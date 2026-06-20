Păcălit de U Craiova?! Florin Ștefan acuză după despărțire: „Am discutat trei săptămâni și îmi spuneți «nu»?”
Florin Ștefan. Foto: Sport Pictures
Superliga

Păcălit de U Craiova?! Florin Ștefan acuză după despărțire: „Am discutat trei săptămâni și îmi spuneți «nu»?”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 20.06.2026, ora 21:35
alt-text Actualizat: 20.06.2026, ora 21:35
  • Florin Ștefan (30 de ani) a venit cu acuzații după despărțirea de Universitatea Craiova.
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Înțelegerea dintre cele două părți a expirat la finalul acestui sezon, iar fotbalistul și-a anunțat plecarea, vineri seară, după ce lucrurile păreau să decurgă bine în privința negocierilor pentru prelungirea contractului.

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Florin Ștefan: „Am discutat trei săptămâni și apoi îmi spuneți că nu mai vreți?”

Ștefan susține că ajunsese la o nouă înțelegere cu oficialii olteni, însă aceștia nu și-au ținut promisiunea la final.

„Eram în discuții pentru prelungire și am așteptat perioada asta după 31 mai când mi s-a terminat contractul. Am discutat ce îmi doresc eu și ce pot să ofere ei și, cumva, ne-am apropiat de o sumă și părea că am ajuns la un numitor comun.

Au zis că revenim cu un telefon zilele astea să prelungim. Când a revenit Mario Felguieras, mi-a spus că nu mai vor să continuăm împreună și nu mai e valabilă oferta. Era o diferență foarte mică și am rămas cu un gust amar pentru cum au decurs lucrurile.

M-a surprins pentru că eu mă așteptam să plec cu echipa în cantonament și discuțiile erau pozitive. Puteau să îmi zică, atât putem să îți oferim maxim. Eu am mai lăsat din suma inițială pentru că eu am renunțat la o grămadă de bani de la Sepsi când am venit aici, inclusiv bonusul de la semnătură.

Am zis că îi voi recupera la prelungirea contractului și așa a fost discuția când am venit la Craiova. Apoi am mai scăzut din ce voiam, cum e la o negociere. Am discutat trei săptămâni și apoi îmi spuneți că nu mai vreți?

Cred că am fost o opțiune de rezervă și m-au ținut cald. Probabil au găsit alt jucător. Mai sunt și alte echipe pe care le-am pus în așteptare, plus că e aiurea că naște soția mea într-o lună și eu m-am simțit aiurea pentru ce am construit aici”, a spus Florin Ștefan, potrivit fanatik.ro.

Florin Ștefan: „Nu aș zice «nu» unei oferte de la FCSB”

Cât despre ofertele pe care le are pe masă în acest moment, fundașul a transmis:

„Am ceva de prin Turcia, liga a doua din Germania în așteptare. Îmi doresc să plec în străinătate, mai ales că în țară am jucat la CFR, Rapid, Craiova”.

În privința unei posibile oferte de la FCSB, fotbalistul rămâne deschis:

„În fotbal nu se știe niciodată. Nu știu, nu aș zice «nu» la nicio echipă care îmi oferă ce îmi doresc”.

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