Croația, fără selecționer Zlatko Dalic, în locul lui Olăroiu. Cine l-ar înlocui pe antrenorul care a făcut mare naționala. Ce decide Modric?

Zlatko Dalic, 59 de ani, din 2017 selecționerul Croației, va părăsi aproape sigur echipa națională.

Unde ar putea ajunge și de ce întârzie anunțul federației. Cine e antrenorul favorit să-i ia locul.

Ce așteaptă croații să decidă Luka Modric, 40 de ani, căpitanul și cel mai important jucător din istoria naționalei.

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Zlatko Dalic a fost numit la națională pe 7 octombrie 2017, într-o perioadă critică, după demiterea selecționerului Ante Cacic.

A reaprins „Flăcările” Croației. Următoarele două Mondiale au fost cele mai bune din istorie.

CM 2018, finalistă (2-4 cu Franța în ultimul act).

CM 2022, locul 3 (2-1 cu Maroc, în finala mică), la fel ca în 1998.

La ultimul turneu final, a fost eliminat în „16-imi”, după o confruntare feroce: 1-2 cu Portugalia lui Cristiano, duel cu final controversat, croaților fiindu-le refuzat un gol pentru un ofsaid contestat.

Dalic, la naționala Emiratelor după Olăroiu: 5 milioane anual

După aproape nouă ani, antrenorul va părăsi aproape sigur „Vatreni”.

Potrivit Sportske Novosti, ediția de sport a cotidianului Jutarnji List, tehnicianul în vârstă de 59 de ani ar fi acceptat oferta primită de la federația Emiratelor Arabe Unite.

Dalic, la întoarcerea cu naționala Croației, pe aeroportul din Zagreb. Foto: Imago

Să devină selecționerul EAU după Cosmin Olăroiu, primind 5 milioane de euro salariu anual.

111 meciuri are Dalic ca selecționer al Croației: 57 de victorii, 26 de egaluri, 28 de înfrângeri

Cine vine în locul lui Dalic. Bilic e favorit, Olic, variantă de rezervă

De ce întârzie forul croat (HNS) să anunțe oficial despărțirea? HNS așteaptă acordul pentru noul antrenor.

Favorit este Slaven Bilic, 57 de ani, fost internațional, care a mai pregătit reprezentativa alb-roșie între 2006 și 2012.

Acesta a refuzat propunerea pe care i-a făcut-o federația cehă pentru postul de selecționer.

Presa de la Zagreb a legat gestul său de întoarcerea la naționala Croației.

Variantă de rezervă e Ivica Olic, 46 de ani, și el fost internațional, parte din stafful lui Dalic de la început, inclusiv la performanțele reușite la CM 2018-2022.

Croații se așteaptă ca Modric să se retragă după 20 de ani la naționala Croației

Nu doar Dalic nu a făcut public viitorul său. Nici Luka Modric nu și-a dezvăluit planurile.

La 40 de ani, căpitanul și cel mai mare jucător din istoria țării nu ar vrea să se retragă definitiv din fotbal.

Ar mai continua să evolueze un an, probabil tot la AC Milan.

Luka Modric, după eșecul cu Portugalia. Ultimul lui meci la naționala Croației? Foto: Imago

Jurnaliștii croați se așteaptă însă ca el să părăsească naționala, după două decenii în tricoul alb-roșu, ultimii opt ani fiind extraordinari.

A debutat pe 1 martie 2006, la 3-2 într-un amical cu Argentina lui Messi. Avea 20 de ani, 5 luni și 20 de zile.

Ar putea preda acum banderola de căpitan. Pe 9 septembrie, va împlini 41 de ani.

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