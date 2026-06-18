Istvan Kovacs, moment istoric la CM 2026 VIDEO. Arbitrul român, premiat de Collina: „Merită ceva special”. Meciul 1000 la Mondial!

- Istvan Kovacs (41 de ani) va arbitra meciul dintre Tunisia și Japonia, care va reprezenta întâlnirea cu numărul 1.000 din istoria Campionatului Mondial.
- Partida se joacă duminică, 21 iunie, de la ora 07:00, și poate fi urmărită în format liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.
Prima etapă a CM 2026 a ajuns la final joi dimineață, iar runda a doua debutează în această seară, cu partida dintre Cehia și Africa de Sud, de la ora 19:00.
Istvan Kovacs a primit un tricou special din partea lui Pierluigi Collina
După o rundă în care nu a fost delegat la nicio partidă de la turneul final, arbitrul român a primit, miercuri, vestea că se va afla centrul partidei de duminică.
Deși mai mulți arbitri de nivelul său au primit dueluri mult mai interesante sau chiar meciuri ale favoritelor, cel dintre Tunisia - Japonia are o importanță deosebită pentru FIFA și pentru istoria acestei competiții.
Partida va reprezenta partida cu numărul 1.000 din istoria Campionatului Mondial, care a avut startul în 1930, cu meciurile Franța - Mexic 4-1 și SUA - Belgia 3-0, jucate la aceeași oră, pe 13 iulie.
Cu această ocazie, Kovacs a primit un tricou special pregătit pentru acest moment, chiar din partea șefului arbitrilor, Pierluigi Collina, românul fiind aplaudat de cei din sală în momentul înmânării echipamentului.
Pierluigi Collina: „Arbitrul acestui meci merită ceva special”
Collina, care a condus 2 partide la CM 1998 și 3 la ediția din 2002, a explicat de ce l-a delegat pe Istvan Kovacs la partida din grupa F.
„Meciul 1000. Meciul cu numărul 1000. Dacă nu știați, acest meci, Japonia-Tunisia, este un meci foarte, foarte special, pentru că este al 1000-lea meci. E meciul cu numărul 1000 din istoria Cupei Mondiale FIFA.
Imaginează-ți cum e să fii arbitrul acestui meci foarte, foarte special... Iar arbitrul acestui meci, desigur, merită ceva special.
După cum puteți vedea, are auriu în jurul său (n.r. - tricoul), dungile sunt aurii și patch-urile cu numărul 1000, tot aurii”, a transmis Collina.
Istvan Kovacs devine primul „central” român delegat după 40 de ani la o întâlnire de Campionat Mondial.
Ultimul arbitru român prezent la un turneu final a fost Ioan Igna, la CM 1986, unde a arbitrat două dueluri importante:
- RFG - Scoția 2-1, în faza grupelor.
- Brazilia - Franța 1-1, 3-4 la penaltyuri, în sferturile de finală.