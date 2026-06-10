Copiii lui Savvidis nu-l vor! Răzvan Lucescu ar putea fi demis de PAOK. 24 de ore decisive. Ce fac fiii patronului ca să-l forțeze să plece

Răzvan Lucescu este iar într-o situație delicată la Salonic. A refuzat Beșiktaș, dar riscă să fie concediat de PAOK.

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Răzvan Lucescu, 57 de ani, s-a întors în 2021 la PAOK, a cucerit de atunci un titlu de campion, a atins de două ori „sferturile” Conference League și a jucat trei finale în Cupa Greciei, toate pierdute.

Cei care-i sunt alături la Salonic văd aspectele pozitive ale misiunii sale.

Giorgos și Nikos Savvidis vor să scape de Lucescu. Ce fac acum la PAOK!

Contestatarii atrag atenția asupra înfrângerilor, mai ales în ultimele două sezoane, fără niciun trofeu. Spun că Lucescu a câștigat un campionat și două Cupe în două stagiuni în primul mandat și doar un titlu în cinci ani în al doilea mandat.

Ivan Savvidis supraveghează tot ce se întâmplă la PAOK. Până acum, nu i-a lăsat pe fiii lui să-l dea afară pe Lucescu. Foto: X

Printre contestatari, cei doi fii ai patronului Ivan Savvidis, Giorgos și Nikos, ambii în conducerea clubului. Au mai încercat să-l debarce pe Răzvan și în primăvara lui 2025, și în toamna lui 2025. N-au reușit.

Acum, dezvăluie sursele GOLAZO.ro, încearcă să-i impună anumiți oameni și anumite condiții pentru a-l forța să plece.

Lucescu i-a spus „Nu” lui Beșiktaș. PAOK a contactat alt antrenor

Luna trecută, Lucescu a refuzat oferta de la Beșiktaș, afirmând că mai are un an de contract la PAOK și vrea să continue pe „Toumba”. Iar „vulturii” din Istanbul l-au numit în cele din urmă pe Vincenzo Italiano.

Răzvan a antrenat șapte ani la PAOK în două mandate. Foto: Imago

Antrenorul i-a spus „Nu” lui Beșiktaș, dar e încă o dată în primejdie la Salonic.

Presa greacă susține că destinul său va fi decis în 24 de ore. Și, precizează Metrosport, PAOK l-ar fi contactat pe spaniolul Juan Carlos Carcedo, cel care a participat în premieră în Champions League cu Pafos, sezonul trecut, și care a semnat cu Spartak Moscova în ianuarie.

PAOK nu stă bine cu banii

Sursele GOLAZO.ro afirmă că alb-negrii nu au o situație financiară bună și nu își permit un tehnician scump.

Și nici să-i plătească lui Lucescu două milioane de euro, despăgubirea în cazul demiterii.

2 milioane de euro este și salariul anual al lui Răzvan Lucescu la PAOK

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