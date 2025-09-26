FCSB i-a iritat pe olandezi Frustrați după eșec: „E de rahat! Trebuie să fim și noi enervanți ca românii”

Go Ahead Eagles - FCSB 0-1. Victor Edvardsen (29 de ani), atacantul olandezilor, a oferit o primă reacție la finalul partidei de joi seară, din Europa League.

Jucătorul suedez nu poate trece peste faptul că echipa sa a dominat jocul la nivel de statistică, dar totuși punctele au rămas la FCSB.

FCSB a obținut un succes în prima partidă din faza principală a Europa League, iar victoria la limită a generat frustrare în tabăra adversă.

Go Ahead Eagles - FCSB 0-1 . Victor Edvardsen: „FCSB a știut să tragă de timp”

Edvardsen a apărut complet deranjat la interviu, după ce echipa sa a dominat clar în ceea ce ține de statisticile jocului.

„N-avem cum să fim mulțumiți, cred că meritam mai mult. Ei au jucat bine, dar am avut ocazii și meritam mai mult. Cred însă că am și acceptat rezultatul, iar asta e de rahat!

Am încercat să aducem o mentalitate de învingător la echipă și nu putem accepta să avem atâtea ocazii, să avem posesie de peste 70% și să pierdem. Suporterii meritau mai mult de atât.

Câteodată jucăm rapid, câteodată prea lent. FCSB nu a jucat și nu ne-a presat așa cum am fost obișnuiți. Am avut mingea foarte mult timp la dispoziție și trebuia să ne descurcăm mult mai bine”, a spus Edvardsen, potrivit voetbalprimeur.nl.

Întrebat de reporterul olandez dacă a fost deranjat de faptul că jucătorii români au tras de timp pe final de meci, Edvardsen a spus:

„Da, e adevărat. Dar sunt o echipă cu experiență în Liga Campionilor și Europa League și au știut să ne scoată din ritm. Au reușit asta în multe momente. Trebuie să fim și noi ca FCSB, să fim enervanți, să punem mai multă presiune pe arbitru”.

David Miculescu a marcat unicul gol al partidei de la Deventer, în minutul 13.

Pentru FCSB, următoarea partidă are loc duminică în campionat, cu Oțelul, de la 20:30, iar joi revine în Europa, pentru meciul cu Young Boys, de la 19:45.

