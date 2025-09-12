Suspendat Recordmanul mondial, interzis cu o zi înainte de Mondiale!
Mike Powell foto: imago
Atletism

Suspendat Recordmanul mondial, interzis cu o zi înainte de Mondiale!

Ștefan Neda
Publicat: 12.09.2025, ora 18:11
Actualizat: 12.09.2025, ora 18:12
  • Mike Powell (61 de ani), un nume legendar al atletismului, a fost suspendat de Federația Mondială de Atletism.
  • Dublul campion mondial la săritura în lungime nu va putea lua partea la următoarele competiții organizate de World Athletics nici măcar ca invitat.

În prezent antrenor, acesta ar fi încălcat regulile de protecție din sport.

Mike Powell a fost suspendat de Federația Internațională de Atletism

Powell a fost suspendat pe termen nelimitat, însă Agenția de Integritate a Atletismului nu a prezentat detalii suplimentare, potrivit marca.com.

Fostul mare sportiv nu va putea participa nici ca oficial, dar nici ca invitat la competițiile organizate de World Athletics, dar nici la cele organizate de federațiile membre.

Safeguarding, motivul pentru care a fost suspendat Powell, se referă în sport la protejarea copiilor, tinerilor și persoanelor vulnerabile de abuz fizic și psihic.

Decizia a venit chiar cu o zi înaintea startului Campionatelor Mondiale de Atletism de la Tokyo, care se desfășoară în perioda 13-21 septembrie.

Mike Powell este dublu medaliat cu argint la Jocurile Olimpice din 1988 și 1992 și deține recordul mondial masculin la săritura în lungime, 8,95 metri, stabilit la Campionatele Mondiale din 1991, tot la Tokyo.

Mike Powell, foto: IMAGO Mike Powell, foto: IMAGO
Mike Powell, foto: IMAGO

Lotul României din acest an de la Mondiale include 9 sportivi și 8 membri ai staff-ului:

  • Miklos Andrea - Sportivă
  • Rotaru Kottmann Alina - Sportivă
  • Ion Diana Ana Maria - Sportivă
  • Taloș Andreea Elena - Sportivă
  • Ghelber Bianca Florentina - Sportivă
  • Rutto Stella - Sportivă
  • Dringo Mihai Sorin - Sportiv
  • Toader Andrei Rareș - Sportiv
  • Firfirică Alin Alexandru - Sportiv
  • Olah Robert Ștefan - Antrenor
  • Corucle Marius Mihai - Antrenor
  • Mirea Marinela - Antrenor
  • Grasu Lenuța Nicoleta - Antrenor
  • Țermure Ana Mirela - Antrenor
  • Muntean Laura - Medic
  • Nicolae Florian - Maseur
  • Dragomir Lenuța - Lider echipă

suspendare federatia internationala de atletism world athletics mike powell
