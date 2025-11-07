 „Femeia asta e un monstru!” O altă fostă elevă a Cameliei Voinea o acuză pe aceasta de abuzuri fizice și psihice. „Mi-a smuls smocuri de păr din cap”
fotomontaj GOLAZO.ro
Special

„Femeia asta e un monstru!” O altă fostă elevă a Cameliei Voinea o acuză pe aceasta de abuzuri fizice și psihice. „Mi-a smuls smocuri de păr din cap”

alt-text Cristian Munteanu
alt-text Publicat: 07.11.2025, ora 07:11
alt-text Actualizat: 07.11.2025, ora 09:36

Camelia Voinea, 55 de ani, este acuzată pe mai multe voci de tratamente agresive aplicate micuțelor gimnaste care se antrenau la Constanța.

Mai multe sportive au prins curaj și vor să dezvăluie tratamentele la care au fost supuse de antrenoare.

Mai jos, un nou dialog purtat de GOLAZO.ro cu una dintre fostele gimnaste, care a insistat să-i fie protejată identitatea.

„Am vrut să mă sinucid”  Mărturie tulburătoare:  o fostă gimnastă o acuză pe Camelia Voinea, antrenoarea și mama Sabrinei Voinea
Citește și
„Am vrut să mă sinucid” Mărturie tulburătoare: o fostă gimnastă o acuză pe Camelia Voinea, antrenoarea și mama Sabrinei Voinea
Citește mai mult
„Am vrut să mă sinucid”  Mărturie tulburătoare:  o fostă gimnastă o acuză pe Camelia Voinea, antrenoarea și mama Sabrinei Voinea

Fostă gimnastă, pentru GOLAZO: „Camelia Voinea ne lua de codițe și ne târa prin toată sala”

Ne-ați transmis că vreți să vă spuneți povestea, pentru ca oamenii să afle. Vă rugăm ...

Am 31 de ani. Vreau să spun de la bun început că am iubit gimnastica. O iubesc și acum. Cu pasiune. Sunt antrenor în străinătate. Am plecat din România acum mai bine de 10 ani. Am terminat facultatea, un master, toate la Constanța. Din păcate, nu am ajuns gimnastă.

De ce? Ce v-a oprit?

Cred că abuzurile fizice, psihice, verbale la care am fost supusă de Camelia Voinea. Am început de la cinci ani, la clubul Farul, până la nouă. În 2002 m-am lăsat. Patru ani am rezistat. Ani cumpliți, vă jur, pe care nu o să-i uit niciodată. Mi-a distrus copilăria. M-a marcat pentru toată viața.

Cum anume? Avea un comportament violent în sala de antrenament?

Nu vă imaginați! Nici mulți dintre cititorii dvs. De când ieșeai din casă, ca să mergi la sală, te lua o stare de anxietate. Iar acolo, la antrenament, de exemplu, când executam cu cea mai mică greșeală, fie că era un element la sol, la bârnă, la paralele, sărituri, imediat venea și ne lovea.

Fie că ne lovea cu un obiect pe care îl prindea în mână, fie că ne lovea cu pumnii, cu palmele, ne plesnea, ne lua de coadă, ne târa pe jos. Ne târa efectiv de coadă prin toată sala. Inuman.

Ceea ce spune Denisa Golgotă este adevărat. Recunosc cuvintele și apucăturile doamnei Voinea. Nu și-a schimbat năravul. Nivelul fricii pe care l-am trăit nu se poate compara cu nimic în lume și nu-l doresc nimănui. Sunt multe fete cărora le este frică încă să vorbească despre asta, dar sunt și altele care vor să iasă în față. Această femeie e un monstru! fostă elevă a Cameliei Voinea

Fostă gimnastă: „Mi-a smuls smocuri de păr”

Stați puțin. Camelia Voinea, cu care am vorbit zilele trecute, respinge categoric acuzațiile, spune că nu existau astfel de manifestări în sala de la Constanța.

