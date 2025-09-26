Teodora, prezentatoare la TV Fata lui MM Stoica va avea propria emisiune la postul unde oficialul FCSB e analist
Teodora Stoica, fiica lui MM Stoica, prezentator la Prima Sport FOTOMONTAJ: GOLAZO.ro / FOTO: Instagram - @teodorastoica
Teodora, prezentatoare la TV Fata lui MM Stoica va avea propria emisiune la postul unde oficialul FCSB e analist

  • Teodora Stoica (31 de ani), fiica lui Mihai Stoica (60 de ani), va prezenta o emisiunea Star Pet, de pe Prima Sport.
  • Fata managerului general de la FCSB face voluntariat pentru animalele fără stăpân.

Emisiunea prezentată de fata oficialului celor de la FCSB va fi difuzată săptămânal.

Teodora Stoica, prezentatoare la postul TV unde MM Stoica este analist

Star Pet, emisiunea moderată de Teodora Stoica aduce în prim-plan poveștile fotbaliștilor alături de animalele de companie.

Invitatul primei ediții a fost fundașul celor de la FCSB, Valentin Crețu. Veteranul campioanei României a venit însoțit de soția sa, Mădălina, fetele sale, Ana și Victoria, dar și alături de Charlie, un chihuahua.

„O zi cu Charlie este plină de energie, de viaţă. E foarte energic. Noi am mai avut un căţeluş, dar a murit din păcate.

Am zis că nu o sa mai luăm niciodată niciun căţeluş, dar a trecut vremea, au venit şi fetele şi am zis că e nevoie de un animal în casa noastră”, a spus Valentin Crețu, pentru Prima Sport.

Teodora Stoica, voluntară la un adăpost de animale

Fiica lui Mihai Stoica a devenit voluntar la Adăpostul Speranța, după ce o cățelușă din baza sportivă a celor de la FCSB a fost ajutată de Protecția Animalelor.

Merg la Adăpostul Speranța, unde le dăm de mâncare cățeilor, stăm cu ei, le oferim puțină afecțiune și prezență. Unii dintre ei nu știu cum e să fie mângâiați sau iubiți, așa că simpla noastră prezență contează enorm”, a spus fiica oficialului de la FCSB, pentru petscats.ro.

Mihai Stoica emisiune prima sport teodora stoica
