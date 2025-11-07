Alege România? Flavius Daniliuc, tentat să joace sub comanda lui Mircea Lucescu: „Am sentimente pozitive pentru țară”

Basel - FCSB 3-1. Flavius Daniliuc (24 de ani), jucător austriac de origine română, a oferit câteva reacții la finalul partidei din Elveția.

Adversar al celor de la FCSB, Daniliuc a analizat partida, dar a venit cu detalii și despre șansele de a accepta convocarea la naționala României în viitor.

FCSB a bifat al treilea eșec consecutiv în Europa League, în partida în care l-a avut ca adversar direct pe Flavius Daniliuc, tânărul fundaș cu origini românești, adus de Basel în vară.

Basel - FCSB 3-1 . Flavius Daniliuc: „ N-am închis ușa complet”

După ce, în trecut, a refuzat FRF și a ales naționala Austriei, Daniliuc a transmis acum că e deschis să mai discute cu oficialii români.

„Am primit foarte multe mesaje de încurajare: «Hai în România!», «Hai la națională!». Mai este opțiunea (n.r.- de a juca pentru România), am avut doar 3 meciuri (n.r.- la naționala Austriei), nu închid niciodată ușa. Încă sunt discuții, n-am închis ușa complet”, a spus Flavius Daniliuc, potrivit digisport.ro.

În plus, tânărul fundaș a comentat și partida cu FCSB, fiind plăcut surprins de atitudinea jucătorilor campioanei:

„E un sentiment frumos, a fost și familia la stadion, m-am bucurat cu ei. Au fost și prieteni din România, care mi-au cerut bilete. Am început foarte bine, după am avut un pic de noroc, cartonașul roșu, apoi 11 metri... Nu mă așteptam să începem așa de bine. Echipa Steaua (n.r.- FCSB), tot respectul!

Am vorbit și la pauză că trebuie să ne ținem tari, pentru că ei luptă mai mult decât ne așteptam. Am știut că e o echipă foarte bună, dar nu ne așteptam să fie atât de bună după cartonașul roșu.

Căpitanul Olaru, mai ales pentru golul pe care l-a dat. Poate ar fi trebuit să-l atac și eu un pic mai mult, dar nu m-am așteptat să șuteze.

Un gol minunat, respect! Viața e frumoasă în Elveția, mulțumesc Domnului pentru tot. Părinții români, prieteni români, am doar sentimente pozitive pentru țară, am fost de multe ori, m-am simțit foarte bine. Am rude în Arad, în Suceava, niciodată nu aș putea spune ceva negativ”, a spus Daniliuc, potrivit digisport.ro.

Pentru campioana României urmează meciul cu Hermannstadt, duminică, de la 20:30, iar următorul duel european va avea loc după pauza competițională, pe 27 noiembrie, de la 22:00, cu Steaua Roșie.

Programul FCSB în Europa League:

Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB 0-1

0-1 FCSB - Young Boys (Elveția) 0-2

- Young Boys (Elveția) 0-2 FCSB - Bologna 1-2

- Bologna 1-2 Basel (Elveția) - FCSB 3-1

27 noiembrie, 22:00: Steaua Roșie (Serbia) - FCSB

Steaua Roșie (Serbia) - FCSB 11 decembrie, 22:00: FCSB - Feyenoord (Olanda)

FCSB - Feyenoord (Olanda) 22 ianuarie 2026, 22:00: Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB

Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce (Turcia)