Ea poate spune ce dorește. Că doar n-o să recunoască acum... Eu aveam găuri în păr, se vedea scalpul, pentru că îmi desprinsese smocuri din cauza acestei torturi. Vă dați seama cât de tare ne trăgea și cum ne târa pe jos?!

Acest tratament de care o acuzați pe Camelia Voinea vă avea ca țintă pe dvs. sau îl aplica tuturor colegelor?

Aproape tuturor. Singura fată de care nu s-a atins vreodată, în acești ani patru ani în care eu am practicat gimnastica la Constanța, a fost o colegă a cărei familie era formată, am aflat mai târziu, din judecători și procurori. Pentru că doamnei Voinea îi era frică de ce i s-ar fi putut întâmpla dacă o bătea pe ... parcă numele de familie al colegei era Șerban. Vorbim de anii 2000.

Dar nu erau și alte antrenoare în sală, la momentul în care vă lovea?

Erau și alte antrenoare care aveau echipe în același timp, în sală cu dânsa, însă nimeni nu se băga. Era doamna Mirela Szemerjai. Mai era și doamna Olga Didilescu, dacă ați auzit de ea. Fiecare avea grupa ei, dar niciuna nu se băga. Ca și cum nu vedeau nimic. Fiecare antrenoare era strictă, într-adevăr. Asta era normal. Dar bătăile, nu!

„Numeam vestiarul «camera terorii». Fetele făceau pe ele de frică”

V-a și lovit vreodată Camelia Voinea?

De nenumărate ori. Ne lovea cu pumnii, ne lovea cu genunchii, până cădeam la pământ. Era un vestiar chiar în spatele sălii de antrenament. Noi îl numeam «camera terorii». Am mai trecut pe lângă el, ca adult, și parcă simți energia negativă, încărcătura pe care o are.

Pe mine m-a bătut cel mai rău acolo. Am căzut de pe bârnă. Învățam să fac flick flack înapoi pe bârnă. Și nu aveam voie să cad. Deloc. Doamna Voinea se uita la noi de pe o canapea care se află chiar în fața zonei cu bârnă. Și îmi spunea: «Dacă vin la tine, te bat până te las pe podea!».

Câți ani aveați, vă amintiți? Aproximativ, sigur.

7-8 ani, cam așa. Am executat elementul o dată, de două ori, de trei ori. Am căzut de două, trei ori. S-a ridicat de pe canapea și m-a băgat la vestiar, bineînțeles. Mi-a luat capul în palme. M-a luat, efectiv, cu palmele de urechi, de părțile laterale a capului. Așa, ca să mă fixeze bine, să nu cumva să scap. Și m-a plecat în față, cu trunchiul, ca să îi vin mai aproape cu fața de genunchi. Și m-a lovit cu genunchiul în față până am sângerat pe nas.

Îmi pare rău, dar deja se ridică pielea pe mine, când vă povestesc acum. Parcă retrăiesc acele momente. Te lovea până cădeai. Din «camera terorii» nu ieșeai mergând, ci târându-te. Și te amenința: «Dacă ieși de aici și mergi înapoi în sală și plângi, te bat din nou».

Dar rămâneau vânătăile, mărturii tăcute a ceea ce îndurați...

Oho, era expertă la a-și ascunde bătăile. Părinții nu erau lăsați în sala de antrenament. Ei venea după 3 ore, 3 ore și jumătate, pentru că atât dura o ședință de pregătire, ca să ne ia. Dar pe parcurs, din cauza bătăilor, fricii paralizante, țipetelor, unele fete, scuze că spun asta, urinau pe ele ... Pur și simplu. Atât de mari erau traumele. Doamna Voinea ne punea să dăm jos dresurile și le punea la uscat pe calorifer. Le luam uscate înainte să vină părinții.

