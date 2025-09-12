Mike Powell (61 de ani), un nume legendar al atletismului, a fost suspendat de Federația Mondială de Atletism.

Dublul campion mondial la săritura în lungime nu va putea lua partea la următoarele competiții organizate de World Athletics nici măcar ca invitat.

În prezent antrenor, acesta ar fi încălcat regulile de protecție din sport.

Mike Powell a fost suspendat de Federația Internațională de Atletism

Powell a fost suspendat pe termen nelimitat, însă Agenția de Integritate a Atletismului nu a prezentat detalii suplimentare, potrivit marca.com.

Fostul mare sportiv nu va putea participa nici ca oficial, dar nici ca invitat la competițiile organizate de World Athletics, dar nici la cele organizate de federațiile membre.

Safeguarding, motivul pentru care a fost suspendat Powell, se referă în sport la protejarea copiilor, tinerilor și persoanelor vulnerabile de abuz fizic și psihic.

Decizia a venit chiar cu o zi înaintea startului Campionatelor Mondiale de Atletism de la Tokyo, care se desfășoară în perioda 13-21 septembrie.

Mike Powell este dublu medaliat cu argint la Jocurile Olimpice din 1988 și 1992 și deține recordul mondial masculin la săritura în lungime, 8,95 metri, stabilit la Campionatele Mondiale din 1991, tot la Tokyo.

Mike Powell, foto: IMAGO

Lotul României din acest an de la Mondiale include 9 sportivi și 8 membri ai staff-ului:

Miklos Andrea - Sportivă

Rotaru Kottmann Alina - Sportivă

Ion Diana Ana Maria - Sportivă

Taloș Andreea Elena - Sportivă

Ghelber Bianca Florentina - Sportivă

Rutto Stella - Sportivă

Dringo Mihai Sorin - Sportiv

Toader Andrei Rareș - Sportiv

Firfirică Alin Alexandru - Sportiv

Olah Robert Ștefan - Antrenor

Corucle Marius Mihai - Antrenor

Mirea Marinela - Antrenor

Grasu Lenuța Nicoleta - Antrenor

Țermure Ana Mirela - Antrenor

Muntean Laura - Medic

Nicolae Florian - Maseur

Dragomir Lenuța - Lider echipă

