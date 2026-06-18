Istvan Kovacs, moment istoric la CM 2026 VIDEO. Arbitrul român, premiat de Collina: „Merită ceva special”. Meciul 1000 la Mondial!

Istvan Kovacs (41 de ani) va arbitra meciul dintre Tunisia și Japonia, care va reprezenta întâlnirea cu numărul 1.000 din istoria Campionatului Mondial.

Partida se joacă duminică, 21 iunie, de la ora 07:00, și poate fi urmărită în format liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

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Prima etapă a CM 2026 a ajuns la final joi dimineață, iar runda a doua debutează în această seară, cu partida dintre Cehia și Africa de Sud, de la ora 19:00.

Istvan Kovacs a primit un tricou special din partea lui Pierluigi Collina

După o rundă în care nu a fost delegat la nicio partidă de la turneul final, arbitrul român a primit, miercuri, vestea că se va afla centrul partidei de duminică.

Deși mai mulți arbitri de nivelul său au primit dueluri mult mai interesante sau chiar meciuri ale favoritelor, cel dintre Tunisia - Japonia are o importanță deosebită pentru FIFA și pentru istoria acestei competiții.

Partida va reprezenta partida cu numărul 1.000 din istoria Campionatului Mondial, care a avut startul în 1930, cu meciurile Franța - Mexic 4-1 și SUA - Belgia 3-0, jucate la aceeași oră, pe 13 iulie.

Cu această ocazie, Kovacs a primit un tricou special pregătit pentru acest moment, chiar din partea șefului arbitrilor, Pierluigi Collina, românul fiind aplaudat de cei din sală în momentul înmânării echipamentului.

A milestone match… the moment the referee for the 1,000th @FIFAWorldCup fixture was announced 🙌 pic.twitter.com/gwWnRw8tZu — FIFA (@FIFAcom) June 18, 2026

Pierluigi Collina: „Arbitrul acestui meci merită ceva special”

Collina, care a condus 2 partide la CM 1998 și 3 la ediția din 2002, a explicat de ce l-a delegat pe Istvan Kovacs la partida din grupa F.

„Meciul 1000. Meciul cu numărul 1000. Dacă nu știați, acest meci, Japonia-Tunisia, este un meci foarte, foarte special, pentru că este al 1000-lea meci. E meciul cu numărul 1000 din istoria Cupei Mondiale FIFA.

Imaginează-ți cum e să fii arbitrul acestui meci foarte, foarte special... Iar arbitrul acestui meci, desigur, merită ceva special.

După cum puteți vedea, are auriu în jurul său (n.r. - tricoul), dungile sunt aurii și patch-urile cu numărul 1000, tot aurii”, a transmis Collina.

Istvan Kovacs devine primul „central” român delegat după 40 de ani la o întâlnire de Campionat Mondial.

Ultimul arbitru român prezent la un turneu final a fost Ioan Igna, la CM 1986, unde a arbitrat două dueluri importante:

RFG - Scoția 2-1, în faza grupelor.

Brazilia - Franța 1-1, 3-4 la penaltyuri, în sferturile de finală.

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