Dacă te bătea până te învinețea, te învăța, cu pretextul că te va bate și mai rău dacă spui adevărul, să zici că te-ai murdărit de cerneală pe față. Iar noi, de frică, de pasiune pentru gimnastică, nu spuneam nimic despre ce se întâmpla, cu adevărat, la antrenamente. Bătea încontinuu până se sătura. Fără milă. Îi crea plăcere să te vadă suferind.

Și s-a mai înrudit și cu domnul Suciu (n.r. președintele Federației Române de Gimnastică, Ioan Suciu, e nașul de cununie al Cameliei Voinea), care este acum președinte. Ce poate să-i facă Federația? Dar eu încă am speranța ... Până acum, nimeni nu a avut curaj să ne spună poveștile. Poate acum se va schimba ceva. fostă elevă a Cameliei Voinea

Fostă gimnastă: „I-a pus găleata în cap”

Înțeleg motivele, mai ales că aveați 7 - 8 ani, dar a doua zi nu vă gândeați că urmează același tratament?

Și ce să fac? Dacă spuneam acasă, știam că mama nu o să mă mai lase vreodată la gimnastică. Iar în Constanța nu exista decât acest club. Și era și groaza că iar mă bagă la vestiar și mă bate doamna Voinea. Dar generația aceasta e diferită.

M-am regăsit în ceea ce a spus Denisa (n.r. Golgotă). Nu o cunosc personal, însă m-am regăsit în faza cu pumnii și în fraza cu „te desfigurez”. Aceiași tehnică o folosea și cu noi. Nu s-a schimbat deloc doamna Voinea.

Pentru consumatorul de sport, asemenea mărturii sunt aproape neverosimile.

Sunt sigură că vor mai exista femei acum, fete atunci, curajoase, care vor dori să-și spună traumele provocate de doamna Voinea. Faptul că suferi îi provoacă plăcere. Asta am dedus eu, cu mintea de adult. Și ce-i plăcea foarte mult, când executai anumite mișcări, fie la paralele, fie la bârnă, fie la sărituri, fie la sol, îi plăcea să te ciupească, îți răsucea pielea până sângerai.

Știu de la o fostă mare gimnastă că și doamna Bitang avea aceleași „satisfacții”.

Da, acesta este stilul. Îi plăcea să te umilească. Țin minte cea mai gravă umilință la care am asistat. A fost când o colegă a căzut de pe paralele. Doamna Voinea ne învăța gigantica. Fata, Lavinia o chema, s-a dezechilibrat și a căzut. Doamna Voinea stătea cam la nivelul bării de sus. S-a dat jos, a luat găleata cu magneziu, cu pudra de magneziu, și i-a pus-o în cap Laviniei. Toată găleata. «Nu ești bună de nimic», i-a mai zis.

Nu există așa ceva în gimnastică, cu biciul și cu chestii de genul ăsta! Acum ne trezim cu niște cazuri prescrise și acuzăm pe X, pe Y. Așa poate să vorbească oricine despre oricine. Credeți-mă că eu n-am luat o palmă de la antrenorii mei și eu am trăit în vremea comunismului Camelia Voinea pentru GOLAZO.ro

Fostă gimnastă: „Cunoștințele, relațiile, îi țin spatele”

Și cum v-ați rupt de gimnastică, până la urmă?

N-am mai rezistat, pe la nouă ani am spus acasă. Dar mama nu m-a crezut, vă dați seama?! Pentru că doamna Voinea arăta o cu totul altă față părinților. Părea interesată de noi și gingașă.

Am avut noroc cu tata. Mi-a văzut o vânătaie, m-a întrebat ce e cu ea, m-a ascultat și m-a crezut. Apoi a chemat o televiziune locală. Două jurnaliste și un domn cameraman au venit la noi. Le-am povestit tot. Am caseta și acum. Dacă e nevoie de ea, o să v-o pun la dispoziție. Numai că eu sunt în străinătate, iar caseta e la Constanța.

Și a fost dat la televizor cazul dvs.?

