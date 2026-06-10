Îl leagă de teroriști! Scandalul arbitrului somalez interzis de SUA la Mondial aprinde lumea. Ce spune „centralul”. Reacția americanilor

Omar Artan, 34 de ani, protestează după ce a fost respins la granița Statelor Unite. Ar fi fost primul arbitru somalez la un turneu final de Mondial.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Omar Abdulkadir Artan este considerat unul dintre cei mai valoroși tineri arbitri ai continentului african.

„Centralul” în vârstă de 34 de ani ar fi fost primul somalez care conduce un meci la turneul final de Mondial.

Artan, interogatoriu 11 ore și ținut în celulă înainte de refuz! „Au o problemă cu țara mea”

Pe aeroportul din Miami, nu i s-a permis să intre în Statele Unite de autoritățile de la graniță. Îmbarcat înapoi spre Istanbul, de unde venise.

Într-un interviu pentru New York Times, Artan a povestit că a fost interogat 11 ore, apoi lăsat alte câteva ore într-o celulă înainte de a fi anunțat că i se refuză accesul în SUA.

Arbitrul somalez Omar Artan. Foto: Imago

„Nu mi s-a dat nicio explicație. Au o problemă cu țara mea”, a declarat acesta. Se știa că Somalia este unul dintre cele 19 state trecute pe lista neagră la Washington, dar arbitrul susține că avea toate actele puse la punct. Și viză de State.

Artan susține că americanii l-au întrebat de islamiștii Al-Shabaab

A fost întâmpinat ca un erou în capitala Mogadishu. Președintele țării, Hassan Sheikh Mohamud, spunea despre el, când a aflat că va arbitra la CM: „E un simbol al inspirației pentru noua generație de somalezi”.

Imagine de la un atentat cu mașină-capcană pus la cale de Al-Shabaab în capitala somaleză Mogadishu, în 2015. Foto: Imago

Artan a dezvăluit că, în timpul interogatoriului, a fost întrebat de miliția islamistă Al-Shabaab din Somalia, considerată de americani organizație teroristă.

„Refuzat din cauza asocierii sale cu suspecți membri ai unor organizații teroriste”

Andrew Giuliani, director executiv al comitetului Casei Albe pentru Mondial, l-a legat pe arbitru de teroriști!

„I s-a refuzat intrarea în Statele Unite din cauza asocierii sale cu suspecți membri ai unor organizații teroriste”, a declarat Giuliani, potrivit L’Equipe.

Andrew Giuliani, 40 de ani, politician american, ex-jucător profesionist de golf, este fiul lui Rudy Giuliani, fost primar al metropolei New York. Foto: Imago

Ambasada Somaliei în SUA încă încearcă să rezolve situația, în timp ce premierul Columbiei Britanice (provincie în Canada), David Eby, a anunțat că îl va primi pe Artan să arbitreze meciurile desfășurate la Vancouver.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport