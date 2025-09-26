Jackpot Cu câți bani  se alege FCSB după succesul cu Go Ahead Eagles +15 foto
Fotomontaj: GOLAZO.ro
Jackpot Cu câți bani se alege FCSB după succesul cu Go Ahead Eagles

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 26.09.2025, ora 10:39
alt-text Actualizat: 26.09.2025, ora 10:39

FCSB a început cu dreptul actuala ediție de Europa League. Elevii lui Elias Charalambous au câștigat meciul cu Go Ahead Eagles, grație golului marcat de David Miculescu în minutul 13.

Ștefan Târnovanu a păstrat poarta campioanei intactă și, astfel, roș-albaștrii au plecat cu cele trei puncte din Olanda.

FCSB a răsturnat calculele  Cum arată șansele de calificare în primăvara Europa League după victoria crucială cu Go Ahead Eagles
FCSB a răsturnat calculele Cum arată șansele de calificare în primăvara Europa League după victoria crucială cu Go Ahead Eagles
FCSB a răsturnat calculele  Cum arată șansele de calificare în primăvara Europa League după victoria crucială cu Go Ahead Eagles

Go Ahead Eagles-FCSB. Cu câți bani se alege campioana

După victoria obținută de cei de la FCSB în Olanda, roș-albaștrii vor încasa 450.000 de euro din partea UEFA.

Pe lângă această sumă, FCSB își mai asigurase deja aproximativ 6,5 milioane de euro din actualul sezon al competițiilor europene.

Acești bani provin din tururile preliminare jucate de campioana României în Liga Campionilor (cu Inter D'Escaldes și Shkendija), în Europa League (cu Drita și Aberdeen), dar și din coeficientul pe ultimii 10 ani și calificarea în grupa principală a Europa League.

Care sunt sumele exacte:

  • Tururi preliminare 525.000 de euro
  • Tabloul principal 4.310.000 de euro
  • Market Pool&Coeficient 5 ani 430.000 de euro
  • Coeficient pe ultimii 10 ani 1.124.000 de euro
  • Suma garantată pentru locul 36 75.000 de euro
  • TOTAL 6.464.000 de  euro

În ultimii 15 ani, FCSB a avut venituri de aproximativ 145 de milioane de euro exclusiv din Europa: din partea UEFA și de la cluburile de pe continent cărora le-a vândut fotbaliști.

Anul 2013 deține recordul cu cea mai mare sumă încasată de roș-albaștri într-un sezon. Atunci au reușit să se califice în grupele Ligii Campionilor și au încasat 16,7 milioane de euro din partea UEFA.

Pentru FCSB, este a 16-a prezență în grupele unei competiții europene începând cu anul 2004, atunci când UEFA a introdus sistemul cu grupe inclusiv în Cupa UEFA.

Programul FCSB în Europa League

  • Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB 0-1
  • 2 octombrie, 19:45: FCSB - Young Boys (Elveția)
  • 23 octombrie, 19:45: FCSB - Bologna (Italia)
  • 6 noiembrie, 19:45: Basel (Elveția) - FCSB
  • 27 noiembrie, 22:00: Steaua Roșie (Serbia) - FCSB
  • 11 decembrie, 22:00: FCSB - Feyenoord (Olanda)
  • 22 ianuarie 2026, 22:00: Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB
  • 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce (Turcia)

FCSB a răsturnat calculele  Cum arată șansele de calificare în primăvara Europa League după victoria crucială cu Go Ahead Eagles
Europa League
09:04
FCSB a răsturnat calculele Cum arată șansele de calificare în primăvara Europa League după victoria crucială cu Go Ahead Eagles
FCSB a răsturnat calculele  Cum arată șansele de calificare în primăvara Europa League după victoria crucială cu Go Ahead Eagles
Mită pentru a-l lua la națională Șeful Federației, acuzat că a cerut o sumă mare ca să lanseze un jucător! După blaturi pentru pariuri
Campionate
09:00
Mită pentru a-l lua la națională Șeful Federației, acuzat că a cerut o sumă mare ca să lanseze un jucător! După blaturi pentru pariuri
Mită pentru a-l lua la națională Șeful Federației, acuzat că a cerut o sumă mare ca să lanseze un jucător! După blaturi pentru pariuri

Un alt scenariu privind miza alegerilor de peste Prut: „Imediat ce Republica Moldova ar pica în mâna lor, rușii ar avea pretenții teritoriale asupra Moldovei din România”
Un alt scenariu privind miza alegerilor de peste Prut: „Imediat ce Republica Moldova ar pica în mâna lor, rușii ar avea pretenții teritoriale asupra Moldovei din România”
Un alt scenariu privind miza alegerilor de peste Prut: „Imediat ce Republica Moldova ar pica în mâna lor, rușii ar avea pretenții teritoriale asupra Moldovei din România”
victorie europa league bani fcsb go ahead eagles
„Vii tu, străin, să înjuri fanii la noi în țară?" Dinamovistul pe care Mirel Rădoi l-a tras la răspundere după scandalul din tunel
Superliga
00:20
„Vii tu, străin, să înjuri fanii la noi în țară?” Dinamovistul pe care Mirel Rădoi l-a tras la răspundere după scandalul din tunel
„Vii tu, străin, să înjuri fanii la noi în țară?” Dinamovistul pe care Mirel Rădoi l-a tras la răspundere după scandalul din tunel
„Nu a luat decizia corectă" Verdictul lui Marius Avram după cea mai controversată fază din meciul U Craiova - Dinamo: „Nu e la primul gest!"
Superliga
26.09
„Nu a luat decizia corectă” Verdictul lui Marius Avram după cea mai controversată fază din meciul U Craiova - Dinamo: „Nu e la primul gest!”
„Nu a luat decizia corectă” Verdictul lui Marius Avram după cea mai controversată fază din meciul U Craiova - Dinamo: „Nu e la primul gest!”
Altercație în tunel, la Craiova FOTO.  Conflict între olteni și jucătorii lui Dinamo! Au vrut să blocheze publicarea imaginilor: „Alo, alo, n-ai voie!"
Superliga
00:10
Altercație în tunel, la Craiova FOTO. Conflict între olteni și jucătorii lui Dinamo! Au vrut să blocheze publicarea imaginilor: „Alo, alo, n-ai voie!”
Altercație în tunel, la Craiova FOTO.  Conflict între olteni și jucătorii lui Dinamo! Au vrut să blocheze publicarea imaginilor: „Alo, alo, n-ai voie!”
Ce haos cu Craiova vs FCSB în Cupă  Situație explozivă: derby-ul din grupe nu se poate juca dintr-un motiv incredibil. FRF solicită urgent Comitet Executiv
Cupa Romaniei
26.09
Ce haos cu Craiova vs FCSB în Cupă Situație explozivă: derby-ul din grupe nu se poate juca dintr-un motiv incredibil. FRF solicită urgent Comitet Executiv
Ce haos cu Craiova vs FCSB în Cupă  Situație explozivă: derby-ul din grupe nu se poate juca dintr-un motiv incredibil. FRF solicită urgent Comitet Executiv