Nu, pentru că doamna Voinea avea pile, așa cum are și acum, și nu s-a mai dat nimic la TV. Am rămas cu caseta video. Apoi a mai venit un jurnalist de la un ziar local, îmi scapă numele său, și a scris un articol minuscul, pe care-l am și acum acasă. Ceva cu „bătaia este ruptă din rai”.

Pe asta s-a bazat întotdeauna doamna Voinea, pe pile, pe relații, pe cunoștințe care i-au ținut spatele întotdeauna. I-au mușamalizat și i-au băgat sub preș toate torturile pe care le-a făcut în toți acești ani, cu generații întregi.

Și totul s-a oprit aici?

Nu. Cazul a ajuns la urechile doamnei Elena Frâncu, care era pe atunci la Consiliul Județean Sportiv din Constanța, nu știu dacă încă mai este, și a venit un alt domn reporter. M-a înregistrat, iar apoi, împreună cu mama, am prezentat cazul. A fost și doamna Voinea în acea ședință. Și a spus, după ce au ascultat mărturia mea și a mamei, că nu e adevărat, că sunt nebună, că inventez.

Am fost apoi la psiholog, am dat teste și ce să vezi ... acesta a spus că nu am nicio problemă. Toți au închis ochii și au lăsat-o în continuare să distrugă alte generații de fete. Eu m-am lăsat de gimnastică, mi-am continuat studiile, am terminat facultatea de educație fizică și sport din Constanța, apoi masterat, mi-am luat carnetul de antrenor și profesez, dar nu în țară.

Acuzațiile Denisei Golgotă la adresa Cameliei Voinea

Totul a plecat de la declarațiile Denisei Golgotă, făcute imediat după ce lotul feminin de gimnastică s-a întors de la Mondialul din Indonezia.

Denisa depusese, înainte de plecarea către competiția din Jakarta, o plângere oficială pentru abuz psihic și fizic. Ea acuza că „s-a întâmplat de foarte multe ori să vină fete la mine şi să-mi spună ce au auzit că a zis acea persoană, că mi-ar da pumni în gură până mă desfigurează şi am nevoie de operaţii estetice”.

GOLAZO a aflat că persoana în cauză este Sabrina Voinea, cea împotriva căreia au depus, pe lângă Denisa, plângeri pentru hărțuire fizică și psihică și Anamaria Mihăescu și Mara Ceplinschi. Mama Sabrinei Voinea, Camelia Voinea, vizată și ea de voci acuzatoare din interiorul lotului de gimnastică, a intervenit și a declarat:

Sunt niște minciuni, niște frustrări, pentru că Sabrina este mult mai bună decât ea. Mă deranjează foarte mult și, dacă nu-și va cere scuze, voi acționa pe căi legale. Nu pot să stau cu mâinile în sân și fiecare să spună ce vrea, fără să aibă dovezi Camelia Voinea pentru gsp.ro

Citește și

Controverse în Anglia Fotbalul englez schimbă regulile și renunță la minutul de reculegere pentru dezastrele din afara fotbalului » Care sunt motivele
Campionate
14:36
Controverse în Anglia Fotbalul englez schimbă regulile și renunță la minutul de reculegere pentru dezastrele din afara fotbalului » Care sunt motivele
Citește mai mult
Controverse în Anglia Fotbalul englez schimbă regulile și renunță la minutul de reculegere pentru dezastrele din afara fotbalului » Care sunt motivele
Fotbalistul Emeric Ienei GOLAZO.ro prezintă detalii de la ultima ședință ca jucător la Steaua + Culisele transferului la Kayserispor  
Diverse
23:51
Fotbalistul Emeric Ienei GOLAZO.ro prezintă detalii de la ultima ședință ca jucător la Steaua + Culisele transferului la Kayserispor
Citește mai mult
Fotbalistul Emeric Ienei GOLAZO.ro prezintă detalii de la ultima ședință ca jucător la Steaua + Culisele transferului la Kayserispor  

