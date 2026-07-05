„Nu au niciun sens” Jucătorii contestă FIFA pentru pauzele de hidratare la CM. Care a fost scopul lui Infantino 

Gianni Infantino a susținut că a introdus pauzele de hidratare la Mondial numai pentru fotbaliști.

Jucătorii îl contrazic. Ce cred ei despre ideea președintelui FIFA.

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De la început, planul lui Gianni Infantino a fost suspectat că nu e deloc dedicat fotbaliștilor, ci are alt scop în realitate.

Suspiciunea a crescut după ce s-a observat că pauzele de hidratare nu aveau legătură cu vremea, nu erau făcute în funcție de temperatură.

Meciurile se întrerupeau la Campionatul Mondial și dacă se disputau pe stadioane acoperite, cu aer condiționat, și dacă afară ploua și era frig.

FIFPro îl contrazice pe Infantino cu pauzele de hidratare

Președintele FIFA a continuat să susțină că a introdus „hydration break” numai pentru jucători și că decizia nu ar fi ajutat televiziunile pentru mai multă publicitate, chiar dacă erau dovezi că deținătorii drepturilor TV au câștigat sume mari din reclamele date la jumătatea reprizelor.

Messi și Argentina, într-o pauză de hidratare la Dallas, pe una dintre cele 4 arene acoperite, cu aer condiționat, la CM 2026. Foto: Imago

Acum, chiar jucătorii îl contrazic pe Infantino. FIFPro (Uniunea Internațională a Fotbaliștilor Profesioniști) susține că nu a cerut pauze de hidratare la toate partidele disputate la CM 2026, ci numai când temperatura depășește 28 de grade. Și nu pe arenele cu aer condiționat.

FIFPro: „Aceste pauze sunt pur comerciale”

„Nu am vrut pauze de hidratare la fiecare meci. Nu au sens în stadioanele cu temperatură controlată. Aceste pauze sunt pur comerciale”, a fost mesajul FIFPro pentru The Times.

Gianni Infantino, omniprezent la meciurile Mondialului american. Foto: Imago

BBC a dezvăluit că numai Fox Sports câștigă 250 de milioane de dolari din reclamele difuzate la mijlocul fiecărei reprize la Mondial. Și că pauzele de hidratare generează venituri de peste un miliard la nivel global.

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