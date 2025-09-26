Go Ahead Eagles-FCSB 0-1. Campioana își rotunjește veniturile după victoria importantă obținută în Olanda.

FCSB a început cu dreptul actuala ediție de Europa League. Elevii lui Elias Charalambous au câștigat meciul cu Go Ahead Eagles, grație golului marcat de David Miculescu în minutul 13.

Ștefan Târnovanu a păstrat poarta campioanei intactă și, astfel, roș-albaștrii au plecat cu cele trei puncte din Olanda.

Go Ahead Eagles-FCSB . Cu câți bani se alege campioana

După victoria obținută de cei de la FCSB în Olanda, roș-albaștrii vor încasa 450.000 de euro din partea UEFA.

Pe lângă această sumă, FCSB își mai asigurase deja aproximativ 6,5 milioane de euro din actualul sezon al competițiilor europene.

Acești bani provin din tururile preliminare jucate de campioana României în Liga Campionilor (cu Inter D'Escaldes și Shkendija), în Europa League (cu Drita și Aberdeen), dar și din coeficientul pe ultimii 10 ani și calificarea în grupa principală a Europa League.

Care sunt sumele exacte:

Tururi preliminare 525.000 de euro

Tabloul principal 4.310.000 de euro

Market Pool&Coeficient 5 ani 430.000 de euro

Coeficient pe ultimii 10 ani 1.124.000 de euro

Suma garantată pentru locul 36 75.000 de euro

TOTAL 6.464.000 de euro

În ultimii 15 ani, FCSB a avut venituri de aproximativ 145 de milioane de euro exclusiv din Europa: din partea UEFA și de la cluburile de pe continent cărora le-a vândut fotbaliști.

Anul 2013 deține recordul cu cea mai mare sumă încasată de roș-albaștri într-un sezon. Atunci au reușit să se califice în grupele Ligii Campionilor și au încasat 16,7 milioane de euro din partea UEFA.

Pentru FCSB, este a 16-a prezență în grupele unei competiții europene începând cu anul 2004, atunci când UEFA a introdus sistemul cu grupe inclusiv în Cupa UEFA.

Programul FCSB în Europa League

Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB 0-1

0-1 2 octombrie, 19:45: FCSB - Young Boys (Elveția)

FCSB - Young Boys (Elveția) 23 octombrie, 19:45: FCSB - Bologna (Italia)

FCSB - Bologna (Italia) 6 noiembrie, 19:45: Basel (Elveția) - FCSB

Basel (Elveția) - FCSB 27 noiembrie, 22:00: Steaua Roșie (Serbia) - FCSB

Steaua Roșie (Serbia) - FCSB 11 decembrie, 22:00: FCSB - Feyenoord (Olanda)

FCSB - Feyenoord (Olanda) 22 ianuarie 2026, 22:00: Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB

Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce (Turcia)

