poveștile gheții”, a spus Jordan Cowan, conform digi24.ro.

👏⛸️📹 La increíble labor del camarógrafo que patina hacia atrás en los JJOO para capturar los momentos más íntimos de la danza sobre hielo



👉 Se trata de Jordan Cowan y es el primer cámara sobre hielo en la historia olímpica del patinaje artístico pic.twitter.com/c2xMKa9M1d — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) February 19, 2026

Jordan Cowan: „E ca și cum ai cânta la un instrument”

Jordan Cowan a explicat cât de ușor este pentru el să filmeze în timp ce patinează alături de concurenții de la Jocurile Olimpice.

„O mare parte a fost experimentală, descoperind ce arată bine, fără să-i distrag și fără să-i fac să simtă că au o cameră pe ei. Eu însumi sunt o persoană timidă în fața camerei.

Cel mai frumos compliment pe care îl primesc de la patinatori este că au uitat că eram acolo pe gheață cu ei. Acesta este standardul de aur: să reușești să surprinzi ceva exact așa cum a fost, fără să intervii sau să influențezi momentul.

La un eveniment precum Jocurile Olimpice, vrei să aduci ceva nou, fără să iei nimic din ceea ce există deja.

Îmi cunosc camera atât de bine încât cred că emoțiile mele pot trece prin obiectiv. Totul este manual, e ca și cum ai cânta la un instrument.

Dacă simt tristețe, cred că este imposibil să nu se vadă în cadru. Rămân cât se poate de profesionist, dar la finalul zilei suntem aici pentru a spune o poveste. Nu voi ascunde asta”, a declarat Cowan, citat de sports.yahoo.com.

Am ajuns să fiu un artist pe gheață și am învățat enorm despre film, pentru că ai această libertate de mișcare și am putut folosi tehnologie de ultimă generație și să experimentez Jordan Cowan, după retragerea din activitate din 2012

