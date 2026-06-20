Noapte plină la Mondial Germania, a treia calificată! Seara continuă cu Ecuador - Curacao + Kovacs va arbitra meciul 1.000

Germania a devenit cea de-a treia echipă calificată în faza eliminatorie la CM 2026, după ce a învins Coasta de Fildeș, scor 2-1, în runda a doua a grupei E.

Noaptea continuă cu alte două partide de la Cupa Mondială: Ecuador - Curacao, tot în Grupa E, și Tunisia - Japonia, în Grupa F.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

După Mexic și Canada a venit și rândul Germaniei să facă pasul spre „șaisprezecimi”. Undav a ieșit din nou la rampă pentru nemți cu o „dublă” care a întors rezultatul la duelul cu Coasta de Fildeș și a adus a doua victorie la turneul final.

Germania - Coasta de Fildeș, în Grupa E

Ecuador - Curacao, în Grupa E

Clasament Grupa E

ECHIPĂ MECIURI PUNCTE 1. Germania 2 6 2. Coasta de Fildeș 2 3 3. Ecuador 1 0 4. Curacao 1 0

Tunisia - Japonia, în Grupa F

FIFA a anunțat că Tunisia - Japonia va fi meciul cu numărul 1.000 din istoria Cupei Mondiale, iar meciul este arbitrat de „centralul” român Istvan Kovacs.

Japonia vine după remiza cu Olanda, scor 2-2, în timp ce Tunisia a pierdut primul meci al grupei, 1-5 cu Suedia.

Grupele Mondialului 2026

CM 2026 are un număr record de 104 meciuri. Acestea se vor disputa între 11 iunie și 19 iulie, pe stadioane din SUA, Mexic și Canada.

Toate cele 104 de partide vor fi difuzate în România. Antena 1 va transmite 92, urmând ca 12 dintre ele să fie difuzate de Antena 3.

Grupa A Grupa B Grupa C Grupa D Mexic Canada Brazilia SUA Africa de Sud Bosnia Maroc Paraguay Coreea de Sud Qatar Haiti Australia Cehia Elveția Scoția Turcia Grupa E Grupa F Grupa G Grupa H Germania Olanda Belgia Spania Curacao Japonia Egipt Capul Verde Coasta de Fildeș Suedia Iran Arabia Saudită Ecuador Tunisia Noua Zeelandă Uruguay Grupa I Grupa J Grupa K Grupa L Franța Argentina Portugalia Anglia Senegal Algeria Congo Croația Irak Austria Uzbekistan Ghana Norvegia Iordania Columbia Panama

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport