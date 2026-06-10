- Campionatul Mondial începe joi, cu Mexic - Africa de Sud (ora 22:00, Antena 1).
- Echipa cotată cu cea mai mare șansă la cucerirea titlului mondial nu are și cel mai scump lot.
- Care sunt jucătorii cu cea mai mare cotă și tinerii U21 cei mai valoroși la CM 2026.
Campionatul Mondial demarează joi seară, la Ciudad de Mexico, odată cu meciul Mexic - Africa de Sud.
Jucători de 22,85 miliarde la Mondial
Primul turneu cu 48 de echipe și primul organizat în trei țări (SUA-Canada-Mexic) aduce la start 1.248 de fotbaliști cu o valoare totală de 22,853 miliarde de euro, potrivit Transfermarkt.
Aceasta este cota celor 48 de loturi de 26 de jucători.
10 țări de 10 miliarde. Care e cea mai scumpă și care e favorita la titlu
Diferența este însă imensă între marile selecționate și celelalte participante.
Primele zece, Franța, Anglia, Spania, Portugalia, Germania, Brazilia, Argentina, Olanda, Norvegia și Belgia, sunt estimate la aproape 10 miliarde de euro (9,66 miliarde).
Restul de 38 de formații au grupuri de 26 evaluate la 13,193 miliarde.
Cea mai scumpă națională nu este însă și principala favorită la titlul mondial. Top 3 este inversat la valoare și șanse la trofeu.
- Franța are cel mai bine cotat lot (1,52 miliarde), urmată de Anglia (1,36) și Spania (1,22).
- Spania are cea mai bună cotă la Superbet să devină campioana lumii (5,50), înaintea Franței (6) și Angliei (8).
Top 5 jucători CM 2026
1-2. Lamine Yamal (Spania) - 200 de milioane de euro
Erling Haaland (Norvegia) - 200
3. Kylian Mbappe (Franța) - 180
4-5. Pedri (Spania) - 150
Michael Olise (Franța) - 150
Top 5 jucători U21 CM 2026
1. Lamine Yamal (Spania) - 200 de milioane de euro
2. Yan Diomande (Cote d’Ivoire) - 90
3-4. Warren Zaire-Emery (Franța) - 80
Pau Cubarsi (Spania) - 80
5. Rayan (Brazilia) - 60
Luka Vuskovic (Croația) - 60
Top 5 favorite la titlul mondial
1. Spania - 5,5
2. Franța - 6
3. Anglia - 8
4. Portugalia - 9
5. Argentina - 9,50
5. Brazilia - 9,50
- Cote Superbet
Top 5 naționale cu cea mai mare valoare
1. Franța - 1,52 miliarde de euro
2. Anglia - 1,36
3. Spania - 1,22
4. Portugalia - 1,01
5. Germania - 0,947
Top 5 cele mai mici șanse la titlu
1-5. Uzbekistan - 2000
Iordania - 2000
Haiti - 2000
Curacao - 2000
Capul Verde - 2000
Top 5 naționale cu cea mai mică valoare
1. Qatar - 19,93 milioane de euro
2. Iordania - 20,3
3. Irak - 1,2
4. Curacao - 25,78
5. Iran - 32,05