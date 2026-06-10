Mondial de la Putin la Trump Al treilea turneu consecutiv controversat: corupție, anexare, morți, război, drepturile omului încălcate!

Campionatul Mondial e aproape de start (11 iunie - 19 iulie), dar scandalurile s-au ținut lanț și la această ediție, la fel ca la precedentele două turnee finale.

După Rusia corupției și războiului lui Putin în 2018 și Qatarul muncitorilor morți în 2022, SUA interdicțiilor și războiului lui Trump în 2026.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Trei Campionate Mondiale în serie la fel de controversate, cu scandaluri și drepturile omului încălcate la fiecare turneu final.

De la Rusia lui Vladimir Putin în 2018 la Qatarul șeicilor în 2022 și America lui Donald Trump în 2026.

Totul a pornit de pe vremea când Sepp Blatter era președintele FIFA, continuând neschimbat până astăzi, la Gianni Infantino.

Lanțul alegerilor suspecte la CM 2018-2022 -2026

Pe 2 decembrie 2010, la Zurich, alegerea gazdelor primelor două competiții a fost subminată de acuzațiile de corupție.

S-a susținut că Rusia a mituit membri ai Comitetului Executiv FIFA pentru a câștiga votul și organizarea CM 2018.

Qatarul a fost sub aceeași acuzație la CM 2022. Michel Platini, numărul unu la UEFA și „vicele” FIFA, primul suspect că a influențat votul la cererea președintelui francez Nicolas Sarkozy.

Platini și Sarkozy, în primăvara lui 2010. Președintele Franței voia Qatarul gazdă la CM 2022 pentru a primi în schimb o mulțime de contracte cu Doha. Foto: Imago

Iar ceea ce s-a întâmplat atunci a avut ca efect „răsplătirea” Statelor Unite cu Mondialul din 2026 în congresul FIFA de la Moscova, pe 13 iunie 2018, după ce SUA pierduseră cursa precedentă contra Qatarului.

Acesta a fost lanțul votului pentru ultimele trei întreceri globale ale fotbalului.

Legătura peste timp a turneelor a fost făcută chiar de Putin și Trump. Pe 16 iulie, președintele rus i-a oferit mingea CM președintelui american în timpul forumului de la Helsinki.

Fiecare dintre aceste Mondiale a avut multe bile negre, lumea politică intersectându-se mereu periculos cu sportul.

CM 2018 - RUSIA: Crimeea, Navalny și muncitorii nord-coreeni

Nici nu începuse competiția și lumea fierbea. Putin a anexat Crimeea și regiunea Donbas în 2014. S-a cerut mutarea turneului din Rusia, apoi boicotarea sa. Niciuna nu s-a realizat.

Intern, Putin făcea să tacă orice voce care i se opunea. Alexei Navalny, principalul rival, a fost arestat de două ori, apoi i s-a interzis să candideze la alegerile prezidențiale din 2018. În anul Mondialului, pe 18 martie, Putin a câștigat cu 77,5% din voturi.

Alexei Navalny, la Moscova, în aprilie 2018. Mai erau doar câteva luni și începea Mondialul. Foto: Imago

Ulterior, Navalny a fost otrăvit de un agent secret rus. Arestat, cel mai aprig contestatar al lui Putin a murit în închisoare, în 2024, la 47 de ani.

Nici protestele sufocate brutal la Moscova și Sankt Petersburg nu au influențat FIFA. Infantino, devenit președinte în 2016, a apărut de multe ori alături de Putin.

Încălcarea drepturilor omului, mai ales ale muncitorilor nord-coreeni care au participat la construirea arenei din Sankt Petersburg, a fost mușamalizată.

CM 2022 - QATAR. Peste 6.500 de muncitori morți pe șantierele Mondialului

Cel mai scump Mondial all-time, ale cărui costuri au atins 220 de miliarde de dolari, a fost întunecat de cel mai mare scandal.

The Guardian a dezvăluit încă din februarie 2021 că peste 6.500 de muncitori veniți din India, Pakistan, Nepal, Bangladesh și Sri Lanka au murit pe șantierele turneului din Qatar.

Așa trăiau muncitorii care au ridicat infrastructura Qatarului pentru CM 2022. Foto: Imago

Trăiau și lucrau în condiții extrem de grele, plătiți puțin, neasigurați, fără servicii medicale, cu pașapoartele confiscate de autorități.

La final, Qatarul a negat, iar Infantino a acoperit toate neregulile. Pentru el, a fost cea mai reușită competiție din istorie.

CM 2026 - SUA, CANADA, MEXIC. Alarmă majoră în America. Trump, susținut 100%!

Primul Mondial cu 48 de echipe organizat în trei țări este, de fapt, găzduit de Statele Unite:

75% din cele 104 meciuri se joacă pe stadioanele din SUA, restul în Canada și Mexic.

Extern și intern au fost semnale de alarmă legate de Donald Trump.

Declanșarea războiului din Iran și campania împotriva imigranților de pe teritoriul american au influențat competiția.

Infantino și Premiul FIFA pentru Pace oferit lui Trump. Foto: Imago

Multe țări participante la CM 2026 au fost trecute pe lista neagră a SUA, membri ai delegației iraniene interziși, internaționali din Uzbekistan supuși unui control umilitor înaintea unui meci, golgheter irakian interogat șapte ore pe aeroport, arbitru somalez căruia i s-a refuzat accesul în Statele Unite!

Infantino a acceptat tot ce i-a impus Trump. Mai mult: i-a oferit Premiul FIFA pentru Pace președintelui de la Casa Albă!

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport