Cea mai scumpă nu e marea favorită! Mondial cu echipe de 23 de miliarde de euro. Cotele candidatelor la titlu nu se potrivesc cu valoarea loturilor
Lamine Yamal, Mbappe și Harry Kane, trei candidați la titlul de cel mai bun jucător și la titlul mondial. Fotomontaj GOLAZO.ro
Campionatul Mondial

Cea mai scumpă nu e marea favorită! Mondial cu echipe de 23 de miliarde de euro. Cotele candidatelor la titlu nu se potrivesc cu valoarea loturilor

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 10.06.2026, ora 20:16
alt-text Actualizat: 10.06.2026, ora 20:16
  • Campionatul Mondial începe joi, cu Mexic - Africa de Sud (ora 22:00, Antena 1). 
  • Echipa cotată cu cea mai mare șansă la cucerirea titlului mondial nu are și cel mai scump lot. 
  • Care sunt jucătorii cu cea mai mare cotă și tinerii U21 cei mai valoroși la CM 2026. 
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Campionatul Mondial demarează joi seară, la Ciudad de Mexico, odată cu meciul Mexic - Africa de Sud.

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Jucători de 22,85 miliarde la Mondial

Primul turneu cu 48 de echipe și primul organizat în trei țări (SUA-Canada-Mexic) aduce la start 1.248 de fotbaliști cu o valoare totală de 22,853 miliarde de euro, potrivit Transfermarkt.

Aceasta este cota celor 48 de loturi de 26 de jucători.

Lamine Yamal, 18 ani, tânărul star al Barcelonei și al Spaniei, jucătorul cel mai bine cotat al momentului. Foto: Imago Lamine Yamal, 18 ani, tânărul star al Barcelonei și al Spaniei, jucătorul cel mai bine cotat al momentului. Foto: Imago
Lamine Yamal, 18 ani, tânărul star al Barcelonei și al Spaniei, jucătorul cel mai bine cotat al momentului. Foto: Imago

10 țări de 10 miliarde. Care e cea mai scumpă și care e favorita la titlu

Diferența este însă imensă între marile selecționate și celelalte participante.

Primele zece, Franța, Anglia, Spania, Portugalia, Germania, Brazilia, Argentina, Olanda, Norvegia și Belgia, sunt estimate la aproape 10 miliarde de euro (9,66 miliarde).

Restul de 38 de formații au grupuri de 26 evaluate la 13,193 miliarde.

Mbappe a cucerit titlul mondial cu Franța în 2018 și a jucat finala în 2022, pierdută în fața Argentinei: 3-3, 2-4 la penaltyuri. Foto: Imago Mbappe a cucerit titlul mondial cu Franța în 2018 și a jucat finala în 2022, pierdută în fața Argentinei: 3-3, 2-4 la penaltyuri. Foto: Imago
Mbappe a cucerit titlul mondial cu Franța în 2018 și a jucat finala în 2022, pierdută în fața Argentinei: 3-3, 2-4 la penaltyuri. Foto: Imago

Cea mai scumpă națională nu este însă și principala favorită la titlul mondial. Top 3 este inversat la valoare și șanse la trofeu.

  • Franța are cel mai bine cotat lot (1,52 miliarde), urmată de Anglia (1,36) și Spania (1,22). 
  • Spania are cea mai bună cotă la Superbet să devină campioana lumii (5,50), înaintea Franței (6) și Angliei (8). 

Top 5 jucători CM 2026

1-2. Lamine Yamal (Spania) - 200 de milioane de euro

Erling Haaland (Norvegia) - 200

3. Kylian Mbappe (Franța) - 180

4-5. Pedri (Spania) - 150

Michael Olise (Franța) - 150

Top 5 jucători U21 CM 2026

1. Lamine Yamal (Spania) - 200 de milioane de euro

2. Yan Diomande (Cote d’Ivoire) - 90

3-4. Warren Zaire-Emery (Franța) - 80

Pau Cubarsi (Spania) - 80

5. Rayan (Brazilia) - 60

Luka Vuskovic (Croația) - 60

Top 5 favorite la titlul mondial

1. Spania - 5,5

2. Franța - 6

3. Anglia - 8

4. Portugalia - 9

5. Argentina - 9,50

5. Brazilia - 9,50

  • Cote Superbet

Top 5 naționale cu cea mai mare valoare

1. Franța - 1,52 miliarde de euro

2. Anglia - 1,36

3. Spania - 1,22

4. Portugalia - 1,01

5. Germania - 0,947

782,5 milioane de euro
este cota campioanei mondiale Argentina. Cealaltă mare putere a Americii de Sud, Brazilia, valorează 928,2 milioane

Top 5 cele mai mici șanse la titlu

1-5. Uzbekistan - 2000

Iordania - 2000

Haiti - 2000

Curacao - 2000

Capul Verde - 2000

Top 5 naționale cu cea mai mică valoare

1. Qatar - 19,93 milioane de euro

2. Iordania - 20,3

3. Irak - 1,2

4. Curacao - 25,78

5. Iran - 32,05

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