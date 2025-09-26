FCSB i-a iritat pe olandezi Frustrați după eșec: „E de rahat! Trebuie să fim și noi enervanți ca românii” +15 foto
FCSB i-a iritat pe olandezi Frustrați după eșec: „E de rahat! Trebuie să fim și noi enervanți ca românii”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 26.09.2025, ora 10:10
alt-text Actualizat: 26.09.2025, ora 10:11
  • Go Ahead Eagles - FCSB 0-1. Victor Edvardsen (29 de ani), atacantul olandezilor, a oferit o primă reacție la finalul partidei de joi seară, din Europa League.
  • Jucătorul suedez nu poate trece peste faptul că echipa sa a dominat jocul la nivel de statistică, dar totuși punctele au rămas la FCSB.

FCSB a obținut un succes în prima partidă din faza principală a Europa League, iar victoria la limită a generat frustrare în tabăra adversă.

Cătălin Tolontan Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?
Cătălin Tolontan Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?
Cătălin Tolontan Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Go Ahead Eagles - FCSB 0-1. Victor Edvardsen: „FCSB a știut să tragă de timp”

Edvardsen a apărut complet deranjat la interviu, după ce echipa sa a dominat clar în ceea ce ține de statisticile jocului.

„N-avem cum să fim mulțumiți, cred că meritam mai mult. Ei au jucat bine, dar am avut ocazii și meritam mai mult. Cred însă că am și acceptat rezultatul, iar asta e de rahat!

Am încercat să aducem o mentalitate de învingător la echipă și nu putem accepta să avem atâtea ocazii, să avem posesie de peste 70% și să pierdem. Suporterii meritau mai mult de atât.

Câteodată jucăm rapid, câteodată prea lent. FCSB nu a jucat și nu ne-a presat așa cum am fost obișnuiți. Am avut mingea foarte mult timp la dispoziție și trebuia să ne descurcăm mult mai bine”, a spus Edvardsen, potrivit voetbalprimeur.nl.

Întrebat de reporterul olandez dacă a fost deranjat de faptul că jucătorii români au tras de timp pe final de meci, Edvardsen a spus:

„Da, e adevărat. Dar sunt o echipă cu experiență în Liga Campionilor și Europa League și au știut să ne scoată din ritm. Au reușit asta în multe momente. Trebuie să fim și noi ca FCSB, să fim enervanți, să punem mai multă presiune pe arbitru”.

Go Ahead Eagles - FCSB. Foto - sportpictures (5).jpg
Go Ahead Eagles - FCSB. Foto - sportpictures (5).jpg

Galerie foto (15 imagini)

Go Ahead Eagles - FCSB, meci Go Ahead Eagles - FCSB, meci Go Ahead Eagles - FCSB, meci Go Ahead Eagles - FCSB, meci Go Ahead Eagles - FCSB, meci
+15 Foto
labels.photo-gallery

David Miculescu a marcat unicul gol al partidei de la Deventer, în minutul 13.

Pentru FCSB, următoarea partidă are loc duminică în campionat, cu Oțelul, de la 20:30, iar joi revine în Europa, pentru meciul cu Young Boys, de la 19:45.

Mită pentru a-l lua la națională Șeful Federației, acuzat că a cerut o sumă mare ca să lanseze un jucător! După blaturi pentru pariuri
Mită pentru a-l lua la națională Șeful Federației, acuzat că a cerut o sumă mare ca să lanseze un jucător! După blaturi pentru pariuri
Mită pentru a-l lua la națională Șeful Federației, acuzat că a cerut o sumă mare ca să lanseze un jucător! După blaturi pentru pariuri
„Bună întrebare!" Olandezii nu-și pot explica cum a scăpat FCSB: „Putem învăța multe"
„Bună întrebare!" Olandezii nu-și pot explica cum a scăpat FCSB: „Putem învăța multe"
„Bună întrebare!" Olandezii nu-și pot explica cum a scăpat FCSB: „Putem învăța multe"