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Congresul PSD s-a încheiat, liderii au fost aleși, reflectoarele s-au stins, dar ce spun simpli membri ai partidului
Congresul PSD s-a încheiat, liderii au fost aleși, reflectoarele s-au stins, dar ce spun simpli membri ai partidului
Congresul PSD s-a încheiat, liderii au fost aleși, reflectoarele s-au stins, dar ce spun simpli membri ai partidului
SCANDAL gimnastica Ioan Suciu dezvaluire camelia voinea
Știrile zilei din sport
De ce l-a convocat pe Drăguș Motivul pentru care Lucescu l-a inclus acum în lot pe atacantul absent de o lună și jumătate
Nationala
14:29
De ce l-a convocat pe Drăguș Motivul pentru care Lucescu l-a inclus acum în lot pe atacantul absent de o lună și jumătate
Citește mai mult
De ce l-a convocat pe Drăguș Motivul pentru care Lucescu l-a inclus acum în lot pe atacantul absent de o lună și jumătate
„Rapid și-a găsit acel om” Un fost fotbalist al giuleștenilor crede că Dan Șucu a dat lovitura
Superliga
14:36
„Rapid și-a găsit acel om” Un fost fotbalist al giuleștenilor crede că Dan Șucu a dat lovitura
Citește mai mult
„Rapid și-a găsit acel om” Un fost fotbalist al giuleștenilor crede că Dan Șucu a dat lovitura
„Eram bătute până eram învinețite” Mărturii cutremurătoare despre violența în sport, la „România în Direct”, după articolele GOLAZO.ro
Diverse
12:24
„Eram bătute până eram învinețite” Mărturii cutremurătoare despre violența în sport, la „România în Direct”, după articolele GOLAZO.ro
Citește mai mult
„Eram bătute până eram învinețite” Mărturii cutremurătoare despre violența în sport, la „România în Direct”, după articolele GOLAZO.ro
Csikszereda, reclamată la FIFA Preparatorul fizic al unui fost campion mondial de box, concediat după patru luni » Surpriza de la Zurich
Superliga
11:07
Csikszereda, reclamată la FIFA Preparatorul fizic al unui fost campion mondial de box, concediat după patru luni » Surpriza de la Zurich
Citește mai mult
Csikszereda, reclamată la FIFA Preparatorul fizic al unui fost campion mondial de box, concediat după patru luni » Surpriza de la Zurich
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
15:35
„Rațiu, marele coșmar al lui Vinicius” Fundașul român, lăudat de spanioli, înaintea derby-ului cu Real Madrid
„Rațiu, marele coșmar al lui Vinicius” Fundașul român, lăudat de spanioli, înaintea derby-ului cu Real Madrid
14:36
„Rapid și-a găsit acel om” Un fost fotbalist al giuleștenilor crede că Dan Șucu a dat lovitura
„Rapid și-a găsit acel om” Un fost fotbalist al giuleștenilor crede că Dan Șucu a dat lovitura
14:29
De ce l-a convocat pe Drăguș Motivul pentru care Lucescu l-a inclus acum în lot pe atacantul absent de o lună și jumătate
De ce l-a convocat pe Drăguș Motivul pentru care Lucescu l-a inclus acum în lot pe atacantul absent de o lună și jumătate
13:57
Arena din Constanța Gică Popescu a explicat când ar putea începe construcția: „Am avut o discuție cu domnul prim-ministru”
Arena din Constanța Gică Popescu a explicat când ar putea începe construcția: „Am avut o discuție cu domnul prim-ministru”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!

Cristian Geambașu: Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!

Cristian Geambașu: Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!
Craiova, ce frumusețe, ce risipă!

Radu Naum: Craiova, ce frumusețe, ce risipă!

