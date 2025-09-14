Ce surpriză! Supercursă la 100 m VIDEO. Jamaicanul Seville,  noul campion mondial. E cel mai rapid atlet al momentului » Bolt, în culmea fericirii
Oblique Seville, noul campion mondial la 100 m Foto: captură TV
Ce surpriză! Supercursă la 100 m VIDEO. Jamaicanul Seville, noul campion mondial. E cel mai rapid atlet al momentului » Bolt, în culmea fericirii

Theodor Jumătate
Publicat: 14.09.2025, ora 16:56
Actualizat: 14.09.2025, ora 17:32
  • Oblique Seville, 24 de ani, a readus Jamaicăi după un deceniu aurul la proba regină a Campionatului Mondial de atletism. A câștigat duminică o cursă pasionantă la Tokyo.

Cel mai așteptat moment al Campionatelor Mondiale de atletism de la Tokyo.

Finala la 100 m masculin e întotdeauna vibrantă, pasionantă, electrizantă. Toți ochii planetei sunt atenți la ea.

Lyles era campion mondial în 2023 și olimpic în 2024. Bolt se ruga în tribune

Americanul Noah Lyles, 28 de ani, era marele favorit. Medalie de aur la precedentele Mondiale, Budapesta 2023, și aur olimpic anul trecut, la Paris.

Principalul rival, jamaicanul Kishane Thompson, 24 de ani, argint la Jocurile din 2024, dar care deținea cel mai bun timp al acestui an, 9.75 de secunde. Oricum, departe de recordul lumii, ce-i aparține unicului Usain Bolt din 2009: 9.58 (Berlin).

Thompson spunea că el poate doborî extraordinara performanță a lui Bolt, care rezistă de 16 ani.

Usain Bolt, 39 de ani, era în tribunele stadionului olimpic din Tokyo. Se ruga pentru alt triumf al Jamaicăi. Un triumf așteptat de un deceniu de sprinterii din țara sa. Ultimul campion mondial jamaican fusese chiar Bolt.

Seville a accelerat fantastic pe ultimii metri. Aur surpriză! „Dublă” Jamaica

Tensiunea a fost atât de mare încât Letsile Tebogo (Botswana) nu a mai avut răbdare. A plecat înainte, start furat, și a primit cartonaș roșu. Descalificat!

Alt start. Lyles a plecat greu, a reacționat mult prea târziu și a pierdut cursa de pe primii metri.

Thompson a explodat la început, la jumătatea sprintului părea că el e campionul, dar un compatriot l-a învins incredibil.

Oblique Seville a încheiat finala zburând Foto: Imago Oblique Seville a încheiat finala zburând Foto: Imago
Oblique Seville a încheiat finala zburând Foto: Imago

Oblique Seville, 24 de ani, doar al 8-lea în finala olimpică, a accelerat fantastic pe ultimii metri și a câștigat.

43 km/h
a fost viteza maximă atinsă de jamaicanul Oblique Seville, noul campion mondial la 100 m

Finala feminină de 100 m, câștigată de americanca Jefferson-Wooden

Seville a încheiat primul, cu 9.77 secunde, record personal. Thompson, al doilea, cu 9.82. Ultimul pe podium, Lyles (9.89).

Noul podium mondial: Seville (în centru), Thompson (dreapta) și Lyles. Aur-argint-bronz Foto: Imago Noul podium mondial: Seville (în centru), Thompson (dreapta) și Lyles. Aur-argint-bronz Foto: Imago
Noul podium mondial: Seville (în centru), Thompson (dreapta) și Lyles. Aur-argint-bronz Foto: Imago

Bolt era în culmea fericirii. Sărea și urla în lojă. După zece ani, Jamaica avea din nou aurul la sprint.

Finala masculină a fost precedată de cea feminină de 100 m.

A câștigat americanca Melissa Jefferson-Wooden, 24 de ani. Timpul său: 10.61.

Au urmat-o Tina Clayton (21 de ani, Jamaica, 10.76) și Julien Alfred (24 de ani, Santa Lucia, 10.84). Ultima fusese campioană olimpică la Paris.

Campionatul Mondial atletism FINALA noah lyles Oblique Seville
Cu Hansi Flick nu e de glumă! Raphinha nu a scăpat de furia antrenorului
Campionate
11:59
Cu Hansi Flick nu e de glumă! Raphinha nu a scăpat de furia antrenorului
Citește mai mult
Cu Hansi Flick nu e de glumă! Raphinha nu a scăpat de furia antrenorului
Chivu, decizie radicală? Gazzetta dello Sport anunță scenariul pe care l-ar pregăti românul
Campionate
11:08
Chivu, decizie radicală? Gazzetta dello Sport anunță scenariul pe care l-ar pregăti românul
Citește mai mult
Chivu, decizie radicală? Gazzetta dello Sport anunță scenariul pe care l-ar pregăti românul
Haos La Vuelta 2025 Ultima etapă, suspendată după protestele pro-palestiniene. Ceremonia de premiere, improvizată la Marriott » Turul Franței 2026, în pericol
Ciclism
10:32
Haos La Vuelta 2025 Ultima etapă, suspendată după protestele pro-palestiniene. Ceremonia de premiere, improvizată la Marriott » Turul Franței 2026, în pericol
Citește mai mult
Haos La Vuelta 2025 Ultima etapă, suspendată după protestele pro-palestiniene. Ceremonia de premiere, improvizată la Marriott » Turul Franței 2026, în pericol
Doar Bulgaria stă mai rău decât noi! Raportul UEFA arată cât de jos suntem. Ce problemă mare avem cu antrenorii din Liga 1
Superliga
09:49
Doar Bulgaria stă mai rău decât noi! Raportul UEFA arată cât de jos suntem. Ce problemă mare avem cu antrenorii din Liga 1
Citește mai mult
Doar Bulgaria stă mai rău decât noi! Raportul UEFA arată cât de jos suntem. Ce problemă mare avem cu antrenorii din Liga 1

