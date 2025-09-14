Oblique Seville, 24 de ani, a readus Jamaicăi după un deceniu aurul la proba regină a Campionatului Mondial de atletism. A câștigat duminică o cursă pasionantă la Tokyo.

Cel mai așteptat moment al Campionatelor Mondiale de atletism de la Tokyo.

Finala la 100 m masculin e întotdeauna vibrantă, pasionantă, electrizantă. Toți ochii planetei sunt atenți la ea.

Lyles era campion mondial în 2023 și olimpic în 2024. Bolt se ruga în tribune

Americanul Noah Lyles, 28 de ani, era marele favorit. Medalie de aur la precedentele Mondiale, Budapesta 2023, și aur olimpic anul trecut, la Paris.

Principalul rival, jamaicanul Kishane Thompson, 24 de ani, argint la Jocurile din 2024, dar care deținea cel mai bun timp al acestui an, 9.75 de secunde. Oricum, departe de recordul lumii, ce-i aparține unicului Usain Bolt din 2009: 9.58 (Berlin).

Thompson spunea că el poate doborî extraordinara performanță a lui Bolt, care rezistă de 16 ani.

Usain Bolt, 39 de ani, era în tribunele stadionului olimpic din Tokyo. Se ruga pentru alt triumf al Jamaicăi. Un triumf așteptat de un deceniu de sprinterii din țara sa. Ultimul campion mondial jamaican fusese chiar Bolt.

Seville a accelerat fantastic pe ultimii metri. Aur surpriză! „Dublă” Jamaica

Tensiunea a fost atât de mare încât Letsile Tebogo (Botswana) nu a mai avut răbdare. A plecat înainte, start furat, și a primit cartonaș roșu. Descalificat!

Alt start. Lyles a plecat greu, a reacționat mult prea târziu și a pierdut cursa de pe primii metri.

Thompson a explodat la început, la jumătatea sprintului părea că el e campionul, dar un compatriot l-a învins incredibil.

Oblique Seville a încheiat finala zburând Foto: Imago

Oblique Seville, 24 de ani, doar al 8-lea în finala olimpică, a accelerat fantastic pe ultimii metri și a câștigat.

43 km/h a fost viteza maximă atinsă de jamaicanul Oblique Seville, noul campion mondial la 100 m

Finala feminină de 100 m, câștigată de americanca Jefferson-Wooden

Seville a încheiat primul, cu 9.77 secunde, record personal. Thompson, al doilea, cu 9.82. Ultimul pe podium, Lyles (9.89).

Noul podium mondial: Seville (în centru), Thompson (dreapta) și Lyles. Aur-argint-bronz Foto: Imago

Bolt era în culmea fericirii. Sărea și urla în lojă. După zece ani, Jamaica avea din nou aurul la sprint.

Finala masculină a fost precedată de cea feminină de 100 m.

A câștigat americanca Melissa Jefferson-Wooden, 24 de ani. Timpul său: 10.61.

Au urmat-o Tina Clayton (21 de ani, Jamaica, 10.76) și Julien Alfred (24 de ani, Santa Lucia, 10.84). Ultima fusese campioană olimpică la Paris.