Un alt scenariu privind miza alegerilor de peste Prut: „Imediat ce Republica Moldova ar pica în mâna lor, rușii ar avea pretenții teritoriale asupra Moldovei din România”
Un alt scenariu privind miza alegerilor de peste Prut: „Imediat ce Republica Moldova ar pica în mâna lor, rușii ar avea pretenții teritoriale asupra Moldovei din România”
Un alt scenariu privind miza alegerilor de peste Prut: „Imediat ce Republica Moldova ar pica în mâna lor, rușii ar avea pretenții teritoriale asupra Moldovei din România”
europa league fcsb go ahead eagles victor edvardsen
„Vii tu, străin, să înjuri fanii la noi în țară?" Dinamovistul pe care Mirel Rădoi l-a tras la răspundere după scandalul din tunel
„Vii tu, străin, să înjuri fanii la noi în țară?" Dinamovistul pe care Mirel Rădoi l-a tras la răspundere după scandalul din tunel
„Vii tu, străin, să înjuri fanii la noi în țară?" Dinamovistul pe care Mirel Rădoi l-a tras la răspundere după scandalul din tunel
„Nu a luat decizia corectă" Verdictul lui Marius Avram după cea mai controversată fază din meciul U Craiova - Dinamo: „Nu e la primul gest!"
„Nu a luat decizia corectă" Verdictul lui Marius Avram după cea mai controversată fază din meciul U Craiova - Dinamo: „Nu e la primul gest!"
„Nu a luat decizia corectă" Verdictul lui Marius Avram după cea mai controversată fază din meciul U Craiova - Dinamo: „Nu e la primul gest!"
Altercație în tunel, la Craiova FOTO.  Conflict între olteni și jucătorii lui Dinamo! Au vrut să blocheze publicarea imaginilor: „Alo, alo, n-ai voie!"
Altercație în tunel, la Craiova FOTO. Conflict între olteni și jucătorii lui Dinamo! Au vrut să blocheze publicarea imaginilor: „Alo, alo, n-ai voie!"
Altercație în tunel, la Craiova FOTO.  Conflict între olteni și jucătorii lui Dinamo! Au vrut să blocheze publicarea imaginilor: „Alo, alo, n-ai voie!"
Ce haos cu Craiova vs FCSB în Cupă  Situație explozivă: derby-ul din grupe nu se poate juca dintr-un motiv incredibil. FRF solicită urgent Comitet Executiv
Ce haos cu Craiova vs FCSB în Cupă Situație explozivă: derby-ul din grupe nu se poate juca dintr-un motiv incredibil. FRF solicită urgent Comitet Executiv
Ce haos cu Craiova vs FCSB în Cupă  Situație explozivă: derby-ul din grupe nu se poate juca dintr-un motiv incredibil. FRF solicită urgent Comitet Executiv
Buget salarial pe fonduri nerambursabile FCSB, lovitură financiară de proporții. Cum a ajuns  să-și garanteze în avans beneficiile tuturor angajaților
Buget salarial pe fonduri nerambursabile FCSB, lovitură financiară de proporții. Cum a ajuns să-și garanteze în avans beneficiile tuturor angajaților
Buget salarial pe fonduri nerambursabile FCSB, lovitură financiară de proporții. Cum a ajuns  să-și garanteze în avans beneficiile tuturor angajaților
Cine apără cu Austria? Duel Radu vs Târnovanu, cei mai în formă portari ai „tricolorilor". Cine iese din lot!
Cine apără cu Austria? Duel Radu vs Târnovanu, cei mai în formă portari ai „tricolorilor". Cine iese din lot!
Cine apără cu Austria? Duel Radu vs Târnovanu, cei mai în formă portari ai „tricolorilor". Cine iese din lot!
Bilete pentru FCSB - Young Boys Cât costă tichetele pentru primul meci de acasă în faza principală din Europa League
Bilete pentru FCSB - Young Boys Cât costă tichetele pentru primul meci de acasă în faza principală din Europa League
Bilete pentru FCSB - Young Boys Cât costă tichetele pentru primul meci de acasă în faza principală din Europa League
Ianis Hagi, mesaj pentru Gică Dorința fotbalistului după meciul cu Galatasaray: „Sper să continue până mă voi retrage" + ce a scris presa din Turcia
Ianis Hagi, mesaj pentru Gică Dorința fotbalistului după meciul cu Galatasaray: „Sper să continue până mă voi retrage" + ce a scris presa din Turcia
Ianis Hagi, mesaj pentru Gică Dorința fotbalistului după meciul cu Galatasaray: „Sper să continue până mă voi retrage" + ce a scris presa din Turcia

