Istoric! Fotofiniș la maraton! VIDEO. După 42,195 km, un tanzanian și un german au fost  despărțiți de 0,03 secunde la Mondiale: „Ca la 100 m!”

Alphonce Simbu (33 de ani) este primul atlet din Tanzania care cucerește aurul la Campionatele Mondiale.

L-a învins pe germanul Amanal Petros (30) la milimetru în maratonul cu cel mai strâns final din istorie.

Nimeni nu a mai văzut așa ceva la Campionatele Mondiale. Un maraton care să fie decis la fotofiniș.

Luni, 15 septembrie, va rămâne în istoria atletismului.

Simbu și Petros, același timp la finalul maratonului. 2:09:48!

Primul a pătruns pe stadionul național din Tokyo germanul Amanal Petros, 30 de ani, și tot el era în avantaj pe ultima turnantă.

Sfârșitul cursei a fost uimitor. Tanzanianul Alphonce Simbu, 33 de ani, a atacat neașteptat când mai erau doar 20 de metri.

Petros a privit speriat în spate, apoi a strâns din dinți și a tras cât de tare a putut. Dar adversarul a fost mai puternic. Un strop mai puternic.

După 42,195 km, ambii aproape au plonjat pe banda de la final, rupând-o în același timp.

Așa a arătat finalul cursei de maraton, cu Simbu (în albastru) și Petros Foto: Imago

2:09:48. Două ore, nouă minute și 48 de secunde.

Petros s-a prăbușit pe burtă. Simbu a rămas în picioare. Nimeni nu știa cine a câștigat. A fost nevoie de fotofiniș.

0,03 secunde a fost diferența în favoarea lui Alphonce Simbu (Tanzania), cea mai mică înregistrată vreodată la proba de maraton a Campionatelor Mondiale

Italianul Iliass Aouani nu a venit nici el departe. La 5 secunde în spatele lor!

Petros, cel învins: „A fost ca la 100 de metri!”. Simbu: „Priviți finișul!”

Pentru Tanzania, era cea mai mare performanță. Primul aur mondial câștigat vreodată de un atlet din această țară!

Tanzanianul Simbu, câștigătorul, încadrat de germanul Petros (stânga) și de italianul Aouani Foto: Imago

„Am scris istorie!”, a exclamat Simbu. „Îmi amintesc că, în 2017, am luat bronzul la Mondialele de la Londra. De atunci, am alergat de multe ori, însă fără medalii. Am ajuns însă aici, într-un sfârșit”.

Când am venit la Tokyo, mi-am spus că nu voi ceda. Am stat alături de grup, ceea ce m-a ajutat. Și totul s-a terminat foarte bine. Doar priviți finișul! Alphonce Simbu, campion mondial la maraton

„A fost ca la 100 m”, a declarat Petros pentru Olympics.com, încă nevenindu-i să creadă că are doar argint.

Ajungând la linia de sosire, mă gândeam că eu am învins, așa că o parte din mine este foarte tristă. Trebuie să accept. Ca atlet, înveți pentru mâine, te antrenezi din greu, continui și ești recunoscător pentru argint Amanal Petros, vicecampion al lumii

