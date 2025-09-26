FIFA a dezvăluit cele trei mascote de la Campionatul Mondial din 2026.

Giani Infantino (55 de ani), președintele forului internațional, a vorbit și el despre mascotele care vor reprezenta țările gazdă.

Turneul final din 2026 va fi găzduit de Mexic, Canada și Statele Unite ale Americii și va avea loc în perioada 11 iunie - 19 iulie. Este prima ediție a CM unde vor participa 48 de echipe.

Cum vor arăta mascotele de la CM 2026

FIFA a dezvăluit joi cum vor arăta cele trei mascote de la Campionatul Mondial de anul viitor.

Canada va fi reprezentată de elanul Maple, Mexic de jaguarul Zayu, iar Statele Unite ale Americii de vulturul pleșuv Clutch , potrivit fifa.com.

Mascotele au fost create pentru a simboliza cultura și spiritul țărilor gazdă și pentru a pune în evidență pasiunea comună a oamenilor pentru fotbal.

Gianni Infantino, președintele FIFA: „Cele trei mascote sunt esențiale pentru o atmosferă incredibilă”

Gianni Infantino, președintele forului internațional a vorbit despre cele trei mascote, pe care le consideră esențiale pentru turneul final.

„Echipa de 26 de jucători tocmai a devenit mai mare și mai distractivă! Maple, Zayu și Clutch sunt plini de bucurie, energie și spirit de unitate, așa cum este și Cupa Mondială FIFA.

Cele trei mascote sunt esențiale pentru atmosfera incredibilă și distractivă pe care o creăm pentru acest turneu revoluționar. Ele vor cuceri inimile și vor stârni sărbători în America de Nord și în întreaga lume.

Deja mi le imaginez pe tricourile copiilor, salutând legendele fotbalului”, a declarat Gianni Infantino, conform sursei citate.

Echipele calificate deja la Campionatul Mondial

Până acum, 18 echipe au reușit să obțină calificarea la turneul final de anul viitor. Este vorba de:

Noua Zeelandă

Maroc și Tunisia (Africa)

Mexic, Canada și SUA (gazde)

Australia, Iran, Japonia, Coreea de Sud, Iordania, Uzbekistan (Asia)

Argentina, Brazilia, Columbia, Ecuador, Paraguay, Uruguay (America de Sud)

Din toate aceste echipe, Iordania și Uzbekistan vor participa pentru prima dată la Campionatul Mondial.