Radu Naum: Craiova, ce frumusețe, ce risipă!
Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei

Vlad Nedelea: Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei

Vlad Nedelea: Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei
Fă ce zice Mirel, nu ce face Mirel

Cristian Geambașu: Fă ce zice Mirel, nu ce face Mirel

Cristian Geambașu: Fă ce zice Mirel, nu ce face Mirel
Adio, Sir Ienei

Silviu Tudor Samuilă: Adio, Sir Ienei

Silviu Tudor Samuilă: Adio, Sir Ienei
Antrenorul

Cristian Geambașu: Antrenorul

Cristian Geambașu: Antrenorul
Ienei, icoana noastră

Cătălin Țepelin: Ienei, icoana noastră

Cătălin Țepelin: Ienei, icoana noastră
Modelul danez

Cristian Geambașu: Modelul danez

Cristian Geambașu: Modelul danez
Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!

Dan Udrea: Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!

Dan Udrea: Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!
Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?

Dan Udrea: Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?

Dan Udrea: Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?
Nu jucară degeaba

Cristian Geambașu: Nu jucară degeaba

Cristian Geambașu: Nu jucară degeaba
Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci
Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări
Pancu, lăsat singur printre paharele de vin

Dan Udrea: Pancu, lăsat singur printre paharele de vin

Dan Udrea: Pancu, lăsat singur printre paharele de vin
Ia mentoru’, neamule!

Cristian Geambașu: Ia mentoru’, neamule!

Cristian Geambașu: Ia mentoru’, neamule!
Vremea fotbalului bugetar a trecut!

Dan Udrea: Vremea fotbalului bugetar a trecut!

Dan Udrea: Vremea fotbalului bugetar a trecut!
Samurai Gâlcă

Cristian Geambașu: Samurai Gâlcă

Cristian Geambașu: Samurai Gâlcă
Bucurați-vă de fotbalul românesc!

Dan Udrea: Bucurați-vă de fotbalul românesc!

Dan Udrea: <span>Bucurați-vă</span> de fotbalul românesc!
Să îi luăm de sus!?

Cristian Geambașu: Să îi luăm de sus!?

Cristian Geambașu: Să îi luăm de sus!?
Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot

Dan Udrea: Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot

Dan Udrea: Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot
Top stiri din sport
Test serios pentru Dinamo „Câinii” vor întâlni formația din Elveția care a învins FCSB în Europa League
Superliga
10:47
Test serios pentru Dinamo „Câinii” vor întâlni formația din Elveția care a învins FCSB în Europa League
Citește mai mult
Test serios pentru Dinamo „Câinii” vor întâlni formația din Elveția care a învins FCSB în Europa League
„Fundașul pe care îl doream” Fotbalistul de la FCSB care a fost lăudat de patron, după meciul cu Basel din Europa League
Superliga
09:57
„Fundașul pe care îl doream” Fotbalistul de la FCSB care a fost lăudat de patron, după meciul cu Basel din Europa League
Citește mai mult
„Fundașul pe care îl doream” Fotbalistul de la FCSB care a fost lăudat de patron, după meciul cu Basel din Europa League
Gigi Nețoiu vrea la primărie Fostul patron din Liga 1 și-a anunțat din Dolj candidatura la alegerile din București
Diverse
07.11
Gigi Nețoiu vrea la primărie Fostul patron din Liga 1 și-a anunțat din Dolj candidatura la alegerile din București
Citește mai mult
Gigi Nețoiu vrea la primărie Fostul patron din Liga 1 și-a anunțat din Dolj candidatura la alegerile din București
Unu din 5 televizoare, pe fotbal Care a fost audiența meciurilor europene. Basel - FCSB, aproape de finala Champions League
Media
07.11
Unu din 5 televizoare, pe fotbal Care a fost audiența meciurilor europene. Basel - FCSB, aproape de finala Champions League
Citește mai mult
Unu din 5 televizoare, pe fotbal Care a fost audiența meciurilor europene. Basel - FCSB, aproape de finala Champions League

Echipe/Competiții

fcsb 72 CFR Cluj 15 dinamo bucuresti 15 rapid 14 Universitatea Craiova 41 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
08.11

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share